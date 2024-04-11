在“监视器摘要”页面上跟踪数据库的运行状况和状态。在较高级别，您的数据库状态通过 6 个案例来表示，类似于每架飞机配备 6 个核心仪器。使用这些方法从一个屏幕了解每个数据库中的可用性、响应能力、吞吐量、资源使用情况、用户争用和耗用时间。在企业主页上也提供了这些相同的指标，其中列出了数据库并允许您访问其指标。