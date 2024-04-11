Db2 Data Management Console 是基于浏览器的控制台，可治理、监控、管理并优化 IBM Db2 for Linux、IBM Db2 for UNIX 和 IBM Db2 for Windows 数据库的性能。IBM Db2 的所有版本中均包含 Db2 Data Management Console。
几分钟内在笔记本电脑上启动并运行，或在服务器上为整个团队安装。
此控制台旨在便于 Db2 的高级或入门用户使用。
在单个屏幕上查看整个企业。通过电子邮件、SNMP 和 RESTful API 以及 LDAP 集成发出警报，让控制台针对您的企业准备就绪。
没有额外的成本或许可限制；该控制台包含在 Db2 的所有版本和 Db2 系列中。
内置高可用性和安全性。
所有 Db2 产品均可从 IBM 交付的创新和改进中受益。
在“监视器摘要”页面上跟踪数据库的运行状况和状态。在较高级别，您的数据库状态通过 6 个案例来表示，类似于每架飞机配备 6 个核心仪器。使用这些方法从一个屏幕了解每个数据库中的可用性、响应能力、吞吐量、资源使用情况、用户争用和耗用时间。在企业主页上也提供了这些相同的指标，其中列出了数据库并允许您访问其指标。
该控制台支持范围广泛的警报，可确保您提前捕获到问题，避免其影响到业务。您可以查看警报信息，并从通知中心共享收到的所有警报。一些受支持警报是阈值警报、用于查询优化的智能警报、HADR 警报、电子邮件和 SNMP 通知。该控制台还与 IBM 工具集成，应用机器学习 (ML) 算法来分析一些问题并提出自动修复建议。
在交互式输入提示 SQL 解析器的帮助下编写和编辑 SQL。立即运行 SQL 脚本并查看结果，或将结果导出到 CSV 或 Excel 工作表。利用协作功能与团队共享 SQL 脚本，方法是通过共享链接复制并发送脚本。通过使用模板和共享脚本来提高团队生产力。您还可以收集数据库中运行的 SQL 语句的详细历史记录，发现效率低下的情况并优化性能。
您可以管理和浏览对象以了解它们之间的关系。例如，您可以查看模式下的所有表，查看表属性和定义，并直接在控制台中创建新表。受支持的其他一些主对象类型为视图、远程表、别名、模式、序列和 MQT。您可以浏览应用程序对象（例如存储过程）、用户定义的类型和功能；按用户、组或角色管理数据库；以及立即运行更改或构建脚本以自动完成更改。
新控制台的用户界面构建为支持您通过选取要查看的内容来组合自己的界面。每次选择新页面时，URL 都唯一标识界面的这一部分。如果将该 URL 发送到控制台的其他用户，那么他们可以转至所看到的同一页面。通过对 URL 进行微小更改，该页面可嵌入到您的 Iframe、网页或 Jupyter Notebook 中。
使用 RESTful API 和主要编程语言中的样本脚本来访问和配置所有控制台功能，以实现开放且可扩展的开发体验。这包括用于运行 SQL、管理数据库对象和特权、监视性能以及装入数据和文件的 URL。有关如何使用此功能的完整和全面的文档将构建到用户界面中。如何用 Python 编写自己的代码以访问和使用这些新界面的示例在 GIT 上提供。
IBM® Db2® Data Management Console 的详细系统要求。
经过优化的本地数据库，可以实现行业领先的性能，同时有助于降低成本。Linux、Unix 和 Windows 操作系统均支持 IBM Db2 Database。
事务性云数据库专为实现强大性能而构建，并提供高可用性选项以及 99.99% 正常运行时间 SLA。根据需要进行向上和向下扩展，并从不断推出的安全性更新中获益。在 IBM Cloud® 和 Amazon Web Services (AWS) 上可用。
由 IBM BLU Acceleration® 支持的一款完全管理的云数据仓库服务，专为高性能分析和机器学习而建。