Sentaca 将成为 IBM® Consulting 快速发展的混合云服务业务的一部分，为客户解决战略和技术挑战，如拥有成本、经济效益实现以及可扩展和安全的体系结构。此外，Sentaca 将助力 IBM 把握 5G、物联网和流媒体等领域的机遇，加速新服务的推出和交付。Sentaca 技术顾问遍布美国和加拿大，为 Red Hat® OpenShift®、OpenStack 等领先的云服务提供商和开源平台上任务关键型应用程序的构建和迁移提供支持。
2022 年 1 月 31 日，IBM 完成了对 Sentaca 公司的收购。Sentaca 总部位于美国马萨诸塞州剑桥市，成立于 2008 年。借助 Sentaca 的专业知识，资产和客户关系，IBM 将进一步满足行业需求，并巩固其作为新兴网络和 5G 市场首要系统集成商的地位。
阅读 IBM 商业价值研究院 (IBV) 关于 5G 和边缘计算的报告
的高性能通信服务提供商预计，由于使用支持5G的边缘计算，五年内的表现将超过其目前的财务预期。1
借助 IBM 和 Red Hat 数字化转型，降低基础架构资本支出，将员工队伍效率提高 40%。阿拉伯数字
借助 IBM 和 Red Hat 数字化转型减少停机时间。阿拉伯数字
这个异常强大的测试自动化框架是专门为移动设备网络运营商 (MNO) 构建的。它可以自动执行测试，包括消息传递、收费、5G、Wi-Fi 和物联网用例，同时可以灵活支持定制用例。
利用完全集成的自动化回归测试框架，在 Red Hat 上自信地部署服务。我们提供一种轻量级的解决方案，适用于多供应商环境，支持在整个平台上集成并测试网络连接。
加快落实 5G 基础设施，实现 5G 网络的全方位自动化。Sentaca 专家采用标准化方法部署 5G 组件，并将之集成到生命周期管理工具集。
IBM 旗下 Sentaca 首席技术官兼执行副总裁
IBM 旗下 Sentaca 首席执行官
IBM 旗下 Sentaca 运营和交付副总裁
IBM 旗下 Sentaca 软件解决方案副总裁
Sentaca 集成执行官
IBM 副总裁兼合伙人
IBM 杰出行业领袖，电信行业副总裁
TME 行业卓越中心网络和 OSS 转型副总裁兼全球主管