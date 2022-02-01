主页 Consulting Sentaca IBM 旗下 Sentaca
Sentaca 带来了十多年的云咨询体验，专注于网络，帮助客户实现现代化并解锁新的收入来源
深入了解 telco consulting services
电信手动高级工人工程师在移动设备基站上安装新的LTE天线
对 IBM 电信战略的补充

Sentaca 将成为 IBM® Consulting 快速发展的混合云服务业务的一部分，为客户解决战略和技术挑战，如拥有成本、经济效益实现以及可扩展和安全的体系结构。此外，Sentaca 将助力 IBM 把握 5G、物联网和流媒体等领域的机遇，加速新服务的推出和交付。Sentaca 技术顾问遍布美国和加拿大，为 Red Hat® OpenShift®、OpenStack 等领先的云服务提供商和开源平台上任务关键型应用程序的构建和迁移提供支持。

2022 年 1 月 31 日，IBM 完成了对 Sentaca 公司的收购。Sentaca 总部位于美国马萨诸塞州剑桥市，成立于 2008 年。借助 Sentaca 的专业知识，资产和客户关系，IBM 将进一步满足行业需求，并巩固其作为新兴网络和 5G 市场首要系统集成商的地位。
了解更多关于本次收购的信息

阅读 IBM 商业价值研究院 (IBV) 关于 5G 和边缘计算的报告
IBM 连续第 11 年获评 2022 年 Gartner 全球通信服务提供商 IT 服务魔力象限的领导者。
优势 91%

的高性能通信服务提供商预计，由于使用支持5G的边缘计算，五年内的表现将超过其目前的财务预期。1

 40%

借助 IBM 和 Red Hat 数字化转型，降低基础架构资本支出，将员工队伍效率提高 40%。阿拉伯数字

 95%

借助 IBM 和 Red Hat 数字化转型减少停机时间。阿拉伯数字
功能 IBM Consulting Test Case Automator

这个异常强大的测试自动化框架是专门为移动设备网络运营商 (MNO) 构建的。它可以自动执行测试，包括消息传递、收费、5G、Wi-Fi 和物联网用例，同时可以灵活支持定制用例。

 Red Hat 平台集成和测试

利用完全集成的自动化回归测试框架，在 Red Hat 上自信地部署服务。我们提供一种轻量级的解决方案，适用于多供应商环境，支持在整个平台上集成并测试网络连接。

 实现 5G 经济效益，为所有行业构建未来网络

加快落实 5G 基础设施，实现 5G 网络的全方位自动化。Sentaca 专家采用标准化方法部署 5G 组件，并将之集成到生命周期管理工具集。
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
专家团队 Derek Tobin

IBM 旗下 Sentaca 首席技术官兼执行副总裁

 Phil O’Neill

IBM 旗下 Sentaca 首席执行官

 Chris Persaud

IBM 旗下 Sentaca 运营和交付副总裁

 Boualem Guiti

IBM 旗下 Sentaca 软件解决方案副总裁

 Lisa Anderson

Sentaca 集成执行官

 Steve Goetz

IBM 副总裁兼合伙人

 Bill Lambertson

IBM 杰出行业领袖，电信行业副总裁

 Thomas Tattis

TME 行业卓越中心网络和 OSS 转型副总裁兼全球主管
相关解决方案 Red Hat 电信企业集成和云原生解决方案

基于 Red Hat® OpenShift® 领先容器平台，利用混合云解决方案取得成功。

 了解更多信息 物联网和未来网络（5G 和边缘）

利用 5G 和边缘计算实现业务转型。实现从网络核心到客户的无缝网络体系结构。

 了解更多信息 通过 IBM Maximo 远程监视资产

借助 IBM Maximo Application Suite，企业可以利用高级 AI 支持的远程资产监控和计算机视觉技术，查看、预测并预防资产和运营问题。

 了解更多信息
订阅我们的每月 Thrive 时事通讯

接收我们的 Thrive 时事通讯，获取关于新兴趋势的深刻洞察分析。

 立即订阅 了解详情 联系我们的团队

与多元化的 IBM 专家团队联系，借助他们的力量完成贵组织下一项重大举措。

 浏览职业发展机会

加入我们的团队，与敬业创新者共同为工作和世界创造积极的变化。

 立即报名