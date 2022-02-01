Sentaca 将成为 IBM® Consulting 快速发展的混合云服务业务的一部分，为客户解决战略和技术挑战，如拥有成本、经济效益实现以及可扩展和安全的体系结构。此外，Sentaca 将助力 IBM 把握 5G、物联网和流媒体等领域的机遇，加速新服务的推出和交付。Sentaca 技术顾问遍布美国和加拿大，为 Red Hat® OpenShift®、OpenStack 等领先的云服务提供商和开源平台上任务关键型应用程序的构建和迁移提供支持。

2022 年 1 月 31 日，IBM 完成了对 Sentaca 公司的收购。Sentaca 总部位于美国马萨诸塞州剑桥市，成立于 2008 年。借助 Sentaca 的专业知识，资产和客户关系，IBM 将进一步满足行业需求，并巩固其作为新兴网络和 5G 市场首要系统集成商的地位。