IBM Copilot Runway

旨在帮助企业创建和部署定制的 Copilot

IBM Consulting 增强了 Microsoft Copilot 的功能
中国无锡市无锡硕放国际机场空旷的跑道

助力实现人工智能驱动的业务转型

Microsoft Copilot 是一款旨在提升日常任务生产力和创造力的 AI 助手，已应用于 Outlook、Office 365 和 Teams 等日常工具。但一些企业需要更具体、定制化的解决方案。

这时定制 Copilot 便发挥作用了。定制 Copilot 可以针对企业特定用例量身打造，并按精确规格构建。

为帮助企业应对这一快速演进格局中的复杂性与不确定性，IBM Consulting 宣布推出 IBM Copilot Runway，这款新产品将帮助企业创建、定制、部署和管理 Copilot。

功能
采用框架

定制框架可帮助组织大规模部署 Copilot，满足组织的独特需求和目标，顺利实现整合并产生最大影响。
Copilot Catalyst

利用 IBM Copilot Catalyst 设计具有灵活性和适应性的 Copilot，使组织能够有效且高效地满足自身的独特需求。
预构建的定制 Copilot

针对特定用例的预构建 Copilot 库，节省实施时间和精力。

用例

为采购专家提供人工智能驱动的合同洞察

帮助采购专家从合同中提取有价值的洞察。该方法有助于用户更高效地理解合同条款、义务和风险，实现明智决策并简化合同管理流程。

两名商务人士正在办公室中使用笔记本电脑

为客户服务运营提供智能辅助

面向客服人员和技术人员的 Copilot，提供生成式 AI 搜索、自助服务选项、实时协助、追加销售或交叉销售建议以及情境化支持，以简化运营并提升客户体验。

一位戴着耳机的客户支持人员坐在电脑前工作

AI 驱动的 KYC 验证 Copilot

这款 Copilot 旨在自动执行并加速完成 KYC 验证流程，确保遵守法规，同时减少银行工作人员所需的时间和精力。

银行出纳员在电脑前帮助银行柜台前的夫妇

智能员工支持与互动

这款 Copilot 适用于员工，可提高员工敬业度，减少手动任务，确保员工在整个员工生命周期（从入职到日常运营）中获得无缝体验。

笔记本电脑，CEO 或资深商务人士在会议上规划公司财务增长的营销战略。

用于运营优化的数字孪生 Copilot

物理实体的动态数字副本，配合人工操作员模拟、监控和优化实际性能，提升决策能力和效率。

在电脑前工作的办公室员工

成功案例

一名身穿蓝色牛仔裤的中年亚裔女性坐在床上，对着笔记本电脑摆出瑜伽姿势
智能银行虚拟助理 Redi，有效提升客户互动活跃度 阅读成功案例

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