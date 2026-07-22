Microsoft Copilot 是一款旨在提升日常任务生产力和创造力的 AI 助手，已应用于 Outlook、Office 365 和 Teams 等日常工具。但一些企业需要更具体、定制化的解决方案。

这时定制 Copilot 便发挥作用了。定制 Copilot 可以针对企业特定用例量身打造，并按精确规格构建。

为帮助企业应对这一快速演进格局中的复杂性与不确定性，IBM Consulting 宣布推出 IBM Copilot Runway，这款新产品将帮助企业创建、定制、部署和管理 Copilot。