旨在帮助企业创建和部署定制的 Copilot
Microsoft Copilot 是一款旨在提升日常任务生产力和创造力的 AI 助手，已应用于 Outlook、Office 365 和 Teams 等日常工具。但一些企业需要更具体、定制化的解决方案。
这时定制 Copilot 便发挥作用了。定制 Copilot 可以针对企业特定用例量身打造，并按精确规格构建。
为帮助企业应对这一快速演进格局中的复杂性与不确定性，IBM Consulting 宣布推出 IBM Copilot Runway，这款新产品将帮助企业创建、定制、部署和管理 Copilot。
定制框架可帮助组织大规模部署 Copilot，满足组织的独特需求和目标，顺利实现整合并产生最大影响。
利用 IBM Copilot Catalyst 设计具有灵活性和适应性的 Copilot，使组织能够有效且高效地满足自身的独特需求。
针对特定用例的预构建 Copilot 库，节省实施时间和精力。
为采购专家提供人工智能驱动的合同洞察
帮助采购专家从合同中提取有价值的洞察。该方法有助于用户更高效地理解合同条款、义务和风险，实现明智决策并简化合同管理流程。
为客户服务运营提供智能辅助
面向客服人员和技术人员的 Copilot，提供生成式 AI 搜索、自助服务选项、实时协助、追加销售或交叉销售建议以及情境化支持，以简化运营并提升客户体验。
AI 驱动的 KYC 验证 Copilot
这款 Copilot 旨在自动执行并加速完成 KYC 验证流程，确保遵守法规，同时减少银行工作人员所需的时间和精力。
智能员工支持与互动
这款 Copilot 适用于员工，可提高员工敬业度，减少手动任务，确保员工在整个员工生命周期（从入职到日常运营）中获得无缝体验。
用于运营优化的数字孪生 Copilot
物理实体的动态数字副本，配合人工操作员模拟、监控和优化实际性能，提升决策能力和效率。