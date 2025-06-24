这款强大的 GPU 可为任意规模的数据中心提供领先的性能。此类 GPU 具备出众的计算性能、超大内存密度和高带宽内存，甚至还可为特殊数据格式提供支持，因而非常适合为要求最严苛的 AI 与 HPC 工作负载提供支持。
对 IBM watsonx®、Red Hat® OpenShift® Kubernetes Service 以及基于 Terraform 的自动化部署的支持计划于 2025 年上半年提供。对 Red Hat OpenShift AI 集群、IBM Cloud® Kubernetes Service 以及 IBM Cloud 上的可部署架构的支持则计划于 2025 年下半年提供。
192GB HBM3 显存以更高性价比支持生成式 AI 运算，可部署更多或更大型 AI 模型，从而有效减少所需 GPU 数量。
该 GPU 针对 FP8、FP16、BF16 与 INT8 精度的矩阵和张量运算进行了优化，从而可平衡性能和准确性。
AMD-ROCm 开放式软件包含一系列编程模型、工具、编译器、库和运行时。通过支持行业领导者部署的 API，开发人员可以轻松移植开发代码。
在 IBM Cloud® Virtual Server for VPC 上，AMD Instinct MI300X GPU 可与第 4 代 Intel Xeon® 处理器搭配使用。
AMD Instinct MI300X GPU 可通过用于 VPC 云实例的 IBM Cloud Virtual Server for VPC 进行部署。IBM Cloud VPC 是为软件定义网络 (SDN) 内的高弹性和安全性而设计的，客户可以在其中构建隔离的私有云，并获得基本的公有云优点。AMD Instinct MI300X GPU 云实例还支持 Red Hat Enterprise Linux AI 映像，非常适合拥有高度专业化软件堆栈的客户或需要完全控制底层服务器的客户。