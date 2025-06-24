这款强大的 GPU 可为任意规模的数据中心提供领先的性能。此类 GPU 具备出众的计算性能、超大内存密度和高带宽内存，甚至还可为特殊数据格式提供支持，因而非常适合为要求最严苛的 AI 与 HPC 工作负载提供支持。



对 IBM watsonx®、Red Hat® OpenShift® Kubernetes Service 以及基于 Terraform 的自动化部署的支持计划于 2025 年上半年提供。对 Red Hat OpenShift AI 集群、IBM Cloud® Kubernetes Service 以及 IBM Cloud 上的可部署架构的支持则计划于 2025 年下半年提供。