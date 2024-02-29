在撰写销售提案时，她会咨询 AI 增强型助手 ，以加快构建和定制提案的速度。然后，她会要求该助手快速分析合同语言，深入了解如何尽量降低 IBM 的风险并提升收入。此外，当涉及到管理客户账单和开具发票活动的传统耗时流程时，她会依靠另一款自助服务应用程序来简化任务。

Nicole 沉浸在比以往更快速顺畅的流程中，能够高效工作，为客户提供更好的服务，并有时间进行创新。她还在工作中找寻到更多意义。

Nicole 只是数十万名 IBM 员工中的一员，AI 和混合云技术的应用，令他们的日常工作发生了天翻地覆的变化。