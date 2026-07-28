实时情境智能如何变革实体世界的客户体验

构建一个智能互动平台，让场所在获得客户洞察的完全控制权的同时，带来可量化的业务增长
体育场、机场和娱乐场所每天产生数百万次客户互动。然而，与数字业务不同，他们很少了解从购票到离场之间发生了什么。一旦客户进入场所，身份、位置、交易和运营事件就变得相互割裂，限制了个性化、运营效率和收入增长。年轻受众期待个性化体验、实时优惠和无缝导航。也就是在线体验中那种无缝的智能。然而，大多数场所运营商在现实世界中对自己的客户缺乏可见性。会员系统、票务平台、POS 终端和移动应用各自孤立运行。一位客户可能通过一个系统订票，通过另一个系统接收促销优惠，再通过第三个系统签到。买热狗用的又是另一个系统。这样一来，客户的身份、位置和需求，都没有统一的了解。
其影响是切实存在的。场所错失收入机会：他们无法为个体客户提供个性化优惠，无法预测谁可能参加活动，也无法衡量是什么驱动了重复到访。员工是被动响应，而非主动服务。赞助商获得了曝光，却没有效果证明。而且场所被锁定在供应商关系中，无法拥有他们自己产生的客户数据。
随着来自流媒体服务、居家娱乐和其他场所的竞争加剧，能够即时提供智能、个性化体验，已成为一项业务要务。
Spark Compass 看到了另一种可能：如果实体场所也能提供数字渠道已经实现的那种个性化、实时智能和客户理解呢？
Spark Compass 始于一个基本洞察：现有的客户智能平台是为数字环境设计的。但实体场所的运作方式不同。环境、位置、时间、人群密度和活动动态在不断变化。所需要的是理解每位客户即时需求的实时智能。
该解决方案需要一种不同的架构。Spark Compass 将超过 100 个模块与数据源、移动应用、会员系统、位置服务、交易数据和实时信号统一整合成一个单一、连贯的客户视图。该平台没有强迫场所采用专有系统，而是建立在开放 API 和混合云基础设施之上，确保场所保持对自身数据的所有权和控制权。系统会在用户与其交互时持续采集数据。在一个案例中，仅从一个大学校园的 22000 名活跃用户中，就采集了超过 1.4 亿个真实世界行为数据点。
Spark Compass 没有取代现有的场所系统，而是构建了一个开放的模块化平台，能够连接并整合整个客户旅程中的数据，同时让组织保持对其技术投资的控制。这种架构让场所能够统一碎片化数据、实时应用 AI 并激活洞察，无需重建其现有生态系统。
其运作方式如下：
想象一位球迷抵达体育场。在他们进入之前，票务和会员数据就已建立起他们的档案。当他们在场馆内移动时，位置和活动信号会实时更新该档案。AI 会推荐通往座位的最快路线，在中场休息时提供个性化优惠餐饮，并帮助场馆工作人员根据人群流动预测运营需求。每一次互动都被采集、衡量，并用于改善未来的体验。
通过支持 Spark Compass 的球迷应用程序、已激活的场馆和活动管理模块，IBM watsonx.data 提供了统一的基础，将碎片化的客户数据整合成一个实时、单一的真实数据来源。IBM watsonx.ai 为智能层提供动力，通过 Spark Compass 平台提供个性化推荐建议、预测客户行为，并支持实时决策。IBM watsonx Orchestrate 既支持对话式引导，也支持自动化工作流编排。当推荐生成时，Spark Compass 系统会自动触发正确的操作（发送优惠、更新标牌、通知工作人员）。而集成 IBM watsonx.governance 则有助于确保这些 AI 驱动的体验保持透明、合规和可信，并对 AI 模型、客户数据使用和自动化决策进行监督。这为 Spark Compass 扩展其实时智能提供了受治理的基础，同时帮助场馆保持对其客户数据的数字主权。
IBM 的技术栈让 Spark Compass 能够专注于客户智能，同时提供支持复杂物理环境所需的企业级规模、治理和编排能力。其成果是一个消除了数据孤岛、实现实时个性化，并且至关重要的是，让场所能够掌控其最宝贵资产的平台：即他们可以衡量、拥有并立即采取行动的全面客户智能。
成果超出预期。各场所实现了超过 75% 的互动率，是行业典型基准的三倍多。访客因应基于位置的活动所推送的优惠，实际步行穿越城市街区的转化率达 88%，证明了该平台驱动真实世界行为的能力。在其他场所，出席人数增长了 21%，赞助商产品的店内销售增长超过 15%。
但运营转型同样意义重大。场馆工作人员如今能够在客户抵达前预测其偏好。餐饮团队根据预测需求优化库存。运营团队利用人群流动洞察调整人员配置，改善宾客体验。营销从基于活动的模式转变为持续的、数据驱动的个性化。赞助商获得了与实际客户行为而非曝光量挂钩的、可衡量的投资回报率。
曾经独立运作的团队——营销、运营、餐饮和安保——现在共享统一的客户旅程视图。决策变得更快、更有信心。
如今，Spark Compass 已在实体场所和活动中部署，并应用于多个场景：体育场、锦标赛、团队与联盟、品牌与产品，还覆盖了机场、零售环境和酒店场所。这证明了实时智能、基于行动事件的沟通以及最终用户所有权，可以在企业规模上并存。通过让企业拥有其客户智能，而不是将其锁定在互不连接的系统中，随着 AI 成为每一次实体客户体验的核心，Spark Compass 为持续创新构建了基石。
Spark Compass 是一家 AI 驱动的技术公司，通过情境智能变革实体世界的客户体验。Spark Compass 公司总部位于加利福尼亚州，帮助体育、酒店、零售和旅游行业的组织，根据客户所处的位置、正在做的事情以及当下的需求，提供实时、个性化的互动。该平台使场所能够衡量、优化并拥有完整的客户旅程。
© 版权所有 IBM Corporation 2026 年 7 月
IBM、IBM 徽标、watsonx、watsonx.data watsonx.ai、watsonx Orchestrate 和 watsonx.governanceare 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。