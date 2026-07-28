实时情境智能如何变革实体世界的客户体验

体育场、机场和娱乐场所每天产生数百万次客户互动。然而，与数字业务不同，他们很少了解从购票到离场之间发生了什么。一旦客户进入场所，身份、位置、交易和运营事件就变得相互割裂，限制了个性化、运营效率和收入增长。年轻受众期待个性化体验、实时优惠和无缝导航。也就是在线体验中那种无缝的智能。然而，大多数场所运营商在现实世界中对自己的客户缺乏可见性。会员系统、票务平台、POS 终端和移动应用各自孤立运行。一位客户可能通过一个系统订票，通过另一个系统接收促销优惠，再通过第三个系统签到。买热狗用的又是另一个系统。这样一来，客户的身份、位置和需求，都没有统一的了解。

其影响是切实存在的。场所错失收入机会：他们无法为个体客户提供个性化优惠，无法预测谁可能参加活动，也无法衡量是什么驱动了重复到访。员工是被动响应，而非主动服务。赞助商获得了曝光，却没有效果证明。而且场所被锁定在供应商关系中，无法拥有他们自己产生的客户数据。

随着来自流媒体服务、居家娱乐和其他场所的竞争加剧，能够即时提供智能、个性化体验，已成为一项业务要务。

Spark Compass 看到了另一种可能：如果实体场所也能提供数字渠道已经实现的那种个性化、实时智能和客户理解呢？

