Spark Compass 如何将实体场馆转变为实时数据系统

对旅客而言，登机口临时变更往往会带来不便。而对企业架构师来说，这本质上是一类实时数据处理难题：客户处于移动状态，且业务场景条件随时发生变动。客户需要指导，而系统只有几分钟的时间来选择下一个最佳步骤。

Spark Compass 搭建专属平台，将场馆各类感知信号转化为场景化指引、标准化运营工作流与可量化业务成效，以此补齐实体场景的数据可视性短板。Spark Compass 专为此类时刻构建平台。

Spark Compass 是一家总部位于圣地亚哥的 AI 科技公司，专注于物理空间的情境智能。其平台支持零售、体育、酒店、交通、旅游和现场活动等行业。Spark Compass 的业务核心，正是衔接客户体验从线上数字渠道延伸至线下实体场景的关键节点。

只要是开发浏览器以外场景的企业级 AI 系统，都会遇到这类共性架构设计难题。客户在线点击、检索或完成交易时，数字化系统可采集丰富的用户信息。当同一个人进入体育场、机场、酒店或存储等实体场所时，这种可见度往往会降低。Spark Compass 通过将移动应用程序、会员积分系统、票务、销售点系统、位置服务、传感器、标牌和企业平台连接到一个共享的智能层中，缩小这一可见性差距。

本文将详解 Spark Compass 的业务应用场景、整体技术架构，以及其选用的 IBM 产品方案，这套方案可将海量线下实体感知信号转化为符合治理规范的 AI 自动化处置动作。