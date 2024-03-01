为了在复杂、多样化的组织结构中协调资本支出 (CapEx) 流程并实现自动化，Sol Caribbean 使用 IBM Cloud Pak for Business Automation。这种协调并非易事。该公司每年启动约 1,000 个项目，涵盖其所在国家或地区和业务。项目的范围千差万别，从开发新加油站到购买办公电脑，不一而足。

在 2017 年与 IBM 合作之前，该公司的资本支出流程一点也不敏捷。“当时，整个流程都是通过电子邮件完成的，”Sol Caribbean 区域运营经理 Juan Lopez 说，“没有中央存储库，没有办法跟踪项目文档，没有工作流程，当所有利益相关者都签署项目时也没有审批印章。”

“当我们进行审计时，很难找到每个项目的支持文档，”他继续说道，“我们的业务是重资产业务，我们希望更好地控制我们的投资。从审批过程到完成，没有办法审查项目的相对成功程度 – 不仅是花费的资金，还包括项目带来了哪些业务，或者项目的回报是好是坏。”

该公司需要一种技术解决方案来帮助更好地管理其资本支出流程、跟踪和审计项目，并最大限度地降低欺诈风险。