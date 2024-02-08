尽管人工智能带来了巨大的好处，但 AI 框架的分布和全球采用仍然面临着挑战，一方面是对技术的理解，另一方面是人们认为技术实施非常复杂。然而，在搜索引擎优化 (SEO) 和搜索引擎营销 (SEM) 等互联网广告趋势的推动下，广告代理和效果搜索营销领域正在发生重要的行业转变。

问题在于，网站从根本上来说是有点蠢笨。尽管网站在公司的营销情报和商务活动中扮演着核心角色，但它们并不能生成自己的情报来帮助公司推动业务发展。例如，尽管机构和企业团队采用机器学习来处理从数据增强和广告自动化再到预测购物行为等各种问题，但这种技术往往无法捕捉到客户旅程第一步中的第一手数据，从而导致 AI 模型不完整或存在缺陷。

此外，当企业转向 Google 和 Facebook 等主要平台，来获得其生成的数字广告活动和效果数据时，他们所依赖的是来自算法的不完整信息，这些算法将每条销售线索都视为已转化化客户，无论它是垃圾信息、推销信息还是真正的客户。即使在这些营销活动中注入了 AI，如今的主要平台也往往以隐私法规为由，将关键搜索词数据和其他信息隐藏起来，不让本应拥有这些数据和信息的公司知晓。

SherloQ 的创始人认为，企业应该能够看到自己的数据并从中产生洞察力。SherloQ 联合创始人兼首席营销官 Jim Fitzgerald 表示：“曾经有一段时间，当人们在访问你的网站时，你可以看到访客使用的搜索词，但 [Google 和 Facebook] 几年前就开始取消这些搜索词。随着时间的推移，他们开始剔除人们使用的大量自然语言，只留下缺少单词的词根。营销人员知道词根对搜索的影响，但他们看不到消费者是如何真正谈论产品或公司的。”

即使企业和代理机构使用了最先进的绩效营销和数字广告活动，这种信息差距也会给他们带来现实世界的影响。

例如，一家企业可能有一个很好的营销创意，但由于无法了解客户究竟是如何搜索其产品的，这个创意很可能无法真正发挥作用。Hurley & David Inc. (HDAIR) 就是这种情况，该公司是一家暖通空调公司，希望销售更多无管道空调机组，也称为迷你分体空调。