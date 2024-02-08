由于云计算能够降低成本、提高可扩展性并推动创新，越来越多的公司希望将支持其业务的核心系统迁移到云中。因此，云计算提供商的竞争日趋白热化，确保其托管服务能够提供客户所期望的可靠性、灵活性和可扩展性变得至关重要。

为了抓住云计算需求增长所带来的发展机遇，托管服务提供商 Service Express 已着手提高其专用云托管服务的容量，满足 IBM® AIX、IBM i、Windows 和 Linux 的工作负载要求。

Service Express 客户销售总监 Chris Smith 解释说：“越来越多的公司希望摆脱内部运行核心应用程序所带来的成本和管理负担，同时获得更大的灵活性以适应市场变化。他们最终希望的是专注于运营业务而不是管理数据中心。”



他继续说道：“同样，许多中小型组织都希望利用领先的企业级技术发展壮大自己的系统，但往往缺乏构建和管理自己的 IT 基础设施的技能和资源。”

Service Express 已经帮助无数组织利用云计算的力量。现在，它已准备好扩展和增强其基础设施即服务 (IaaS) 产品，重点是提供更快的云部署和更灵活的定价模式。

Chris Smith 表示：“随着越来越多的云服务提供商进入市场，我们必须确保始终如一的卓越服务水平，并为客户提供具有竞争力的条款。这不仅意味着要提供超可靠的服务，还要遵守严格的数据保护法规，并将我们的运营对环境的影响降至最低。”