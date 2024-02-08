无论是为了推动增长、削减成本还是推动创新，越来越多的公司正在将其关键任务 IT 系统迁移到云端。抓住这一增长机会，托管服务提供商 Service Express 利用 IBM® Power Systems 服务器和 IBM® Storage 增强了其基础设施即服务产品，从而实现了差异化的云服务。
Service Express 通过部署 IBM Power Systems 服务器和 IBM Storage 扩展了其软件定义的 IaaS 产品，并与 IBM 全球融资部合作以获得收益，同时最大限度地减少对现金流的影响。
由于云计算能够降低成本、提高可扩展性并推动创新，越来越多的公司希望将支持其业务的核心系统迁移到云中。因此，云计算提供商的竞争日趋白热化，确保其托管服务能够提供客户所期望的可靠性、灵活性和可扩展性变得至关重要。
为了抓住云计算需求增长所带来的发展机遇，托管服务提供商 Service Express 已着手提高其专用云托管服务的容量，满足 IBM® AIX、IBM i、Windows 和 Linux 的工作负载要求。
Service Express 客户销售总监 Chris Smith 解释说：“越来越多的公司希望摆脱内部运行核心应用程序所带来的成本和管理负担，同时获得更大的灵活性以适应市场变化。他们最终希望的是专注于运营业务而不是管理数据中心。”
他继续说道：“同样，许多中小型组织都希望利用领先的企业级技术发展壮大自己的系统，但往往缺乏构建和管理自己的 IT 基础设施的技能和资源。”
Service Express 已经帮助无数组织利用云计算的力量。现在，它已准备好扩展和增强其基础设施即服务 (IaaS) 产品，重点是提供更快的云部署和更灵活的定价模式。
Chris Smith 表示：“随着越来越多的云服务提供商进入市场，我们必须确保始终如一的卓越服务水平，并为客户提供具有竞争力的条款。这不仅意味着要提供超可靠的服务，还要遵守严格的数据保护法规，并将我们的运营对环境的影响降至最低。”
为了满足对 IaaS 产品不断增长的需求，Service Express 通过部署 150 台 IBM Power Systems 服务器来扩展其数据中心，每台服务器均采用最新一代 IBM® POWER9 处理器技术。
Chris Smith 解释说：“作为 IBM 技术的长期用户，成为 IBM POWER9 架构的早期采用者也是顺理成章的事情。它们集高性能、可扩展性和卓越可靠性于一身，使我们有信心在该技术上投资 150 台服务器。与 Red Hat 工具的无缝互操作性是另一个决定因素，因为 Red Hat 解决方案在我们的云资源协调中发挥着核心作用。”
为了快速、轻松地交付新的云环境，Service Express 部署了 Red Hat Ansible 自动化平台（ibm.com 外部链接），该解决方案可帮助公司跨多个操作系统（包括 AIX、IBM i、Windows 和 Linux）自动配置和持续管理云实例。
Service Express 还实施了 IBM® FlashSystem 存储和 IBM® Spectrum Storage Suite 工具来创建软件定义的存储环境，提供高性能和简单的管理。
Service Express 数据管理技术架构师 Narendhar Tangella 表示：“我们也曾考虑过其他主要存储供应商，但 IBM 能够提供我们所需的一切功能，并使我们能够利用多年积累的深厚技能。IBM Spectrum Storage Suite 将我们已经在使用的几项技术整合到一个单一的便捷许可下，为我们提供了一个高度集成的软件定义环境。”
对于 Service Express 来说，IBM Spectrum Storage Suite 中最重要的两个元素是 IBM Spectrum Control 和 IBM Spectrum Virtualize。IBM Spectrum Control 可以对存储管理任务实现集中监控、报告以及自动执行等功能，有助于简化数据迁移到 IBM FlashSystem 存储的过程并降低风险。
IBM Spectrum Virtualize 使用 IBM SAN Volume Controller 技术将多种类型的容量（甚至是非 IBM 容量）虚拟化为一个池，并提供先进的压缩、迁移和快照工具。通过部署 IBM Spectrum 解决方案，Service Express 已确保在需要时也能为客户提供混合云解决方案。
由于认识到每个企业都有独特的基础设施需求，Service Express 希望在其云环境中为客户提供一系列存储选项以及量身定制的价格。
Chris Smith 解释说：“虽然 IBM FlashSystem 将托管我们客户的许多最关键的生产数据，但并非每个工作负载都需要最高的性能，有时成本效益才是更优先考虑的因素。因此，对于需要二级存储层的公司，我们将继续使用现有的 IBM 存储阵列。”
为了向客户提供经济实惠的备份服务，Service Express 部署了 IBM® Cloud Object Storage。
Chris Smith 说：“监管机构要求我们的许多客户长期存储某些数据。IBM Cloud Object Storage 提供了大量经济实惠的存储空间，同时还可以在客户需要时通过混合云环境快速访问这些数据，是满足客户数据归档需求的理想选择。”
通过与 IBM 全球融资部合作，Service Express 能够部署其新的 IBM Power Systems 和 IBM Storage 解决方案，然后推迟付款以减少对现金流的影响。对于 IBM Storage 解决方案，Service Express 选择了一种融资选项，使其在达到一定的利用率后再支付存储费用。
Chris Smith 解释说：“因为有了 IBM 全球融资部，我们可以投资发展我们的技术能力，而无需一次性投入大量资金。通过分摊基础设施投资的成本，我们可以保护我们的现金流，同时这种商业灵活性带来的任何成本节约，也可以使我们的客户受益。”
自从利用 IBM Power Systems 和 IBM Storage 扩展其 IaaS 云产品后，Service Express 能够为客户提供更加灵活、量身定制的云环境，同时还增加了收入。
Chris Smith 说：“仅去年一年，我们的收入就增加了 10%，我们预计同比保持高达 10% 的有机增长。IBM Power Systems 和 IBM Storage 使我们能够扩展业务、进行创新并为更多客户提供服务，为我们的成功做出了很大贡献。”
Service Express 不仅能更好地发展，现在还能在 48 小时内创建和部署新的云环境，并承诺将这一周转时间作为服务水平协议。
Chris Smith 解释说：“IBM Power Systems 和 IBM Storage 与 Red Hat 解决方案相结合，大大加快了我们将新客户接入专用云平台的时间。以前这需要几个星期的时间，现在我们只需几天就能完成，具体取决于客户的需求和现有基础设施。”
“因此，我们可以帮助企业迅速适应突如其来的市场变化，全球新冠疫情肆虐时给企业带来了额外压力，我们的这项能力在当时已被证实对企业相当重要。自从使用 IBM Power Systems 增强了我们的数据中心后，我们帮助一家领先的报刊代理商在不到四周的时间内将 100 多台物理服务器迁移到我们的云中。我们还通过远程部署为一家英国领先银行迁移了多达 400 台服务器。”
除了能够为客户提供超快响应的服务和灵活的付款条件外，IBM 解决方案还帮助 Service Express 为更多公司提供最先进的云计算服务。
Chris Smith 表示：“我们与 IBM 的紧密合作关系，对我们自身 IT 基础设施的发展以及我们能够为客户提供的服务起到了重要作用。例如，将我们的存储基础设施整合到采用全闪存存储的软件定义环境中，有助于减少数据中心的占地面积、能源和冷却需求，从而提高我们服务的环境可持续性。”
Service Express 在建设其主要的四级数据中心时就考虑到了可持续发展问题，并认真履行其减少运营对环境影响的承诺。除了确保其数据中心冷却系统是世界上最高效的冷却系统之一外，该公司还使用经过认证的可再生能源为其 IT 基础设施供电，并帮助园丁在当地的 Marsden Vale 森林植树造林。
除了提高 Service Express 运营的环境可持续性，IBM Power 系统还将帮助该公司赢得金融服务领域的新客户。Chris Smith 解释说：“IBM Power Systems 的弹性以及在整个金融服务行业广受信赖的事实，在帮助我们实现支付卡行业数据安全标准合规性方面发挥了重要作用。最终，这将帮助我们鼓励更多的银行和支付提供商与我们合作。”
他总结道：“在 IBM 全球融资部和企业级 IBM 基础设施的支持下，我们的云服务可以让更多企业从最先进的四级数据中心中获得回报，而成本却比运行和维护自有系统少得多。随着我们业务的不断增长和服务的不断发展，我们期待着在未来的日子里加深与 IBM 的合作关系。”
Service Express（ibm.com 外部链接）是一家是行业领先的数据中心解决方案提供商，专门提供全球多供应商维护、云计算、托管服务、硬件解决方案等服务。Service Express 提供的可靠端到端支持备受全球各地公司的信赖。欲了解更多信息，请访问 serviceexpress.com。
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