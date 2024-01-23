Salling Group A/S

Salling Group 拥有超过 1,500 家店铺，包括百货商店、大型超市、超市和折扣店，是丹麦等地区的零售业巨头。该公司运营 11 个仓库，每天与超过 7,000 家供应商合作。无论白天还是晚上，客户均可以在网上或店铺购物。Salling Group 每天处理超过 9 百万笔交易。

Salling Group 于 1906 年在奥胡斯成立，最初只有一家店铺，在随后的几年里实现了突飞猛进的发展。如果没有仔细制定从品牌发展到店铺选址再到企业领导力等各个方面的战略，就不会实现这种增长。与任何现代零售商一样，技术对于 Salling Group 尤为重要，该公司会定期评估 ERP 系统。超过 13 年来，由 Global Technology Services 提供支持的 POWER、Db2 和 SAP 技术相结合，帮助 Salling Group 成长为北欧地区最成功的在线和实体零售商之一。

2018 年，该组织从 IBM POWER7® 升级到 IBM POWER8® 服务器，证实并进一步推动了对 IBM 技术的承诺。仅用了六个半月的时间就将 70 多个 SAP 系统迁移到 POWER8，Salling Group 基础架构首席运营官 Steen Isdahl 认为这是一项非常了不起的壮举。“可能会给您留下深刻的印象，”他说，“每个人都是。我们也是。