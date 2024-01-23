Salling Group A/S

Salling Group 拥有超过 1,500 家店铺，是欧盟最大的零售商之一。它采用在 IBM® Db2® 数据管理系统上运行的 SAP ERP 系统，由 IBM POWER® 服务器和 IBM Global Technology Services® (GTS) 提供支持。因此，Salling Group 可以保持低成本，最大限度地缩短停机时间，并在效率方面超越竞争对手。
13 年来，Salling Group 一直采用 IBM Db2 for SAP 软件作为 ERP 解决方案，并由强大的 IBM POWER 硬件和 IBM Global Technology Services 团队提供支持。
Salling Group 拥有超过 1,500 家店铺，包括百货商店、大型超市、超市和折扣店，是丹麦等地区的零售业巨头。该公司运营 11 个仓库，每天与超过 7,000 家供应商合作。无论白天还是晚上，客户均可以在网上或店铺购物。Salling Group 每天处理超过 9 百万笔交易。
Salling Group 于 1906 年在奥胡斯成立，最初只有一家店铺，在随后的几年里实现了突飞猛进的发展。如果没有仔细制定从品牌发展到店铺选址再到企业领导力等各个方面的战略，就不会实现这种增长。与任何现代零售商一样，技术对于 Salling Group 尤为重要，该公司会定期评估 ERP 系统。超过 13 年来，由 Global Technology Services 提供支持的 POWER、Db2 和 SAP 技术相结合，帮助 Salling Group 成长为北欧地区最成功的在线和实体零售商之一。
2018 年，该组织从 IBM POWER7® 升级到 IBM POWER8® 服务器，证实并进一步推动了对 IBM 技术的承诺。仅用了六个半月的时间就将 70 多个 SAP 系统迁移到 POWER8，Salling Group 基础架构首席运营官 Steen Isdahl 认为这是一项非常了不起的壮举。“可能会给您留下深刻的印象，”他说，“每个人都是。我们也是。
显然，POWER8 硬件升级的成功值得肯定，但 Salling Group 的整个 ERP 系统同样值得关注。事实上，Isdahl 将该组织的 3 层 SAP 模型视为集团的关键差异化因素。该系统在 Db2 on POWER 技术上运行，包括 SAP ERP Central Component (ECC)、SAP Customer Activity Repository 和 SAP e-Commerce 以及大约 70 个其他 SAP 产品。“我们的主要优势是，我们拥有单一可信画面。”Isdahl 表示，“我们的竞争对手拥有多个 ERP 系统，但我们在 SAP 上整合了所有功能，这使我们的效率比竞争对手高了 20%。”
Isdahl 指出，SAP Forecasting and Replenishment、SAP Allocation Management 和 SAP Customer Activity Repository 的 Unified Demand Forecast 组件提供特殊的战略优势，因为借助这些功能，组织可以每天补货两次。如果某件商品在一家店铺售罄，通过 SAP 数据，Salling Group 能够顺利地从其他店铺调货以满足需求。因此，客户可以依靠 Salling Group 店铺购买他们需要的产品。
此外，Salling Group 的店铺现在提供“点击提货”选项，支持客户在线订购产品并在店铺提货。此服务在客户期望越来越高的行业中创造了巨大的实时需求。Isdahl 表示，迄今为止，Salling Group 的“点击提货”购买完成率为 99.94%。
Db2 for SAP 软件和 POWER Systems 模型的另一个关键优势是按需扩容，可以根据需要重新分配 ERP 工作负载。Isdahl 表示，这种功能在 2019 年黑色星期五特别有用，当时在所有电子商务网站中，Salling Group 是销售冠军。
凭借如此强大的 IBM 基础架构，Salling Group 与 Global Technology Services 建立牢固的合作关系也就不足为奇了。Salling Group 的 SAP 基础架构主管 Carsten Holm 解释道：“我们喜欢与 IBM 合作。我们开发了一个强大的流程，对我们来说非常有效。”
Salling Group 的 Db2 for SAP 软件和 POWER Systems 基础架构具有广泛且丰富的业务优点。一项主要优点就是超高性价比。Isdahl 表示，将 ERP 系统整合到 SAP 技术上的决定不仅可以简化运营，还可以将 SAP 应用程序性能标准 (SAPS) 基准提高 100%，他表示，每年可节省约 520,000 美元。
客户也能从 Salling Group 的 ERP 系统中获益。“我们全天候计算每一分钟对最终用户产生的影响，”Holm 解释道，“去年，我们遇到了两个多小时的停机或影响 – 整整一年就两个小时。这一点给人的印象非常深刻。”
Holm 补充道，该组织的日常补货工作已运行近 500 天，且没有出现任何延误。日常补货工作包括通过 SAP Customer Activity Repository、SAP ECC 和 SAP Forecasting and Replenishment 处理来自所有 1,500 家店铺的交易，然后将数据发送到 11 个不同的仓库，以便第二天进行店铺配送。
IBM 解决方案的另一个突出特点是可重用性。Salling Group 非常注重可持续发展和气候友好承诺。这包括推广有机农业方法、减少食物浪费以及减少店铺塑料包装的数量。在升级到 POWER8 服务器后，该组织能够实现 96% 的 POWER 堆栈重用率，这一事实对 Isdahl 和 Holm 都很有意义。“IBM 正在基于 IBM POWER 建立一个可持续的产品组。这对我们来说非常重要，”Isdahl 说。
多年来，通过使用 Db2、POWER Systems 和 SAP 基础架构，Salling Group 取得了积极的成果，该公司的实践可以证明，对其他考虑采用类似设置的公司来说这是一个不错的选择。“如果您想要拥有良好的稳定性和良好的性能，我们建议您使用 IBM POWER、SAP、IBM Db2 和 GTS。这是一个非常强大的组合，”Holm 说。
Salling Group（链接位于 ibm.com 外部）成立于 1906 年，是欧盟最大的零售集团之一。其旗下最知名的品牌包括 Bilka 大型超市、Salling 百货商店、føtex 超市和 Netto 折扣店。该组织在四个国家/地区共经营 1,500 多家商店，员工超过 50,000 人。Salling Group 总部位于丹麦布拉布兰德，2018 年报告收入超过 594 亿丹麦克朗。
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美国出品，2020 年 5 月
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