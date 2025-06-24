PSSLAI 凭借多云基础助力未来发展
Public Safety Savings and Loan Association, Inc. (PSSLAI) 成立于 2003 年，旨在为菲律宾消防局和菲律宾国家警察的员工及其家人提供服务。PSSLAI 机构精简，仅有 300 名员工，却要服务 30 万名会员，管理的资产组合超过 880 亿菲律宾比索。信任和信心是 PSSLAI 使命的核心。透明度和严格遵守政策对于确保为会员提供一流服务至关重要。
该协会富有远见的领导者此前已大力推行 IBM Cloud®，该平台可支持 PSSLAI 的业务运营、扩展其产品组合并创建新的收入模式。然而，多年来，维护这一云平台的成本越发难以管控。此外，停机风险还对其服务级别协议和最终客户造成了影响。
当与当前提供商的合同接近尾声时，PSSLAI 开始考虑替代云基础设施。当 PSSLAI 重新构想其云基础设施时，可靠性和可扩展性是首要考虑的问题。
其 IT 团队对 IBM 合作伙伴、IBM® AIX® 和 IBM Cloud 解决方案的熟悉使得 IBM 成为最佳选择。挑战在于选择能够支持不断增长的工作量和业务系统扩展需求的平台提供商。对于 PSSLAI 来说，AI 自动优化其多云基础设施（由边缘计算和云服务支持）的未来将使其走上盈利增长的道路。为了以经济实惠的方式推动增长，PSSLAI 还需要灵活地管理波动的工作量，并在使用需求增加时扩展容量，所有这些都不会产生额外的成本。
由于 PSSLAI的团队已经在 IBM 云平台上利用 Red Hat® OpenShift® Virtualization 来部署其本地容器，因此他们对 IBM Cloud 的工作原理非常熟悉。但他们仍需备用服务器来支持其他核心系统——这些系统当时正基于某知名平台在本地运行，同时在云上配有专属 IBM 聚类。该团队拥有管理不同计算平台（包括 Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform）的知识，这也有助于协会深入洞察分析混合云平台如何赋能业务。
“我们选择 IBM Cloud 是因为它的平台可靠性。我们在使用 IBM Cloud 时没有遇到任何问题，而且其提供的支持非常出色。所有这些都让我们有信心与 IBM 合作。”律师、PSSLAI 董事长兼 CEO Lucas M. Managuelod 表示。
此外，借助 IBM Cloud 上的 Red Hat OpenShift Virtualization，团队就能更轻松、更快速地来回迁移虚拟机 (VM) 数据和工作量。该解决方案能够通过统一平台无缝整合虚拟和容器工作量，从而提供一致的用户体验。现在，这一基础设施已完成部署并投入运行，而团队也已开始探索如何利用 AI 智能体和 AIOps 自动执行常规流程，如检查日志、安装补丁、创建和关闭工单。
选择 IBM 作为 PSSLAI 混合云平台和托管服务的首选技术提供商，使效率提高了 30%，因为团队能够将所有非核心银行工作量迁移到自己的 IBM Cloud 帐户。PSSLAI 还主要将 VMware 用于内部开发的内部应用程序。新的基础设施使 99.99% 正常运行时间内业务运转更迅捷，从而能够顺畅、连续地处理非关键工作负载。混合云平台基于 Red Hat OpenShift（用于在 IBM Cloud 上本地部署 Red Hat Virtualization 和 VMware Cloud Foundation for Classic）构建。事实证明，这是优化占用空间的明智选择，通过将托管服务器从 6 台减少到 3 台，帮助 PSSLAI 实现了 30% 的成本节约，从而最大限度地利用了对 IBM Cloud 帐户的投资。
此外，该团队还计划停用应用程序来优化 PSSLAI 资源占用，通过将操作系统迁移到云端来进一步推进现代化，并将更多非关键工作量转移至虚拟私有云 (VPC)。
“能够完全控制我们的平台，而不必依赖第三方，这是一种赋权。IBM 还使我们的 IT 团队能够管理该平台。”Managuelod 说道。
The Public Safety Savings and Loan Association, Inc. (PSSLAI) （ibm.com 外部链接）是菲律宾公共安全部门的主要储蓄和贷款机构，为菲律宾国家警察局、消防局、国家警察委员会 (NAPOLCOM) 和菲律宾公共安全学院提供服务。
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