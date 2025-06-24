当与当前提供商的合同接近尾声时，PSSLAI 开始考虑替代云基础设施。当 PSSLAI 重新构想其云基础设施时，可靠性和可扩展性是首要考虑的问题。

其 IT 团队对 IBM 合作伙伴、IBM® AIX® 和 IBM Cloud 解决方案的熟悉使得 IBM 成为最佳选择。挑战在于选择能够支持不断增长的工作量和业务系统扩展需求的平台提供商。对于 PSSLAI 来说，AI 自动优化其多云基础设施（由边缘计算和云服务支持）的未来将使其走上盈利增长的道路。为了以经济实惠的方式推动增长，PSSLAI 还需要灵活地管理波动的工作量，并在使用需求增加时扩展容量，所有这些都不会产生额外的成本。

由于 PSSLAI的团队已经在 IBM 云平台上利用 Red Hat® OpenShift® Virtualization 来部署其本地容器，因此他们对 IBM Cloud 的工作原理非常熟悉。但他们仍需备用服务器来支持其他核心系统——这些系统当时正基于某知名平台在本地运行，同时在云上配有专属 IBM 聚类。该团队拥有管理不同计算平台（包括 Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform）的知识，这也有助于协会深入洞察分析混合云平台如何赋能业务。

“我们选择 IBM Cloud 是因为它的平台可靠性。我们在使用 IBM Cloud 时没有遇到任何问题，而且其提供的支持非常出色。所有这些都让我们有信心与 IBM 合作。”律师、PSSLAI 董事长兼 CEO Lucas M. Managuelod 表示。

此外，借助 IBM Cloud 上的 Red Hat OpenShift Virtualization，团队就能更轻松、更快速地来回迁移虚拟机 (VM) 数据和工作量。该解决方案能够通过统一平台无缝整合虚拟和容器工作量，从而提供一致的用户体验。现在，这一基础设施已完成部署并投入运行，而团队也已开始探索如何利用 AI 智能体和 AIOps 自动执行常规流程，如检查日志、安装补丁、创建和关闭工单。