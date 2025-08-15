IBM 与 Microsoft 的合作伙伴关系

IBM 和 Microsoft 凭借开放和协作的理念，为客户提供全方位支持，助力其在转型之旅中实现积极的业务成果。

我们携手帮助客户在混合云环境中实施和管理生成式 AI，提供支持多种模型的解决方案。我们的团队拥有强大的合作伙伴网络，该网络由行业专家和多云技术人员组成。