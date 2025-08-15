IBM 与 Microsoft 的合作伙伴关系

IBM 和 Microsoft 凭借开放和协作的理念，为客户提供全方位支持，助力其在转型之旅中实现积极的业务成果。
我们携手帮助客户在混合云环境中实施和管理生成式 AI，提供支持多种模型的解决方案。我们的团队拥有强大的合作伙伴网络，该网络由行业专家和多云技术人员组成。
客户可以直接访问 IBM 一系列持续扩展的 SaaS 和客户托管产品，包括 Azure Marketplace 上的 AI、云和自动化软件。IBM® Consulting 在 Azure Marketplace 上提供 80 多个列表。
IBM、Neudesic 和 Nordcloud（已被 IBM 收购）因其 Microsoft 技术应用能力而备受认可，并借此帮助客户在当今的快节奏数字环境中取得成功。
IBM、Neudesic 和 Nordcloud 凭借在不同地区 4 大类别中的创新成果与专业能力入围决赛。
IBM Consulting 专注于 Azure Red Hat® OpenShift® (ARO)。这一承诺帮助我们在 7 大类别中斩获 Microsoft 本年度合作伙伴奖，同时帮助客户简化其应用程序现代化之旅。
IBM 在 170 个国家或地区建立了 41 个 Microsoft 能力中心，并将 Azure 认证数量增至 39,000 个。我们的高级专项认证已增至 6 个，并获得专家 MSP 资质。
TargetProcess 是一项灵活且可扩展的敏捷项目和组合管理 (PPM) 解决方案，旨在快速实现扩展敏捷交付规模。它为项目和计划提供可见性、控制力和洞察分析，确保组织能够调整战略、确定行动优先级、有效分配资源并衡量预期成果的进度。
IBM® Copilot Runway 是 IBM Consulting 推出的一项全新服务，旨在帮助企业创建、定制、部署和管理 Copilot，将生成式 AI 无缝集成至其组织，从而提升生产力并推动业务成功。
IBM® Maximo Application Suite 已正式登陆 Microsoft Cloud，通过统一平台提供智能资产管理、监控、维护和可靠性解决方案。
IBM Consulting 提供广泛的应用程序现代化服务，涵盖就地现代化、混合云现代化、云原生和数据服务现代化。IBM Consulting 与 Microsoft 紧密协作，共同提供量身定制的专业方案以加速企业现代化进程。
IBM 的威胁检测和响应 (TDR) 云原生服务将 Microsoft Sentinel、Microsoft Defender XDR 和 Microsoft Defender for Cloud 以及支持 IBM 的 TDR 云原生服务的 AI 驱动型安全技术融于一体。
生成式 AI 模型带来了新的风险和复杂性，同时需要对其进行治理。watsonx.governance可增强 Microsoft Azure 能力，提供必要的防护措施以管理端到端模型生命周期、主动检测和降低风险，同时确保组织遵循日益增多且不断变化的 AI 法规与行业标准。
IBM、Microsoft 和 Red Hat 共同支持客户，通过在 Microsoft Azure 上采购和部署 IBM 技术，结合其云偏好和对原生 Azure 服务及技能的投资提升价值。
IBM 不断扩展的软件组合涵盖数据与 AI（包括 watsonx）自动化、安全和可持续发展，同时 IBM Consulting 列出了 80 多种产品。
IBM 软件产品现已在 Azure Marketplace 上线，并提供 SaaS（包括 StreamSets、Apptio Target Process 和 WebMethods）和客户托管选项，以满足客户希望削减 Microsoft 技术支出的需求。
探索 Azure Marketplace 上的 IBM 技术或了解 IBM Consulting 如何助您加速混合云和 AI 之旅。