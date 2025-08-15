IBM 与 Microsoft 的合作伙伴关系

通过加速混合云和 AI 战略，实现企业级转型。

IBM 和 Microsoft 凭借开放和协作的理念，为客户提供全方位支持，助力其在转型之旅中实现积极的业务成果。

我们携手帮助客户在混合云环境中实施和管理生成式 AI，提供支持多种模型的解决方案。我们的团队拥有强大的合作伙伴网络，该网络由行业专家和多云技术人员组成。
合作伙伴关系亮点
Azure Marketplace 上提供超过 25 种 IBM 技术产品/服务

客户可以直接访问 IBM 一系列持续扩展的 SaaS 和客户托管产品，包括 Azure Marketplace 上的 AI、云和自动化软件。IBM® Consulting 在 Azure Marketplace 上提供 80 多个列表。

IBM 软件 - Azure Marketplace

IBM® Consulting – Azure Marketplace
三度蝉联：Microsoft 2024 年度合作伙伴奖

IBM、Neudesic 和 Nordcloud（已被 IBM 收购）因其 Microsoft 技术应用能力而备受认可，并借此帮助客户在当今的快节奏数字环境中取得成功。

  • 印度年度合作伙伴奖 - IBM
  • 美洲年度合作伙伴奖，基础设施和应用程序创新 - Neudesic
  • Microsoft 芬兰 Azure 迁移现代化奖 - Nordcloud
四度入围：Microsoft 2024 年度合作伙伴奖

IBM、Neudesic 和 Nordcloud 凭借在不同地区 4 大类别中的创新成果与专业能力入围决赛。

  • Microsoft 年度应用程序现代化合作伙伴奖 - IBM
  • 丹麦 GSI 年度合作伙伴奖 - IBM
  • 美洲年度安全合作伙伴奖 - Neudesic
  • Microsoft 年度 Azure 迁移合作伙伴奖 - Nordcloud

 
#1 Red Hat GSI

IBM Consulting 专注于 Azure Red Hat® OpenShift® (ARO)。这一承诺帮助我们在 7 大类别中斩获 Microsoft 本年度合作伙伴奖，同时帮助客户简化其应用程序现代化之旅。

阅读简介
39,000 多项 Microsoft 认证

IBM 在 170 个国家或地区建立了 41 个 Microsoft 能力中心，并将 Azure 认证数量增至 39,000 个。我们的高级专项认证已增至 6 个，并获得专家 MSP 资质。

共同创造价值

自动化 IBM Copilot Runway Maximo Application Suite 在 Microsoft Azure 上实现应用程序现代化 网络安全服务 Microsoft Azure 上的 watsonx.governance
在 Azure Marketplace 上访问 IBM

IBM、Microsoft 和 Red Hat 共同支持客户，通过在 Microsoft Azure 上采购和部署 IBM 技术，结合其云偏好和对原生 Azure 服务及技能的投资提升价值。
IBM 不断扩展的软件组合涵盖数据与 AI（包括 watsonx）自动化、安全和可持续发展，同时 IBM Consulting 列出了 80 多种产品。

IBM 软件产品现已在 Azure Marketplace 上线，并提供 SaaS（包括 StreamSetsApptio Target ProcessWebMethods）和客户托管选项，以满足客户希望削减 Microsoft 技术支出的需求。

IBM 已将业务扩展到 15 个国家或地区，并提升了 Azure 市场中的软件自动化产品覆盖率。
浏览我们持续扩展的服务清单： IBM 软件 - Azure Marketplace IBM® Consulting – Azure Marketplace
后续步骤


探索 Azure Marketplace 上的 IBM 技术或了解 IBM Consulting 如何助您加速混合云和 AI 之旅。

 了解 IBM Consulting for Microsoft 查看 Azure Marketplace 上的 IBM 列表