在独特技术方面，澳大利亚几乎是无可争议的世界领导者。 无论是在商业领域还是在自然领域，澳大利亚也是世界上最具竞争力的地方之一，其适应能力对增长和成功至关重要。如今，在澳大利亚的商业环境中，ERP 供应商 Pronto Software 是走向成功的一个类似案例，它打破了如何向客户提供一致价值的模式。
在 45 年的发展历史中，Pronto Software 以自己的方式前进，在澳大利亚 ERP 中端市场保持了一贯的强势地位。 其增长是有机增长，并得益于自筹资金；其客户关系深厚、持久且个性化，并得益于其坚定不移地遵守以客户为中心的理念。
在 Pronto Software 工作近二十年来，常务董事兼首席执行官 Chad Gates 近距离了解了公司运营的方方面面，从营销和运营到产品开发。 当被问及公司成功的根源时，他引用了上述因素以及充满活力的创新文化，这种文化使 Pronto Software 整个产品组合都融入了对客户最重要的特性和功能。 “我们真正卖给客户的是信任，”Gates 说。 “我们所做的一切都是为了兑现这一承诺。”——这是更深层次上更基本、更持久的因素。
Gates 解释说，对于中端市场企业而言，对 ERP 供应商的信任归结为提供强有力的支持、兑现与性能和可靠性相关的承诺，当然，还有关系的连续性——“知道我们一直为他们服务” 等因素。 在 Pronto Software 的世界观中，“一直为他们服务”的一个重要组成部分是，确保中端市场客户能够获得潜在的改变游戏规则的技术，例如人工智能和分析，这些技术在大型企业中更为常见。 在这方面，Pronto Software 将自己视为客户创新的渠道。
在 Gates 看来，Pronto Software 与 IBM 的长期合作伙伴关系是实现这一创新的主要渠道之一。 “我们的客户真的了解，Pronto Software 和 IBM 为了他们的利益，整合新技术，并寻求突破极限，”他说。 “他们知悉，我们愿意承担创新风险，为了他们，我们会做正确的事，同時为他们提供值得信赖的优秀解决方案。”
通过支持 Cognos 的 ERP 为澳大利亚和新西兰近 1,500 个中端市场客户提供支持
该公司是一家独立研发、自资发展、员工持股的 ERP 提供商，为中端市场客户提供服务近 45 年里，一直是 IBM 的技术共享合作伙伴
也许这种联合创新的最佳范例是引入公司的核心 ERP 软件包 Pronto Xi，其中深度集成了 IBM® Cognos Analytics 的报告功能。 Pronto Software 首席营销官 Paul Goepfert 认为，公司发布的紧密耦合解决方案（全球首个 ERP 产品）代表了服务不足的细分市场的真正转折点。 “我们基本上将 Cognos 引入了澳大利亚中端市场，”Goepfert 说道，“并以一种更容易被中端市场客户使用的方式进行包装，这同样重要。”
Goepfert 解释说，在大多数中端市场公司中，如何使技术更易于采用和使用与技术的呈现方式有很大关系。 “与代表更典型的 Cognos 用户的大公司不同，中端市场公司并不能真正证明拥有专门的 BI 团队是合理的，”他说。 “我们战略的本质是智能地嵌入 Cognos 报告和分析功能，这些功能与关键 ERP 功能相吻合，并能在其中创造最大价值。”
简而言之，主要是确定重要用例并将见解引导到正在进行的产品开发工作中。 Gates 曾领导公司研发部门五年，他声称这完美地体现了 Pronto Software 和 IBM 如何不断合作，为中端市场客户带来新的创新。 “我们的产品开发团队定期与 IBM 的研发团队讨论新功能及其对我们自己的产品路线图的意义，”他说。 “我们的合作还扩展到测试，Pronto Xi 作为新功能的 Beta 测试平台，以补充 IBM 在其自己的实验室中进行的测试。”
如今，Pronto Software 和 IBM 正在建立合作关系，致力于为 Pronto Software 的中端市场客户带来人工智能和自动化功能。 目前，双方共同努力正全面展开，重点放在定义人工智能可用于简化和自动化 Pronto Xi ERP 平台核心功能的用例，并根据其价值实现时间对其进行优先级排序。 为了支持和鼓励实现这点，IBM 为 Pronto Software 开发团队提供了人工智能培训基础，随后举办了一次成功的黑客马拉松，将培训付诸实践并加强构思过程。
合并后的团队遵循 IBM Garage 方法相关设计思维流程，为最有前途的 AI 用例构建了实施路线图。 这考虑到了底层数据流和集成点、Prontoi Xi 平台屏幕设计和体验流的必要变化等一切因素。 完成后，团队开始设计概念验证，并由此设计最简化可实施产品 (MVP)。 为了强调两家公司以客户为先的理念，Pronto Software 的产品管理团队正在将选定的 Pronto Xi 用户纳入循环，以获取他们的反馈。
在 IBM 方面，澳大利亚和新西兰 IBM Garage 客户工程首席数据科学家 Adam Makarucha 博士正在领导人工智能原型设计工作。 为了让大家了解人工智能如何补充 Pronto Xi 的核心 ERP 功能，他指出了团队最早的用例之一：使维护服务呼叫调度更加高效和自动化，这是 Pronto Software 中端市场真正常见的日常活动。 “首先，您得有一支庞大的从事服务工作的承包商队伍，并且各个队员身怀不同技能，而且您能随时将他们派遣到几个小时路程之现场。 为了优化之目的，您需要派遣具有合适技能并且能在最短时间内完成工作的合适人员。用于做出这些决策的数据需能在 ERP 系统查询。”
Makarucha 博士表示，根据目前正在开发的 MVP，人工智能支持的调度优化将以无缝、直观的方式嵌入到 Pronto Xi 的核心设施管理模块中。 他解释说：“目前，典型的情景是，经验丰富的专家做出心理数学决策，而且基本上能即时做出。” “我们的目标是使基础功能更加高效和自动化，而不增加可能对客户造成干扰的复杂度。”
在 Gates 看来，Pronto Software 与 IBM 近 40 年合作伙伴关系的特点是，专注于为能客户提供价值的实用、易于理解的创新，这反映了公司自己的“客户至上”精神。 “随着技术格局随着客户的业务问题而发展，我们意识到保持相关性以解决这些问题是多么重要，”Gates 说。 “对于我们和我们的客户来说，我们与 IBM 的关系非常令人兴奋，因为我们能够带领他们一起踏上这段旅程，并在未来提供越来越多的好处。”
澳大利亚 IBM 常务董事兼技术副总裁 Nick Flood 认为，Pronto Software 长期以来以客户为中心的创新记录真正脱颖而出。 “Pronto Software 大胆投资研发，并专注于帮助客户深入了解自己的组织，那里蕴藏着最丰富的机会，”他解释道。 “IBM 很荣幸能与一家为客户提供卓越价值并始终处于领先地位的公司合作。”
随着各行各业近 1,500 名客户使用支持 CognoS 的 Pronto Xi，公司与 IBM 的协作创新合作伙伴关系已为澳大利亚很大一部分中端市场公司带来了更快速、更准确决策等诸多好处。 Goepfert 断言，通过专注于整合人工智能、自动化和应用程序容器化等改变游戏规则的技术，这种独特的协作、共同创造的关系将继续丰富两家公司的创新能力，并为客户带来巨大好处。 他说：“每当我们需要任何类型的技术创新时，我们的第一站首先是 IBM。” “与任何值得信赖的合作伙伴一样，我们知道，IBM 会真正倾听需求，这同样重要。”
Pronto Software（链接位于 ibm.com 外部）是澳大利亚一家屡获殊荣的 ERP 和分析解决方案开发商，为多个行业的中端市场公司提供服务。 该公司是 IBM 业务合作伙伴，并进行长期重大研发投资，支持其创新驱动战略。 除了公司的核心 ERP 解决方案 Pronto Xi 之外，Pronto Software 还设立了专注于数字化转型的专业业务部门，云和托管服务部门以及商业智能部门。
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美国出品。2023 年 8 月。
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