在 45 年的发展历史中，Pronto Software 以自己的方式前进，在澳大利亚 ERP 中端市场保持了一贯的强势地位。 其增长是有机增长，并得益于自筹资金；其客户关系深厚、持久且个性化，并得益于其坚定不移地遵守以客户为中心的理念。

在 Pronto Software 工作近二十年来，常务董事兼首席执行官 Chad Gates 近距离了解了公司运营的方方面面，从营销和运营到产品开发。 当被问及公司成功的根源时，他引用了上述因素以及充满活力的创新文化，这种文化使 Pronto Software 整个产品组合都融入了对客户最重要的特性和功能。 “我们真正卖给客户的是信任，”Gates 说。 “我们所做的一切都是为了兑现这一承诺。”——这是更深层次上更基本、更持久的因素。

Gates 解释说，对于中端市场企业而言，对 ERP 供应商的信任归结为提供强有力的支持、兑现与性能和可靠性相关的承诺，当然，还有关系的连续性——“知道我们一直为他们服务” 等因素。 在 Pronto Software 的世界观中，“一直为他们服务”的一个重要组成部分是，确保中端市场客户能够获得潜在的改变游戏规则的技术，例如人工智能和分析，这些技术在大型企业中更为常见。 在这方面，Pronto Software 将自己视为客户创新的渠道。

在 Gates 看来，Pronto Software 与 IBM 的长期合作伙伴关系是实现这一创新的主要渠道之一。 “我们的客户真的了解，Pronto Software 和 IBM 为了他们的利益，整合新技术，并寻求突破极限，”他说。 “他们知悉，我们愿意承担创新风险，为了他们，我们会做正确的事，同時为他们提供值得信赖的优秀解决方案。”