Mohegan Sun 收入管理团队多年来一直依赖早期版本的 IBM® Cognos® Business Intelligence 平台。然而，它的界面更适合知识渊博的分析专业人员，因此客房部和前台等不太注重分析的部门必须依赖收入管理团队来提供报告和分析见解。

“当我们开始使用 Cognos Business Intelligence 时，我们使用它来生成固定报告、查找酒店入住率、待售客房以及最基本的基本信息，”Mohegan Sun 战略营销总监 Jesse Sturges 说道。

升级到 IBM Cognos Analytics 11 平台后，全新的用户友好型工具变得可用，Mohegan Sun 的其他部门都可以使用这些工具，而不仅仅是收入管理团队。

“随着团队在利用 Cognos Analytics、使用多个表格以及获取我们真正需要的信息方面变得更加熟练，我们不仅能够帮助自己做出决策，而且还能够帮助推动其他部门进行决策，”Sturges 说道。

为了帮助 Mohegan Sun 团队适应升级后的 Cognos Analytics 软件，来自 IBM 业务合作伙伴 LPA Software Solutions 的一组专家对他们进行了报告、仪表板、数据模块等方面的培训。

在为期一周的内部培训课程中，大家的想法不断涌现。就在那时，收入管理团队萌生了将 Cognos Analytics 交互式仪表板用于客房服务和前台运营的想法。

“对于我们这些负责报告的人来说，Cognos Analytics 提供了新功能，但仪表板最初看起来并不能提供直接帮助，”Sturges 说道。“然后我们意识到，如果我们能够为其他部门提供自助服务仪表板，我们就不再需要为他们提供支持，届时我们可以腾出时间来处理其他事情。”

客房服务和前台仪表板的创建将使这些部门变得更加自立，同时还能显著改进运营并节省时间。他们可以立即修改信息和视觉呈现，定制细节，并根据每个团队的具体需求筛选数据。

“我们花了几周时间才将仪表板深入到我们真正想要的内容。"创建后端数据集和数据模块需要一些时间，但现在效率提高了很多；我们可以非常轻松地实施更改或添加信息，”Thibdeau 说道。