HSE 为爱尔兰约 500 万公民提供医疗保健和社会服务，并建立了地区疫苗系统。但是，对于新冠疫苗接种，HSE 需要一项能够快速、安全地为全体爱尔兰人口接种疫苗的国家计划。

需要为非 HSE 工作人员接种疫苗，同时扫清与“全体接种”防疫精神背离的无谓障碍。所有人员，无论是 HSE 团队还是一线医护人员，包括许多重新加入 HSE 为这项工作做出贡献的热心退休医护人员，都需要与我们的员工在同一两周时段内接种好疫苗，以便他们在一线工作时更加安全。这是关乎人员、他们的生命、家庭和社区的安全。

HSE 接种疫苗的速度越快，挽救的生命就越多。但是，这一大规模疫苗接种计划的有效性还需要所有相关流程的无缝协调：沟通、调度、接收、病例管理、报告和审计。新的疫苗接种解决方案需要快速扩展，同时确保每个公民健康数据的安全。此外，HSE 需要在短短几周内推出疫苗接种平台。在考核了 IBM 和 Salesforce（ibm.com 外部链接）的产品和技术后，HSE 相信这两家公司拥有交付如此关键解决方案的合作关系、技术、专业知识和速度。现在是 2020 年 12 月 14 日，没有时间可以浪费了。