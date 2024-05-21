爱尔兰卫生服务管理局 (HSE) 首席信息官 Fran Thompson 表示：“2020 年 2 月底，爱尔兰出现第一例新冠肺炎病例。”学校和商店关闭了大门，艺术和体育活动也暂停了，人们无法外出旅行，仍有工作的人只能在家工作。和世界上其他地方一样，我和我的团队都不敢相信眼前的景象，更不用说它是如何在一夜之间发生的了。没有时间规划，没有时间评估，只有行动号召。”
HSE 为爱尔兰约 500 万公民提供医疗保健和社会服务，并建立了地区疫苗系统。但是，对于新冠疫苗接种，HSE 需要一项能够快速、安全地为全体爱尔兰人口接种疫苗的国家计划。
需要为非 HSE 工作人员接种疫苗，同时扫清与“全体接种”防疫精神背离的无谓障碍。所有人员，无论是 HSE 团队还是一线医护人员，包括许多重新加入 HSE 为这项工作做出贡献的热心退休医护人员，都需要与我们的员工在同一两周时段内接种好疫苗，以便他们在一线工作时更加安全。这是关乎人员、他们的生命、家庭和社区的安全。
HSE 接种疫苗的速度越快，挽救的生命就越多。但是，这一大规模疫苗接种计划的有效性还需要所有相关流程的无缝协调：沟通、调度、接收、病例管理、报告和审计。新的疫苗接种解决方案需要快速扩展，同时确保每个公民健康数据的安全。此外，HSE 需要在短短几周内推出疫苗接种平台。在考核了 IBM 和 Salesforce（ibm.com 外部链接）的产品和技术后，HSE 相信这两家公司拥有交付如此关键解决方案的合作关系、技术、专业知识和速度。现在是 2020 年 12 月 14 日，没有时间可以浪费了。
追踪爱尔兰各地近 1100 万例 新冠疫苗接种情况
仅用 2 周时间就推出了功能性平台
HSE 选择与 IBM Consulting 合作，使用 IBM Garage™（一个结合了人员、流程和技术的转型框架）构建一个基于 Salesforce 云技术的平台。这个全远程团队能够引进来自世界各地的顶尖人才，包括爱尔兰、英国、以色列、埃及和澳大利亚以及美国和印度。团队成员包括解决方案架构师、开发人员、设计师、Salesforce 技术专家和了解该机构需求的 HSE 员工。他们遵循敏捷、以用户为中心的 IBM Garage 方法进行设计、构建、扩展。
秉承以人为本的设计原则，保持对用户的同理心，团队重点关注最先使用疫苗接种平台的关键人群：疫苗接种者、护理院患者和医护人员。对于每个人员，设计师都努力回答这个问题：我们如何才能让他们在整个疫苗接种过程中感到更为放松？
协作团队对最小可行产品 (MVP) 所需的功能进行了优先排序，HSE 将利用该产品为第一批人群（医护人员和老年护理院病人）接种疫苗。其他功能可以等到需要使用时再考虑。例如，HSE 最终将提供一个自助服务门户，公民可以在其中登记疫苗接种，但该平台在第一天不需要该功能。
该团队设计了 COVAX（新冠疫苗接种信息系统），这是一个安全且易于导航的疫苗管理平台。它捕获生成疫苗接种证书所需的所有数据，并确保敏感的个人信息符合 GDPR 规定。
当设计人员还在确定解决方案计划时，技术团队就开始构建 COVAX 平台，因为没有时间再等了。在新冠疫情流行期间实施国家疫苗接种平台的一个挑战是，随着团队从爱尔兰政府、欧洲药品管理局 (EMA) 和国家免疫咨询委员会 (NIAC) 收到最新的指导意见，情况会发生变化，因此团队的实施重点也会随之改变。因此，开发团队遵循极其敏感的流程来快速开发、测试和迭代解决方案。
IBM、Salesforce 和 HSE 团队成员遵守敏捷仪式，包括每日站立会议、回顾总结、深入探讨、领导审查和管理会议，以保持项目的快速和协作进展。开发人员在 Salesforce Health Cloud 上构建了核心 COVAX 平台。该系统还使用 Salesforce Marketing Cloud 用于通信，使用 Salesforce Experience Cloud 用作公共门户，使用 Salesforce Lightning Scheduler 进行预约安排，使用 Salesforce Service Cloud 进行 HSE 服务台支持，使用 Salesforce myTrailhead 学习平台进行员工培训，使用 MuleSoft Anypoint Platform 与 HSE 系统、全科医生和药房进行集成。Salesforce Shield 提供额外的平台安全和审计跟踪。
IBM 交付负责人 Michael McKillen 说：“尽管我们是虚拟团队，但我们是在一个大框架里共同思考和建构。无论何时，左手都知道右手在做什么，我们是同样密不可分。大家都很团结，所有项目干系人都渴望互相帮助，因为所有不同的要素都必须聚集在一起才能制定一个成功的计划。”
在为期两周的开发段中，仅用了九个工作日，专业团队就于 2020 年 12 月 29 日交付了 COVAX 平台的第一个 MVP。IBM 交付合作伙伴 Tim Elcott 表示：”由于 HSE、IBM 和 Salesforce 之间强大的合作关系，我们在如此短的时间内完成了目标，令人印象深刻。各方都做出了最大的努力，因为这个解决方案对于拯救生命至关重要。为了能够以如此快的速度交付如此大规模的成果，每个人都做出了个人牺牲。”世界各地的项目团队成员取消了旅行和假日聚会，以便该解决方案取得成功。
第一个 MVP 在四家急症医院推出，爱尔兰各地 50,000 名医护人员和护理院患者接种了疫苗。从那时起，联合团队一直在不断迭代和扩展 MVP。“从那以后，我们每三周就会‘上线’一批新特性、功能和/或位置，”Thompson 说。“随着疫苗供应的变化和政府政策的转变，推出计划不断调整。我们之前没有人经历过疫情的大流行，为了帮助我们实时根据新信息采取行动，这种敏捷性也至关重要。”
目前，该平台按照六个步骤来管理疫苗接种流程：
迄今为止，COVAX 已管理了 1100 多万支疫苗的接种，超过 90% 的合格的人至少接种了一剂疫苗。现在，该系统支持不断增加的接种人数和剂量，并根据需求和法规不断发展和扩展。Thompson 说：“我们在这里所做的工作已经解决了当今的新冠疫苗接种挑战，同时为未来几年也铺平了道路。这一战略为我们提供了一个模型、一个框架，用于将医生系统与医院、门户网站和患者连接起来。这一战略为我们提供了一个框架，无论平日还是非常时期，我们都能为患者提供现代化的就医体验。”
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HSE 成立于 2005 年，总部位于爱尔兰都柏林，为生活在爱尔兰的每个人提供公共卫生和社会服务。该组织直接雇佣了 80,000 多名员工，并通过合同雇佣了另外 40,000 多名员工。HSE 的年度预算超过 200 亿欧元。
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2022 年 10 月在美国制作。
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