为在短期内构建稳健的 API 网关，NHC 携手 IBM 金牌合作伙伴 Eastern Light Technologies (ELT) 共同升级技术基础设施。NHC 采用基于 Red Hat OpenShift 平台的 IBM Cloud Pak for Integration (CP4I) 实施现代化 IT 系统改造。向容器化架构的转型 使NHC系统获得更高灵活性、可靠性与安全性。

CP4I 核心组件功能：

通过全公司集成标准化，NHC 在强化管控的同时，保障各部门在安全边界内自主运营。此外，持续集成/持续交付 (CI/CD) 等最佳实践的采用，显著加速项目进程并降低错误率。

这些升级彰显了 NHC 致力于提供智能化房地产综合服务的承诺，以及运用数据打造地产开发领域差异化数字体验的能力。