NHC 借助现代化容器解决方案推动数字化转型
NHC 开启了一段旅程，旨在实施一个尖端的应用集成解决方案，该方案利用了最新技术。为实现其愿景，他们需要一个新环境，以实现稳健且可扩展的架构，用于发布和使用应用程序编程接口 (API)。他们面临一个业务机遇：实现工作流自动化，以便团队能够扩展运营，满足日益增长的客户需求和提升交易量。为把握这些机遇，他们需要实施一个稳健且可扩展的环境，以确保顺畅的数字化转型。他们的愿望是巩固 NHC 作为房地产开发领导者的地位——创建智慧、充满活力的城市社区，重塑城市生活并提升生活质量。
为在短期内构建稳健的 API 网关，NHC 携手 IBM 金牌合作伙伴 Eastern Light Technologies (ELT) 共同升级技术基础设施。NHC 采用基于 Red Hat OpenShift 平台的 IBM Cloud Pak for Integration (CP4I) 实施现代化 IT 系统改造。向容器化架构的转型 使NHC系统获得更高灵活性、可靠性与安全性。
CP4I 核心组件功能：
通过全公司集成标准化，NHC 在强化管控的同时，保障各部门在安全边界内自主运营。此外，持续集成/持续交付 (CI/CD) 等最佳实践的采用，显著加速项目进程并降低错误率。
这些升级彰显了 NHC 致力于提供智能化房地产综合服务的承诺，以及运用数据打造地产开发领域差异化数字体验的能力。
该精密架构从根本上重塑了 NHC 的运营模式。NHC 由此成为沙特阿拉伯首家全面迁移至容器化应用的房地产企业。这一转型使 NHC 成功运用 DevOps 自动化技术，大幅减少开发与部署流程中的人工干预。
“在 NHC 踏上数字化转型征程之际——旨在提供智能化的房地产综合服务，通过数据赋能打造地产开发领域差异化数字体验——集成技术始终是推动数字化转型的核心要素。本案例研究将助力我们拓展创新数字产品体系，提供卓越的客户数字体验，支撑数据驱动型决策。”Essam A. Alhogbani，NHC 信息技术总经理
实施成果显著提升 NHC 产品上市速度——新服务开发与发布时间缩短 40%。此项优化结合新平台部署的 700 余项服务，使 NHC 服务承载能力获得质的飞跃。该平台性能表现卓越：日均请求处理量达 200 万次，峰值吞吐量跃升至每天 400 万次。此外，API 调用平均响应时间降低 23%，由此同步优化了内外部服务使用者的体验。
自 2017 年起，NHC 始终致力于构筑活力社区与打造美好空间，重新定义人居理念。
通过前瞻性开发项目，我们让现代生活配套、友好邻里关系与生态绿地空间近在咫尺，全面提升日常生活品质。
NHC正夯实高质量基础设施、服务体系和交通网络基石，缔造可持续繁荣的未来之城。这里不仅是安家置业之所，更是投资未来、乐享臻质生活之地。
