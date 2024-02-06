在新泽西州，DCA 的电梯安全部负责对电梯、自动扶梯、自动人行道和其他类型的电梯设备进行注册、检查和认证。公共安全任务是确保所有电梯设备符合安全标准，防止用户因设备或维护问题而受伤。

DCA 采用的电梯检查支持系统包括将纸质检查报告输入大型机计算系统并由其处理。由过时和分散的 IT 系统所支持的纸质流程组合非常笨拙，导致 DCA 的客户服务速度低于预期。负责电梯维护的楼宇业主必须与多个团队合作，协调检查工作并核实付款。

检查纸质记录作为参考或解决争议也是一个漫长的过程。总体而言，处理一次典型的电梯检查所需的时间为 21 到 28 天不等，对于检查员和楼宇业主来说，这样的完成时间都太长了。

升级该系统是 DCA 的首要任务。一种可能方法是将 Elevator Safety 安放在一个稍微现代化一点的检查解决方案套件上，其他 DCA 检查领域也可以使用该套件。但该系统“维护成本高昂，且知识产权属于开发该系统的供应商，我们希望摆脱该系统”，DCA 的 IT 总监 John Harrison 表示。

新泽西州跨部门支持 IT 方式的结构性变化，使得系统维护变得更加复杂。Harrison 说：“DCA 过去依赖新泽西州信息技术办公室 (NJOIT) 的开发资源。他们负责开发并托管 DCA 使用的系统。但后来一项行政命令解散了 NJOIT 的开发，我们必须自力更生。”

DCA 开始寻找实现系统现代化的选项。该公司已准备好充分利用其核心业务应用程序的全部功能，并对创新进行投资，以创建可操作的洞察力，加快决策速度。对现代平台进行了评估，并选择了 Microsoft Dynamics™ 365 platform on Azure™ Cloud。Elevator Safety 将是该平台上第一套新的解决方案。

与此同时，出现了一个意外事件，需要在极其紧迫时间内开发解决方案。新泽西州州长签署了抵押贷款延期立法，旨在帮助尚未从 2012 年“桑迪”飓风灾难中恢复过来的 3 万名房主。