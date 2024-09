DCA 被指定为确定公民是否有资格参加新计划的牵头机构,它的任务是开发一个新的数字流程,以管理预期会出现的大量在线申请。从新法律签署之日起,DCA 只有六周的时间来部署全新的系统。

与此同时,DCA 的 IT 团队正在就新的检查解决方案套件与几家潜在的 IT 供应商进行面谈,这些套件就包括 IBM® Services for Microsoft。Harrison 说:“IBM 在销售期内提出了正确的问题。这表明他们理解并专注于正确的事情,因此我选择 IBM 团队来提供 Sandy 解决方案。”

通过提供专家系统集成,基于 Azure 云上的 Microsoft Dynamics 365 客户数据平台,IBM 开发了新的在线公民资格工具,帮助 DCA 加快实现价值的时间。Harrison 说:“我们在当天上线,取得了巨大成功。实际上,这是一个概念验证,显而易见,IBM 成为大型检查解决方案套件项目的理想选择 - 从 Elevator Safety 全解决方案开始。”