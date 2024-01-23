msg 是一家全球 IT 服务提供商，正在飞速发展。为实现其极富扩张性的招聘目标，msg 构建了 Max，这是一款由 IBM Watson® 技术提供支持的机器人。Max 回答候选人与工作相关的问题，并帮助申请人将自己的简历 (CV) 与最合适的空缺职位相匹配，从而支持和加速招聘流程。
自 2016 年以来，msg 的员工数量已从 3,500 人增加到如今的 8,000 人。这种扩张水平导致八人的人力资源招聘团队每年必须完成数百个职位的招聘工作，平均每月要管理 1,000 名申请人。
这是一项复杂的任务，由于人力资源招聘集中在企业内部，因此变得更加复杂。该流程包括寻找合格的候选人并将其安排到整个公司集团的职位中，这些公司共同提供创意、战略咨询以及智能、可持续和增值 IT 解决方案等全方位服务。
在过去的 40 年中，msg 作为行业专家建立了良好的声誉，因此保持其行业地位非常重要。为此，它招募具有适当专业知识的人员，并将他们精确地安置在公司内跨行业的各个 IT、咨询、入门级和管理职位中。这些行业包括汽车、金融服务、食品、保险、生命科学和医疗保健、制造业、公共部门、电信、旅游和物流以及公用事业。
msg 人工智能和数据分析业务部门负责人 Holger Hornik 表示：“我们有很多业务部门，有很多空缺职位。在我们复杂的业务中，将合适的候选人匹配到合适的职位是一项艰巨的任务。”
部分挑战在于，每个申请人的简历都要经过人工审核，并与包含数百个空缺职位的数据库进行匹配。这是一项耗时的活动，减慢了招聘人员和求职者的申请流程。此外，由于不同业务部门存在多个类似的空缺职位，因此将候选人与完美的职位相匹配很容易受到人为误判的影响。
msg 首席顾问 Christian Hertlein 解释道：“一个业务部门可能需要一名‘Watson 高级顾问’，而另一个部门正在寻找一名‘Watson 高级解决方案顾问’。招聘团队面临的困难是决定将申请人的简历发送给哪个部门。”
团队还需要处理数百个候选人打来的电话，询问他们申请的最新进展。
随着 msg 每年增加数千名员工，事实证明传统的招聘方法对于这家具有前瞻性的公司来说效率低下。Hertlein 表示，msg 有两个选择：“我们可以扩大人力资源招聘团队，并继续以同样的方式开展业务。或者，我们可以把重点放在新技术上，将部分工作转移给申请人，以期获得更准确的信息和更好的简历匹配，同时更快地完成所有工作。”
公司选择把重点放在新技术上。
Hornik 和他的团队结合使用集成的 Watson 产品，开发了 Max，这是一款由人工智能驱动的招聘机器人。该解决方案位于 msg 的德语求职相关网页上，向候选人提出一系列与工作相关的问题，最终根据候选人的回答将其与具体的职位空缺进行匹配。或者，候选人可以上传他们的简历，Max 将根据该信息自动返回合适职位的列表。
Hertlein 补充道：“简历匹配是我们数字助理的主要用途。这个解决方案的真正价值在于其交互式搜索功能。该机器人包含一个允许您上传简历的工具；然后分析、理解它并将经验与空缺职位进行比较。然后，它会返回一份招聘团队应重点关注的最佳职位列表。帮助我们节省了大量时间。”
Max 基于 IBM watsonx Assistant 技术的人工智能和自然语言功能，这是一款在法兰克福数据中心 IBM Cloud® 上托管的企业级人工智能助手。团队选择 Watson 技术的原因在于其易用性和高性能。
Hertlein 解释道：“当我们使用相同的对话和数据将 IBM watsonx Assistant 与另一个机器人框架进行比较和测试时，Watson 的排名和置信度得分始终是最好的。此外，IBM watsonx Assistant 不需要太多培训，它非常直观。”
该解决方案由 msg 的 IT 和人力资源招聘部门在六个月内共同开发完成。人力资源团队对 Max 进行了独特的招聘术语、话语和内容方面的培训，并完善了该工具向申请人提出的问题。人力资源部还定义了获得二级支持的途径以及申请人联系人力资源部门的途径。
Hertlein 说：“让人力资源招聘团队如此深入地参与，是项目成功的一个重要因素，并确保他们拥有最合适的工具来支持自己的工作。IBM watsonx Assistant 的易用性使招聘人员能够与我们密切合作。他们不需要编写代码；只需使用 IBM watsonx Assistant 中的工具包来帮助我们处理内容和对话，这意味着我们可以专注于后台的技术架构。”
该技术使用 IBM Watson Knowledge Studio 和 IBM Natural Language Understanding 来构建专注于招聘术语和概念的 HR 特定模型。IT 团队将该模型部署到 IBM Watson Discovery 中，该机器在分析简历并将其与职位匹配时充当机器人的搜索引擎。
该解决方案还通过与申请人互动并提出一系列问题来寻找相关工作。它首先从最广泛的问题开始，例如“您是学生还是专职人员？”以及“您想要找什么样的工作”？渐渐地，问题变得更加集中，例如询问申请人希望的工作地点。
Max 还会问一些问题，以缩小申请人寻求的具体职位类型的范围。例如，如果有人选择一份咨询工作，机器人就会询问他/她想要从事的是技术咨询还是业务咨询。如果申请人选择技术咨询，机器人将询问特定的技术专业知识，例如对特定编程语言的熟练程度。它还询问申请人是否有某些行业的经验，例如银行业或汽车业，以及工作年限。
Max 收集信息后，会在数据库中查询与申请人的答案相匹配的职位描述，并返回一份有针对性的列表。候选人可以阅读各种职位描述，并提交自己心仪职位的申请。由于申请人自己已经完成了简历匹配，招聘人员可以进行联系。
Max 于 2019 年 6 月加入 msg，迄今已帮助 msg 完成了众多职位的招募。
自部署该机器人以来，msg 的候选人匹配关键绩效指标 (KPI) 出现了两位数的增长，更多的职位空缺带来了更多成功的面试和签约。招聘成本下降，申请质量提高；超过 20% 的候选人更适合这份工作。
申请人也从中受益。Hertlein 说：“以前，申请人可能需要等待很长时间才能得到人力资源部门的回复，因为人力资源部门试图在我们这个非常大的组织内找到合适的职位。现在，通过一对一匹配，申请人的流程要快得多，这有助于我们更快地填补职位空缺，从而为我们的同事和企业带来好处。”
Max 每天与大约 60 名求职者交谈，这个数字每个月都在增加。随着机器人对话数量的增加，人力资源部接到的电话数量会下降。
Hornik 解释说：“通过 Max，我们让申请人有机会首先向我们展示他们是谁。只有这样，我们的解决方案才能向他们展示哪些职位空缺最适合他们。他们选择其中之一并申请。这就是他们在我们公司获得正确职位的方式。”
在 Max 的支持下，招聘团队现在有能力专注于重要的招聘计划，而无需承受达到完美手动匹配的压力。此外，该解决方案的成功还提升了该部门在公司内部的品牌形象。
对于极具创新和令人鼓舞的人工智能技术，msg 是坚决拥护者和早期采用者，作为代理商和解决方案提供商，该公司可以在向自己的客户介绍 Max 时推广这一地位。Hertlein 总结道：“我们仍在讨论开发 msg 机器人的方法，但将来我们也将向我们的客户提供这项资产。”
msg（ibm.com 外部链接）是一家独立的国际集团公司，在全球拥有 8,000 名员工。msg Systems 是 msg 集团的核心。该集团公司为以下行业提供创意、战略咨询以及智能、可持续和增值 IT 解决方案等全方位服务：汽车、金融服务、食品、保险、生命科学和医疗保健、制造、公共部门、电信、旅游和物流以及公用事业。msg 总部位于德国伊斯马宁，2018 年营收达到创纪录的 9.61 亿欧元。
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2020 年 2 月在美国制作。
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