自 2016 年以来，msg 的员工数量已从 3,500 人增加到如今的 8,000 人。这种扩张水平导致八人的人力资源招聘团队每年必须完成数百个职位的招聘工作，平均每月要管理 1,000 名申请人。

这是一项复杂的任务，由于人力资源招聘集中在企业内部，因此变得更加复杂。该流程包括寻找合格的候选人并将其安排到整个公司集团的职位中，这些公司共同提供创意、战略咨询以及智能、可持续和增值 IT 解决方案等全方位服务。



在过去的 40 年中，msg 作为行业专家建立了良好的声誉，因此保持其行业地位非常重要。为此，它招募具有适当专业知识的人员，并将他们精确地安置在公司内跨行业的各个 IT、咨询、入门级和管理职位中。这些行业包括汽车、金融服务、食品、保险、生命科学和医疗保健、制造业、公共部门、电信、旅游和物流以及公用事业。



msg 人工智能和数据分析业务部门负责人 Holger Hornik 表示：“我们有很多业务部门，有很多空缺职位。在我们复杂的业务中，将合适的候选人匹配到合适的职位是一项艰巨的任务。”



部分挑战在于，每个申请人的简历都要经过人工审核，并与包含数百个空缺职位的数据库进行匹配。这是一项耗时的活动，减慢了招聘人员和求职者的申请流程。此外，由于不同业务部门存在多个类似的空缺职位，因此将候选人与完美的职位相匹配很容易受到人为误判的影响。



msg 首席顾问 Christian Hertlein 解释道：“一个业务部门可能需要一名‘Watson 高级顾问’，而另一个部门正在寻找一名‘Watson 高级解决方案顾问’。招聘团队面临的困难是决定将申请人的简历发送给哪个部门。”



团队还需要处理数百个候选人打来的电话，询问他们申请的最新进展。



随着 msg 每年增加数千名员工，事实证明传统的招聘方法对于这家具有前瞻性的公司来说效率低下。Hertlein 表示，msg 有两个选择：“我们可以扩大人力资源招聘团队，并继续以同样的方式开展业务。或者，我们可以把重点放在新技术上，将部分工作转移给申请人，以期获得更准确的信息和更好的简历匹配，同时更快地完成所有工作。”

