监控专家与 IBM 和 SAP 建立起超高效流程
60 多年来，i-PRO 一直是在全球十分成功的松下公司集团的一部分。当松下选择将 i-PRO 作为独立业务剥离时，该团队抓住此机会以重新审视其运营的几乎各个方面，其范围涵盖从制造到销售，以及从财务到工程。
例如，作为子公司运营时，i-PRO 依靠松下的集中服务和系统在每个月创建财务、销售和运营报告。然而，为确保新公司的有效管理，i-PRO 决定转向采用每日关键绩效指标 (KPI) 跟踪，而这也是其报告文化的一项巨大变化。
i-PRO 董事长兼首席执行官 (CEO) Masato Nakao 先生解释道：“作为松下的专业业务部门，我们过去依赖于母公司提供的企业资源规划 [ERP]、会计和销售系统以及 IT 基础设施来支持自己的运营。对于新公司，我们希望重新构建全新的系统、流程和 IT 基础设施，以便我们能获得更快的业务洞察并实现更高的敏捷性。而其中至关重要的是，过渡协议只给了我们三年时间来设计和部署自己的解决方案，然后我们便无法再访问原有系统和数据。”
在不到 2 年的时间内作为独立公司实现运营
为了实现快速报告和信息周期的目标，i-PRO 启动了一个项目来指定集成式销售、财务和 ERP 应用程序以及 IT 基础设施，从而推动其核心业务活动。在将 2022 年 4 月确定为最终上线日期后，i-PRO 聘请 IBM Consulting™ 帮助公司来设计、构建和部署所谓的 i-PRO 系统，同时还选择了 SAP S/4HANA® Cloud 和 Salesforce。
i-PRO 首席信息官 (CIO) Ayako Shiga 女士解释道：“我们为 i-PRO 项目选择了 IBM，因为我们知道对方在支持大型国际公司的大规模数字化转型项目方面拥有丰富经验。此外，IBM 与 SAP 之间的密切合作伙伴关系也一大额外优势，而我们也相信这会帮助我们建立起由可靠解决方案提供支持的高效流程。”
在将原有业务应用程序迁移到云端的同时，i-PRO 合并了原有系统中先前处于孤立状态的数据，并构建起一个中央数据库来确保在所有业务部门之间实现无缝数据流。
Shiga 女士解释道：“我们在 2020 年为 i-PRO 系统制定了相关计划，构建了新的 IT 环境，并开始在一年内迁移 11 个核心遗留系统。由于我们没有时间或资源为每个分支机构和网点打造量身定制的系统，因此我们通过整合所有地区的流程采用了一个全球性的标准流程匹配方法。”
作为其中的另一优势，IBM 与松下公司有着密切合作，以保持其 ERP、财务、销售和会计应用程序以及 IT 基础设施的稳定运行。i-PRO 可利用 IBM 对松下公司系统的深入了解，从而帮助确保其顺利过渡为独立公司。
Nakao 先生解释说：“我们之所以选择针对此项目与 IBM 合作，是因为我们相信对方能提供有效的解决方案来支持我们的发展目标。如果我们在此期间遇到任何问题，我们知道 IBM 都能帮助我们快速、有效地解决它们。”
i-PRO 于 2020 年夏季 COVID-19 大流行最为严重的时段开始从其母公司的系统迁移应用程序和数据。随着 i-PRO 的众多服务分支机构下达就地避难令，IBM 和 i-PRO 开始转为远程工作，以确保云迁移能按计划推进。
除了意料之外的 COVID-19 挑战之外，i-PRO 还了解到，它将比最初预计的时间更早失去对原有系统的访问权限。随着时间表的压缩，如果在构建 i-PRO 系统时出现任何严重问题，IBM 和 i-PRO 便无法再指望能恢复到原有系统。
Nakao 先生回忆道：“我们决定在没有后备 IT 环境的情况下迁移到新的 i-PRO 系统，并要求 IBM 帮助我们确保新的 IT 基础设施在上线日期前能做好开工准备。为了推动这一操作并最大限度地减少风险或潜在错误，我们将系统下线了两个星期。虽然此次停机导致了一些损失，但这一决定帮助我们建立起与母公司完全独立的各个系统，同时还保持该项目能按时、按预算推进。事实上，我们只用了不到两年时间就完成了该项目，而不是三年。”
凭借适用于其任务关键型业务系统的基于云的全新环境，i-PRO 可专注于执行其针对亚洲、欧洲和北美的国际扩张战略。SAP S/4HANA Cloud 可让用户通过直观的仪表板实时访问销售和财务数据，以便 i-PRO 详细掌握公司的绩效情况，从而帮助管理人员跟踪进度并激励公司不断发展。
此外，SAP S/4HANA Cloud 还帮助 i-PRO 提高了其运营效率。例如，i-PRO 美洲分公司为美国的供应商、系统集成商和合作伙伴创建了一个自助服务门户，以便他们查看所有产品和库存的可用性。
“通过我们全新的合作伙伴门户，系统集成商可访问我们美国仓库及主要分销商的最新库存数据”，Shiga 女士解释道。“有了这些信息，我们的合作伙伴就能为客户提供更准确的项目估算，从而大大提高客户满意度。”
Shiga 女士补充道：“未来几个月，销售团队还计划创建一个仪表板，其中可显示迄今为止的销售量、折扣率、运营费用等实时数据。由 SAP S/4HANA 提供支持的这些创新可帮助销售经理制定与公司绩效直接相关的激励措施。展望未来，我们还计划与所有分支机构共享综合业务数据，从而实现类似的发展愿景。”
在云迁移成功的基础上，i-PRO 计划应用 SAP S/4HANA Cloud 和 Salesforce 提供的数据和洞察来推动未来发展。
Nakao 先生表示：“通过使用 SAP S/4HANA Cloud，我们可实时查看有关销售、会计和财务运营等各方面的数据。这样一来，我们便可做出更明智的决策，并更快地适应市场环境的突然变化。”
他补充道：“展望未来，我们计划在客户下单后立即自动触发制造流程，并在 24 小时内交付最终产品。在 SAP S/4HANA Cloud 的支持下，高效的应用程序、标准化的流程以及对实时数据的快速访问对于实现这一愿景就显得至关重要。”
Shiga 女士总结道：“在 IBM 和 SAP 的支持下，我们成功地将 i-PRO 打造为一家独立公司，并为进军国际奠定了基础。 我们期待继续与 IBM 开展合作，努力巩固 i-PRO 作为全球领先监控系统制造商的良好声誉。”
i-PRO（链接位于 ibm.com 外部）在监控行业拥有 60 多年的经验，其主营业务是制造高质量的闭路电视摄像头和传感器。如今，i-PRO 已为各大医疗机构提供图像分析、面部识别和视频证据管理解决方案，以及内窥镜和显微镜。该公司总部位于日本，拥有 1,400 名员工，其业务遍及亚洲、北美和欧洲。
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