60 多年来，i-PRO 一直是在全球十分成功的松下公司集团的一部分。当松下选择将 i-PRO 作为独立业务剥离时，该团队抓住此机会以重新审视其运营的几乎各个方面，其范围涵盖从制造到销售，以及从财务到工程。

例如，作为子公司运营时，i-PRO 依靠松下的集中服务和系统在每个月创建财务、销售和运营报告。然而，为确保新公司的有效管理，i-PRO 决定转向采用每日关键绩效指标 (KPI) 跟踪，而这也是其报告文化的一项巨大变化。

i-PRO 董事长兼首席执行官 (CEO) Masato Nakao 先生解释道：“作为松下的专业业务部门，我们过去依赖于母公司提供的企业资源规划 [ERP]、会计和销售系统以及 IT 基础设施来支持自己的运营。对于新公司，我们希望重新构建全新的系统、流程和 IT 基础设施，以便我们能获得更快的业务洞察并实现更高的敏捷性。而其中至关重要的是，过渡协议只给了我们三年时间来设计和部署自己的解决方案，然后我们便无法再访问原有系统和数据。”