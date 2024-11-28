Helvetia Insurance 是一家总部位于瑞士的大型保险提供商，为欧洲各地的客户提供服务。当 Helvetia 的数据中心合同到期时，该公司明确决定过渡到公有云，特别是 AWS。这一举措旨在实现科技基础设施现代化，使保险公司的服务保持在线并可供客户使用。
这一战略决策巩固了 Helvetia 的云优先战略，旨在为未来实现基础设施成本节约奠定基础，同时加快产品上市和创新速度。
Helvetia 选择使用 IBM® Consulting 进行迁移，这突显了真正熟练掌握云技术水平的重要性。IBM 旗下公司 Nordcloud 的云原生专家团队负责处理 Helvetia 的需求。
IBM Consulting 采用了行之有效且 Nordcloud 验证的专有迁移工厂方法，以促进快速平稳过渡。这种参与模式不仅加快了迁移过程，还有助于确保统一性和遵守法规，同时大大降低人为错误的风险。
类似规模项目进行大规模云迁移通常会导致托管云服务提供商的载入时间延迟，但 IBM 采取的方法将每个服务器的载入时间从数周缩短到 24 小时。迁移工厂方法经过专门设计，用于解决涉及数十个（甚至数百个）应用和服务器的批量迁移问题。
迁移工厂概念的提出，就是为了消除这种延迟，为像 Helvetia 这样的直接迁移用例实现自动化载入。此外，得益于 Nordcloud 广泛的自动化和成熟的迁移流程，它能够让大量服务器排队等候，从而减少数据中心退出所需的总体时间。
IBM 和 Nordcloud 提供的直接迁移和全面的云原生托管服务将实现 Helvetia 的无缝现代化。
该保险公司的内部部门现在利用具有更高灵活性和敏捷性的 IT 基础设施服务。曾经需要数周时间的资源配置现在可以通过标准化服务和自动化流程立即完成。Nordcloud 的云迁移和托管云服务还帮助 Helvetia 通过迁移期间和迁移后的优化降低了基础设施成本。
Helvetia 通过淘汰传统数据中心并使用由可再生能源驱动的公有云科技，已成为一个更具可持续性的组织。在瑞士受到严格监管的企业中，它还成为首批进行云迁移的公司之一。IBM 和 Nordcloud 提供的蓝图向瑞士的其他组织展示了如何以低成本实现类似规模的迁移。
Helvetia（ibm.com 外部链接）是一家位于瑞士圣加仑的国际保险集团。该集团提供全面的保险、养老金和投资产品、服务和解决方案。Helvetia 在欧洲拥有约 14,000 名员工，运营业务遍及瑞士、德国、奥地利、意大利、法国和西班牙。
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Nordcloud 是 IBM 旗下公司，是云实施、应用开发、托管服务和培训领域的欧洲领导者。Nordcloud 的云原生专家是 IBM 混合云设计方法和服务不可或缺的一部分，帮助推动客户实现云成功。
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