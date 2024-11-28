Helvetia Insurance 是一家总部位于瑞士的大型保险提供商，为欧洲各地的客户提供服务。当 Helvetia 的数据中心合同到期时，该公司明确决定过渡到公有云，特别是 AWS。这一举措旨在实现科技基础设施现代化，使保险公司的服务保持在线并可供客户使用。

这一战略决策巩固了 Helvetia 的云优先战略，旨在为未来实现基础设施成本节约奠定基础，同时加快产品上市和创新速度。

Helvetia 选择使用 IBM® Consulting 进行迁移，这突显了真正熟练掌握云技术水平的重要性。IBM 旗下公司 Nordcloud 的云原生专家团队负责处理 Helvetia 的需求。