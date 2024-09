Grupo Pinsa 与 IBM 业务合作伙伴 Emergys 合作,利用 IBM Cloud Pak for Integration 和 IBM Cloud Pak for Business Automation 技术设计和实施新的应用程序架构,这些技术经过优化,可以在任何云或 IT 环境中部署 Red Hat® OpenShift®。

凭借可实现持续增长的灵活性以及 IBM Cloud Pak 功能的互操作性和在多云环境中运行的能力,IBM 解决方案击败了竞争对手。这款解决方案还使该公司能够开发一组可重复使用的服务,以便在应用程序之间自动进行集成以及消除业务中的冗余流程。

Grupo Pinsa 首先实施了 IBM Cloud Pak for Integration 的应用程序集成功能,以使公司内部和外部的应用程序相互连接以及连接到公司的内部系统,尤其是连接到位于本地和云端的 ERP 系统。随后,该公司充分利用了 IBM Cloud Pak 的其他功能,包括:

API 管理,以公开和管理用来与内部和外部利益相关者共享服务(例如占 Grupo Pinsa 客户 60% 的各个超市所使用的库存或订购服务)的 API。





API 网关管理,以保护和控制对这些 API 事务的访问。





消息队列,以便在系统之间安全地发送消息,例如将渔船储罐中的传感器的数据传输到陆上 ERP 系统,以监控并确保鱼类始终保持在安全的温度。

为了实现流程自动化愿景,该公司实施了 IBM Cloud Pak for Business Automation 的流程映射功能,以便对业务流程进行建模,并实施了工作流程功能以优化流程和信息流。使用机器人可以将流程中的手动工作自动化,例如从云端提取应付账款信息以核对客户账户,或者在 API 或 Web 服务不可用时将旧版系统中的交易注册到 ERP 系统中,这样就能迅速将机器人的价值体现得淋漓尽致。为此,该公司采用了机器人流程自动化功能。

最初,说服员工投入时间和精力以采用新的技术是一项挑战。不过,Grupo Pinsa 的信息技术总监 Orlando Martinez 专注于提高效率以获得长期收益。

谈到流程自动化时,改进的潜力显而易见。“在我们不同的职能部门和公司中,大约 80% 的流程设计是通用的。”他表示,“我们首先根据一家公司的具体业务规则,在该公司开展了一个试点项目。然后,我们将基本流程设计应用于其他公司,使用灵活的业务规则来解决每个公司的独特特征。”

Emergys 始终在与 Grupo Pinsa 团队密切合作,并为公司的 IT 员工提供全程培训。在最初实施之后的四个月内,Grupo Pinsa 就能够完全独立地完成自己的集成和自动化工作。