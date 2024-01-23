Grupo Pinsa 或许并非一个家喻户晓的名字，但该公司的品牌和产品在世界各地随处可见：从墨西哥超市货架上的沙丁鱼罐头，到日本寿司店的全尺寸金枪鱼，再到美国养牛场的鱼粉饲料。
这家拥有 40 年历史的控股公司由另外几家公司组成，他们的综合业务涵盖了金枪鱼、沙丁鱼和鱼粉饲料行业的整个供应链，包括鱼类捕捞、储存、加工、配送和销售。该公司坐拥装有 13 条以上的生产线的生产设施、一支由 23 艘金枪鱼捕捞船和 14 艘沙丁鱼捕捞船组成的船队，以及另外两个制造和生产设施地点。
Grupo Pinsa 的大多数公司互助互益，当这些公司的产品在供应链中流动时，他们通常互通有无。人员、系统和应用程序之间的交互（无论是内部交互还是与合作伙伴和客户进行的交互）次数之多令人难以置信。如今，该公司正在使用 IBM Cloud Pak® for Integration 和 IBM Cloud Pak for Business Automation 解决方案管理这些集成，并在全公司实现流程标准化和自动化。
2018 年，该公司在寻求最优增长的道路中遇到了潜在的瓶颈，于是开始转投 IBM Cloud Paks 的怀抱。当时，应用程序之间 40% 到 50% 的集成是点对点集成，必须单独对每个连接进行编码和管理。此外，在该公司内部的各个部门和下属公司中，类似的职能部门往往并未采用共同的运营流程标准。
IBM Cloud Pak for Integration 已管理该集团 60% 的应用程序集成
核对应收账款的时间从 32 小时缩短到 30 分钟
因此，信息被隔离在组织和职能的孤岛中，很难甚至根本无法进行跨组汇总、整理和分析。这样的脱节导致无法深入了解生产绩效、供需水平和管理程序等情况。
业务流程通常是手动、纸质和劳动密集型的。周期时间可能很长，有时需要获得多个亲笔签名。客户通常会经历漫长的等待时间，违规问题可能需要投入大量的时间和精力才能解决。
Grupo Pinsa 需要更高效的 IT 应用程序架构，以使多个复杂的系统能够无缝地相互通信，并帮助他们的各个品牌和公司标准化和优化流程。
Grupo Pinsa 与 IBM 业务合作伙伴 Emergys 合作，利用 IBM Cloud Pak for Integration 和 IBM Cloud Pak for Business Automation 技术设计和实施新的应用程序架构，这些技术经过优化，可以在任何云或 IT 环境中部署 Red Hat® OpenShift®。
凭借可实现持续增长的灵活性以及 IBM Cloud Pak 功能的互操作性和在多云环境中运行的能力，IBM 解决方案击败了竞争对手。这款解决方案还使该公司能够开发一组可重复使用的服务，以便在应用程序之间自动进行集成以及消除业务中的冗余流程。
Grupo Pinsa 首先实施了 IBM Cloud Pak for Integration 的应用程序集成功能，以使公司内部和外部的应用程序相互连接以及连接到公司的内部系统，尤其是连接到位于本地和云端的 ERP 系统。随后，该公司充分利用了 IBM Cloud Pak 的其他功能，包括：
为了实现流程自动化愿景，该公司实施了 IBM Cloud Pak for Business Automation 的流程映射功能，以便对业务流程进行建模，并实施了工作流程功能以优化流程和信息流。使用机器人可以将流程中的手动工作自动化，例如从云端提取应付账款信息以核对客户账户，或者在 API 或 Web 服务不可用时将旧版系统中的交易注册到 ERP 系统中，这样就能迅速将机器人的价值体现得淋漓尽致。为此，该公司采用了机器人流程自动化功能。
最初，说服员工投入时间和精力以采用新的技术是一项挑战。不过，Grupo Pinsa 的信息技术总监 Orlando Martinez 专注于提高效率以获得长期收益。
谈到流程自动化时，改进的潜力显而易见。“在我们不同的职能部门和公司中，大约 80% 的流程设计是通用的。”他表示，“我们首先根据一家公司的具体业务规则，在该公司开展了一个试点项目。然后，我们将基本流程设计应用于其他公司，使用灵活的业务规则来解决每个公司的独特特征。”
Emergys 始终在与 Grupo Pinsa 团队密切合作，并为公司的 IT 员工提供全程培训。在最初实施之后的四个月内，Grupo Pinsa 就能够完全独立地完成自己的集成和自动化工作。
迄今为止，Grupo Pinsa 在集成和自动化计划方面取得了显著进展，因此缩短了对客户请求的响应时间、降低了成本并提高了 IT 效率。仅在应收账款方面，该公司的自动化和优化计划就将及时收款率提高了 30%，此外还将对账时间从 32 小时缩短到 30 分钟、将基于流程安排的监控频率从每周一次提高到每天一次，并将错误数量和纠正错误所需的时间减少了 40%。
Martinez 表示：“现在，无论是使用 IBM Cloud Pak for Integration 将一个应用程序与另一个应用程序集成，还是作为由 IBM Cloud Pak for Business Automation 管理的端到端流程的一部分进行集成，公司大约 60% 的集成都是通过 IBM Cloud Paks 完成的。自动化与集成几乎融为一体，它们都是一个大型自动化框架的一部分。”
与此同时，Martinez 发现还有很多工作需要完成。在整个供应链中，该公司的某些方面尚未实现流程自动化。该团队开发了一系列自动化功能以覆盖其中的某些方面，最终目标是全面了解金枪鱼批次从捕捞到加工再到销售的整个流程。
未来的探索包括可能利用区块链帮助提高业务绩效的可见性，以及启用商业智能仪表板。Martinez 还发现了整合 AI 的潜力。“我们开始看到，需要将机器学习和 AI 应用到我们的分析中，以改进业务流程，从而从规范性分析转向人工智能驱动型分析模型，”他总结道。
Grupo Pinsa（ibm.com 外部链接）成立于 1980 年，是拉丁美洲领先的一家金枪鱼和沙丁鱼生产公司，从捕鱼到生产再到商业化，他们的业务垂直跨越了整个供应链。该公司的总部位于墨西哥锡那罗亚州 (Sinaloa) 的马萨特兰 (Mazatlan)，坐拥一家装有 13 条生产线的加工厂以及一支由 23 艘金枪鱼捕捞船和 13 艘沙丁鱼捕捞船组成的船队。该公司的业务和客户遍布世界各地，拥有大约 6,000 名员工。
Emergys Mexico（ibm.com 外部链接）成立于 1980 年，是 IBM 业务合作伙伴 Emergys LLC 的一家子公司，迄今已有 18 年以上的历史。该公司的总部位于墨西哥哈利斯科州 (Jalisco) 的瓜达拉哈拉 (Guadalajara)，致力于为主要技术提供商的一系列解决方案提供 IT 技术和咨询服务，包括稳健的业务流程自动化和应用程序集成解决方案等等。
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2021 年 11 月在美国制作。
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