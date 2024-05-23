早在 2019 年底，计划拆分的 Olympus 高管就将 Evident 强大的成像优良传承与庞大的工业和生命科学客户群的结合，视为成功的天然基础。他们还看到了机会，可以根据服务质量及其为庞大的全球客户群提供的支持，进一步区分即将独立的业务。评估情况后，他们意识到 Evident 在服务运营效率方面存在差距。这一切的根源是数据脱节和过时的手动流程导致的可见性缺乏。

如今，Evident 正在全球范围内改造其服务基础设施。例如是在新加坡，Evident 的亚太 (APAC) 业务位于一个现代化的新设施中。除了用于开发新的先进解决方案的技术中心，以及用于客户演示和员工协作的沉浸式万象馆之外，新设施还设有最先进的服务和维修中心，作为服务和支持的神经中枢。正是在这里，Yong Khoon Choo 负责领导 Evident 亚太地区的服务和质量保障工作。

回顾过去，Choo 描绘了一个缓慢的服务管理流程。“现场服务工程师可能不知道他们接下来要做什么，也不知道某项工作是否在服务合同范围内或保修期内。”他说，“因此，服务工程师不得不采取一种'分类处理'方法，从电话开始，然后遵循某种临时路径。”

即使在工作完成后，现场服务工程师也要经过相当多的程序才能结束工作。例如，在许多情况下，他们需要从客户现场一路回到办公室，以完成项目所需的更新。但更大的问题来自工程师必须遵循的零散任务流程。“技术人员需要前往多个位置而不是单个界面，填写不同的数据字段。”Choo 说，“这种碎片化使得制作报告（例如项目状态）变得更加耗时。”

应对创建统一服务基础设施的挑战期间出现了一些重要问题：服务队列是什么样的？服务合同涵盖哪些工作和客户？每位客户可享受哪些零件定价折扣？以及，根据每个客户已安装的资产基础，哪些客户代表了追加销售服务合同的最佳机会？“我们的最终愿景是更主动、更智能、更高效地与客户互动。”Choo 解释道。