变化无可避免。 应对多维度、时间紧迫的变革可能极其困难。但是,对于公共服务工作者来说,在全国范围内适应和实现这种变革是一项艰巨但必要的责任。

从面对面交流改为数字化接触,疫情导致了这一翻天覆地的变化,全国范围的大规模变革成为就业和养老金部 (DWP) 的当务之急。当英国数百万公民的福利和就业状况突然受到疫情的影响,或者以前通过人员交互提供的服务需要以数字方式互联起来时,该部门必须迅速进行技术变革,以满足国民的需求。采用现代化和转型的集成方法,使 DWP 能够大规模、快速地进行多系统变革。 DWP 负责向英国数百万家庭分配福利金、养老金和一系列其他重要支持服务。它是英国最大的政府部门之一,通过其服务交付部门 DWP Digital 运营多个关键的国家系统和基础架构,确保为客户提供高度可用、反应迅速和高效便捷的服务。 在新冠疫情流行之前,该部门使用多种数字和非数字客户参与渠道,每天处理数以百万计的理赔和各类事务。 在一夜之间,疫情隔离使得无法进行面对面的客户支持,导致对 DWP Digital 的 IT 系统和数字参与渠道的需求突然增加。数百万居民向该部门的在线渠道寻求支持,导致大量数字理赔和查询。数字参与的快速增长凸显了 DWP Digital 集成技术的重要性,无论是从当前的运营角度还是从未来的数字启用角度来看都是如此。因此,DWP Digital 需要加速其集成方法和技术环境的现代化。 客户信息和交互数据历来分散在各种特定服务应用程序中,这些应用程序跨越主机、中型机平台和云托管服务。为了快速重新定义和提供新的支持服务,该部门需要具备集成能力,使其能够快速、高效、安全和反复地连接存储在这些分布式应用程序中的信息。 为了帮助大刀阔斧地进行 IT 基础架构和应用程序集成,支持面向公众的服务,DWP Digital 向 IBM Consulting™ 寻求帮助。

巨大的支付量 确保每年向数百万公民无缝支付超过 2000 亿英镑 可扩展性 支持向 500 万受失业或疫情影响的家庭提供紧急支持 处理速度更快 处理新的理赔的时间从几周缩短到几小时

我们转型的部分原因是迫切希望并且切实需要改善各团队之间的数据共享,以便各业务线掌握必要的信息,提供快速支持。 Jacqui Leggetter Head of Integration (Deputy Director) DWP Digital, Department for Work and Pensions

遗留系统功能焕新 IBM Consulting 是 DWP Digital 值得信赖的合作伙伴、技术顾问和集成领域专家,过去曾与 DWP Digital 合作支持其多个成功的转型项目。IBM Consulting 基于经验的专业知识,使其成为协助交付 DWP 下一个加速集成现代化成果的理想选择。 IBM Consulting 帮助 DWP Digital 将一些关键的集成应用程序转移到一个现代化平台上,减少了冗余技术,实现了应用程序的无缝、独立连接,以支持新旧业务流程。 DWP Digital 集成主管(副总监)Jacqui Leggetter 说:“孤岛式地构建系统是低效的。我们需要为地址、关系和银行信息等常见数据建立单一的事实来源。”

我们当时的技术储备不足以满足对快速、易用的数字服务的更高需求。IBM Consulting 与我们的 DWP 数字团队合作,帮助我们通过一个适用的集成应用环境来改变这种状况。 Rajendra Chauhan Head of Integration DWP Digital, Department for Work and Pensions

IBM Consulting 通过提供专家资源来提供企业 API 网关解决方案,同时开发和提供微服务和 API,使信息能够在 DWP 应用程序和政府各部门之间共享,从而帮助启动了这一新的集成。 采用 API 优先的集成模式,帮助 DWP Digital 实现了构建基于微服务的新型数字解决方案的目标。它还使 DWP 能够灵活地构建新服务并将其集成到其应用程序资产中,而不会中断整体功能或业务运营。API 网关解决方案使 DWP Digital 能够控制、监控和管理单个微服务和整个应用程序如何发布、使用和管理信息。 新的体系架构还允许通过可重复使用的组件来分析和增强客户体验,而不是每次都从头开始。例如,新的集成功能使客户能够与一条服务线进行交互,从而自动、无缝地跨多项服务共享信息和操作,而不是要求客户参与多项服务。 正如 Leggetter 指出的那样,“IBM Consulting 帮助我们构建了一个平台,使我们能够在 DWP Digital 和其他政府部门的各种基于政策的孤岛中,安全、准确地共享我们所需的数据。”

这种整合的最重要结果是帮助居民生活重新走上正轨。现在,超过 500 万英国家庭在疫情期间和疫情之后获得所需的支持。 Jacqui Leggetter Head of Integration DWP Digital, Department for Work and Pensions

英国为数字化未来做好准备 如今,DWP Digital 的现代集成服务实现了不同服务和部门之间安全、智能的数据共享。 该部门的现代化集成体系结构帮助实现了理赔审核流程中关键步骤的自动化,限制了亲自接触的机会,加快了审批速度。Universal Credit 使用 API 自动验证居民申请中的数据,有助于消除技术冗余,缩短人工验证流程的时间。 凭借优化的应用程序、数据驱动的体系架构和支持 API 的集成,DWP Digital 能够改进其理赔和审批流程,提供比以往更高的准确性、灵活性和信息安全性。 DWP Digital 还发现,产品团队和政府部门之间的数据复用也在增加。这节省了时间,并使政府能够更快地交付以居民为中心的应用程序。 Leggetter 说:“这种整合的最重要结果是帮助居民生活重新走上正轨。现在,超过 500 万英国家庭在疫情期间和疫情之后获得所需的支持,同时避免了没有价值的手动处理,使我们的员工能够将精力集中在更高价值的行动上,例如支持居民重新获得有偿工作。”