从面对面交流改为数字化接触，疫情导致了这一翻天覆地的变化，全国范围的大规模变革成为就业和养老金部 (DWP) 的当务之急。当英国数百万公民的福利和就业状况突然受到疫情的影响，或者以前通过人员交互提供的服务需要以数字方式互联起来时，该部门必须迅速进行技术变革，以满足国民的需求。采用现代化和转型的集成方法，使 DWP 能够大规模、快速地进行多系统变革。

DWP 负责向英国数百万家庭分配福利金、养老金和一系列其他重要支持服务。它是英国最大的政府部门之一，通过其服务交付部门 DWP Digital 运营多个关键的国家系统和基础架构，确保为客户提供高度可用、反应迅速和高效便捷的服务。

在新冠疫情流行之前，该部门使用多种数字和非数字客户参与渠道，每天处理数以百万计的理赔和各类事务。

在一夜之间，疫情隔离使得无法进行面对面的客户支持，导致对 DWP Digital 的 IT 系统和数字参与渠道的需求突然增加。数百万居民向该部门的在线渠道寻求支持，导致大量数字理赔和查询。数字参与的快速增长凸显了 DWP Digital 集成技术的重要性，无论是从当前的运营角度还是从未来的数字启用角度来看都是如此。因此，DWP Digital 需要加速其集成方法和技术环境的现代化。

客户信息和交互数据历来分散在各种特定服务应用程序中，这些应用程序跨越主机、中型机平台和云托管服务。为了快速重新定义和提供新的支持服务，该部门需要具备集成能力，使其能够快速、高效、安全和反复地连接存储在这些分布式应用程序中的信息。

为了帮助大刀阔斧地进行 IT 基础架构和应用程序集成，支持面向公众的服务，DWP Digital 向 IBM Consulting™ 寻求帮助。