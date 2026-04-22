2020 年，面向另类银行提供技术服务的供应商 Data Action (DA) 在经过全面的市场评估后，与当地安全咨询与服务专业机构 Vectra 签订合同，启动安全信息与事件管理 (SIEM) 平台升级项目。

最终选定的 SIEM 理解决方案为 IBM® Security QRadar，该方案通过 VMware 虚拟化设备及 IBM® FlashSystem 存储完成部署。虽然在虚拟化设备上部署 QRadar 很常见，但用于此类工作量的高性能 FlashSystem 存储控制器则不常见。

采用 IBM 专属的 IBM® FlashCore Module (FCM) 技术存储 QRadar 数据，对安全运营中心 (SOC) 的安全威胁分析能力产生了显著提升。其对响应时间的整体效果显著，在某些情况下，分析时间从之前的 SIEM 解决方案的数小时减少到数分钟。