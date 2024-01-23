为了解决性能和容量方面的迫切挑战，CenturyLink 提议升级运行 SAP 环境的服务器硬件。与此同时，该公司对 SAP 的内存解决方案很感兴趣：由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Suite。

“在决定未来方向之前，我们对进行任何新投资都持谨慎态度，因为存在可能不得不在硬件方面走不同路线的风险，”Connie Walden 回忆道。“IBM 向我们展示了最新的 Power Systems 服务器可以处理 SAP 的传统关系数据库，以及未来的 SAP HANA 数据库，甚至可以在同一台实体机器上同时处理，这使我们能够充满信心地进行投资。”

CenturyLink 部署了同时运行 IBM AIX® 和 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 的 IBM Power System E880，作为其现有 SAP ECC 环境的迁移目标，最初是一个拥有 20 个内核和 8 TB 内存的测试环境，后来扩展到 192 个内核和 32 TB。

在 Power E880 的部署过程中，CenturyLink 就 SAP 软件的未来方向做出了坚定的决定。结论是立即将其现有 SAP 应用程序从关系数据库迁移到 SAP HANA 内存技术。数据库层的迁移是 CenturyLink 未来采用 SAP S/4HANA® 路线图的第一步。

为了支持数据库层到 SAP HANA 的初始迁移，该公司添加了第二台具有 192 个内核的 Power E880 服务器，几个月后部署了具有 192 个内核和 32 TB 主内存的 Power E880C，以提供额外的容量和灾难恢复选项。为了最大限度地减少向更高性能的 SAP 环境提供数据时可能出现的瓶颈，CenturyLink 将传统的磁盘存储升级为 IBM FlashSystem® V9000 企业级闪存存储，并在整个部署过程中与 IBM 系统实验室服务团队合作。

“选择 IBM Power 的直接好处是，它使我们能够迁移到由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Suite，而无需更改硬件，”Connie Walden 说。“我们还发现，IBM 解决方案的定价与其他主要供应商支持 SAP HANA 的解决方案相比具有竞争力，而且我们过去在平台上 SAP 解决方案卓越稳定性方面的经验，也促成了我们的交易。IBM Power 的稳定性是区别于分布式系统的一个主要差异点，我们拥有 15 年的内部经验来支持这一点。”

CenturyLink 已将其 SAP Business Suite 环境中的几乎所有功能（包括财务、供应链、项目系统和资产、人力资源和薪资）迁移至 IBM Power Systems 上的 SAP HANA 数据库。该公司还正在自己的 SAP HANA 实例上部署收入记账和确认功能。还有第三个用于数据暂存的本机 SAP HANA 实例，这种在同一物理硬件上运行多个生产 SAP HANA 环境的能力，是 IBM Power 平台的一项重大商业和运营优势。

CenturyLink 迁移到 IBM Power Systems 上的 SAP HANA 还实现了第二个目标：实现更快、成本更低的集成项目，提高其从企业并购中创造价值的能力。

截至撰写本文时，CenturyLink 正在与科罗拉多州最大的技术公司之一 Level 3 Communications Inc. 进行重大兼并，新并入的业务正在集成到 CenturyLink 的 SAP 软件环境中。

Connie Walden 表示：“Level 3 专注于批发和企业业务，没有受监管的消费者业务，对于 CenturyLink 而言，这是一个在不断增长的市场领域扩大规模的绝佳机会。“当然，协同效应是进行并购的主要原因：合并后的公司会更加强大，并且可以通过合并后台活动，降低成本基础。这意味着，成功的增长与快速高效收购的能力密切相关。”

事实证明，转向 IBM POWER8® 处理器和采用 SAP HANA 技术，对 Level 3 收购流程带来了重大益处。超越 x86 的性能优势（包括更高的每核性能、更大的内存缓存和八路同步多线程），IBM Power 平台使企业能够在单个物理服务器上，部署多达八个生产 SAP HANA 虚拟机。与商用 x86 服务器相比，这可以实现工作负载整合的卓越效率，降低总体拥有成本，并提供令人难以置信的灵活性。CenturyLink 每台 Power E880 服务器均配备 32 TB 内存，拥有充足的容量，可以在同一系统上安全地将 SAP HANA 的生产和非生产环境结合起来。这使公司能够灵活地与生产系统一起运行 QA 环境，然后将这些 QA 环境投入生产，而无需采购和安装额外的硬件。

“Power Systems 在 SAP HANA 环境虚拟化方面的独特优势，使我们能够根据需要启动新环境，”Connie Walden 说。“这意味着我们可以加速 IT 项目，降低成本和风险。当我们构建了收入确认解决方案，并开展了 Level 3 并购整合时，我们所需要做的就是购买一些额外的存储容量。如果我们选择基于 x86 服务器而不是 IBM Power Systems 的分布式服务器解决方案，我们将在硬件采购和安装方面损失数周的项目时间——那样的话，我们不可能实现上线目标。借助 IBM Power，我们可以快速轻松地适应项目的重大变化，而无需进行大量硬件投资。”

她补充道：“我们正在进行的战略转型，就是为了实现更快的上市速度和更高的流程效率，而在 Power Systems 上运行由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Suite，肯定会支持这些成果。企业正在看到我们能够以多快的速度整合 Level 3 的重大收购，我认为这让人们相信，转型计划将继续带来预期的财务收益。”

作为 IBM Power 平台灵活性和可伸缩性的进一步示例，CenturyLink 现在还使用相同的硬件为 Level 3 部署 SAP Hybris® Billing，以填补该公司从其他供应商的企业软件套件迁移出来时的功能空白。在后续阶段，该解决方案还将用于替换一些即将报废的传统 Qwest A/R 系统。