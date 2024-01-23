为了通过收入增长寻求更高的净利润，CenturyLink 需要更快地整合企业收购和创建新服务。通过将业务关键型财务信息系统迁移到 IBM® Power Systems™ 服务器上的 SAP HANA®，该电信公司加速了一项重大收购的启动。
为支持其收入增长计划，CenturyLink 将 SAP Business Suite 迁移到 IBM Power 平台上的 SAP HANA 数据库，从而加快了报告和项目进程，并简化了收购工作。
从历史上看，大型电信公司从消费者和企业订阅的固网服务中，获得了稳定的高利润收入。一旦这些电信公司对网络进行了所需的长期投资，盈利能力就相对容易维持，尤其是因为几乎每个消费者家庭和商业地点都至少拥有一条固定电话。
电信市场如今的情况已明显不同。固话业务的广泛放松管制，为新的竞争者打开了市场，而移动电信的繁荣，则加速了利润的侵蚀。对于 CenturyLink 等电信公司来说，现实情况是，随着消费者和企业放弃传统电话服务，转而使用移动、无线和 IP 语音服务，固网业务正在逐渐萎缩。
CenturyLink IT 开发与支持总监 Connie Walden 评论道：“新的竞争对手和新兴技术，持续导致我们行业的剧变。CenturyLink 正在进行从传统电信公司到技术服务提供商的多年转型之旅，我们已经实现了业务的显著多元化。
“随着受监管的消费者市场逐渐消失，我们面临着为这一高利润收入来源找到替代来源的持续挑战。由于竞争加剧会压低利润，为了维持我们的净利润，我们通常需要在替代一个收入来源时，使新的收入增加一倍。”
正如 Connie Walden 解释的那样，较大的电信公司通常会寻求更大的规模，以适应放松的监管和加剧的竞争，而这通常是通过并购来实现的。规模带来的数量增长，自然会给支撑企业的信息系统带来压力，CenturyLink 发现其 SAP 应用程序需要更多的容量和性能。该公司还希望确保其系统和迁移流程足够灵活，以实现企业收购的快速启动。
为了解决性能和容量方面的迫切挑战，CenturyLink 提议升级运行 SAP 环境的服务器硬件。与此同时，该公司对 SAP 的内存解决方案很感兴趣：由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Suite。
“在决定未来方向之前，我们对进行任何新投资都持谨慎态度，因为存在可能不得不在硬件方面走不同路线的风险，”Connie Walden 回忆道。“IBM 向我们展示了最新的 Power Systems 服务器可以处理 SAP 的传统关系数据库，以及未来的 SAP HANA 数据库，甚至可以在同一台实体机器上同时处理，这使我们能够充满信心地进行投资。”
CenturyLink 部署了同时运行 IBM AIX® 和 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 的 IBM Power System E880，作为其现有 SAP ECC 环境的迁移目标，最初是一个拥有 20 个内核和 8 TB 内存的测试环境，后来扩展到 192 个内核和 32 TB。
在 Power E880 的部署过程中，CenturyLink 就 SAP 软件的未来方向做出了坚定的决定。结论是立即将其现有 SAP 应用程序从关系数据库迁移到 SAP HANA 内存技术。数据库层的迁移是 CenturyLink 未来采用 SAP S/4HANA® 路线图的第一步。
为了支持数据库层到 SAP HANA 的初始迁移，该公司添加了第二台具有 192 个内核的 Power E880 服务器，几个月后部署了具有 192 个内核和 32 TB 主内存的 Power E880C，以提供额外的容量和灾难恢复选项。为了最大限度地减少向更高性能的 SAP 环境提供数据时可能出现的瓶颈，CenturyLink 将传统的磁盘存储升级为 IBM FlashSystem® V9000 企业级闪存存储，并在整个部署过程中与 IBM 系统实验室服务团队合作。
“选择 IBM Power 的直接好处是，它使我们能够迁移到由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Suite，而无需更改硬件，”Connie Walden 说。“我们还发现，IBM 解决方案的定价与其他主要供应商支持 SAP HANA 的解决方案相比具有竞争力，而且我们过去在平台上 SAP 解决方案卓越稳定性方面的经验，也促成了我们的交易。IBM Power 的稳定性是区别于分布式系统的一个主要差异点，我们拥有 15 年的内部经验来支持这一点。”
CenturyLink 已将其 SAP Business Suite 环境中的几乎所有功能（包括财务、供应链、项目系统和资产、人力资源和薪资）迁移至 IBM Power Systems 上的 SAP HANA 数据库。该公司还正在自己的 SAP HANA 实例上部署收入记账和确认功能。还有第三个用于数据暂存的本机 SAP HANA 实例，这种在同一物理硬件上运行多个生产 SAP HANA 环境的能力，是 IBM Power 平台的一项重大商业和运营优势。
CenturyLink 迁移到 IBM Power Systems 上的 SAP HANA 还实现了第二个目标：实现更快、成本更低的集成项目，提高其从企业并购中创造价值的能力。
截至撰写本文时，CenturyLink 正在与科罗拉多州最大的技术公司之一 Level 3 Communications Inc. 进行重大兼并，新并入的业务正在集成到 CenturyLink 的 SAP 软件环境中。
Connie Walden 表示：“Level 3 专注于批发和企业业务，没有受监管的消费者业务，对于 CenturyLink 而言，这是一个在不断增长的市场领域扩大规模的绝佳机会。“当然，协同效应是进行并购的主要原因：合并后的公司会更加强大，并且可以通过合并后台活动，降低成本基础。这意味着，成功的增长与快速高效收购的能力密切相关。”
事实证明，转向 IBM POWER8® 处理器和采用 SAP HANA 技术，对 Level 3 收购流程带来了重大益处。超越 x86 的性能优势（包括更高的每核性能、更大的内存缓存和八路同步多线程），IBM Power 平台使企业能够在单个物理服务器上，部署多达八个生产 SAP HANA 虚拟机。与商用 x86 服务器相比，这可以实现工作负载整合的卓越效率，降低总体拥有成本，并提供令人难以置信的灵活性。CenturyLink 每台 Power E880 服务器均配备 32 TB 内存，拥有充足的容量，可以在同一系统上安全地将 SAP HANA 的生产和非生产环境结合起来。这使公司能够灵活地与生产系统一起运行 QA 环境，然后将这些 QA 环境投入生产，而无需采购和安装额外的硬件。
“Power Systems 在 SAP HANA 环境虚拟化方面的独特优势，使我们能够根据需要启动新环境，”Connie Walden 说。“这意味着我们可以加速 IT 项目，降低成本和风险。当我们构建了收入确认解决方案，并开展了 Level 3 并购整合时，我们所需要做的就是购买一些额外的存储容量。如果我们选择基于 x86 服务器而不是 IBM Power Systems 的分布式服务器解决方案，我们将在硬件采购和安装方面损失数周的项目时间——那样的话，我们不可能实现上线目标。借助 IBM Power，我们可以快速轻松地适应项目的重大变化，而无需进行大量硬件投资。”
她补充道：“我们正在进行的战略转型，就是为了实现更快的上市速度和更高的流程效率，而在 Power Systems 上运行由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Suite，肯定会支持这些成果。企业正在看到我们能够以多快的速度整合 Level 3 的重大收购，我认为这让人们相信，转型计划将继续带来预期的财务收益。”
作为 IBM Power 平台灵活性和可伸缩性的进一步示例，CenturyLink 现在还使用相同的硬件为 Level 3 部署 SAP Hybris® Billing，以填补该公司从其他供应商的企业软件套件迁移出来时的功能空白。在后续阶段，该解决方案还将用于替换一些即将报废的传统 Qwest A/R 系统。
迁移到 IBM Power 上的 SAP HANA，为 CenturyLink 带来了显著的性能提升，使该公司能够比以往更快地运行财务交易和财务分析。总体而言，提高报告速度可以让 CenturyLink 的业务领导者更快地获得洞察，领先于竞争对手识别和转化收入机会。
“我们在迁移到 Power E880 服务器和 SAP HANA 之前和之后对性能进行了基准测试，”Connie Walden 评论道。“改进非常明显：一些交易的运行速度提高了 64 倍，而且我们能够显著压缩重要的月末结算流程（例如成本分配）的时间范围。”
现在，成本分配流程的运行速度平均提高了 1.57 倍，从 SAP Business Planning and Consolidation 中提取数据的速度提高了 13.78 倍，只需 30 分钟，而不是之前需要的 6 个小时。生成移动平均价格更新所花费的时间减少了 18.65 倍，人事系统的报告速度也大大加快了：退休人员工资报告的运行速度提高了 12 倍，净工资对账报告的运行速度提高了 5.14 倍，将数据从 SAP 系统传输到第三方身份管理系统可以在 50 分钟内完成，而不是采用 SAP HANA 之前的三个小时——提速 3.6 倍。更新 12 个月的《家庭和医疗休假法案》(FMLA) 数据只需 1 小时，而之前需要 14 小时。最后，使用 SAP HANA，显示供应商付款的速度提高了 3.16 倍，CenturyLink 也看到了类似的全面性能提升。
Connie Walden 补充道：“投资新硬件的最初驱动因素之一是我们 SAP 环境中的性能问题。我们于 2011 年收购了 Qwest，它们历来在我们的系统中被设置为一家公司，而 CenturyLink 则代表着大约 300 个不同的公司代码。当我们尝试运行财务报告时（例如，财务结算期间的方差分析），与代表 Qwest 的单个公司代码相关的大量交易通常会导致它们超时。我们必须手动将报告分解为两到三个部分，才能使其运行。有了 IBM Power 上的 SAP HANA，我们就彻底解决了这个问题。我们财务团队的用户对性能的提升非常满意。”
迁移到 SAP HANA 将 CenturyLink 的 SAP 数据库从 20 TB 压缩到 8 TB，从而实现更快的备份和恢复。随着公司的扩张，并添加新的解决方案和新的业务，每当 IT 团队需要启动额外的测试、开发、QA 或生产环境时，拥有较小的数据库也可以节省时间。
IBM Power 平台的可用性长期以来一直受到 CenturyLink 的重视，并且随着 Level 3 业务整合的进展，这种可用性变得越来越重要。
Connie Walden 解释道：“CenturyLink 历来主要专注于美国市场，而 Level 3 在拉丁美洲、欧洲、中东和非洲和亚太地区也有非常重要的活动。这使我们的 SAP 环境变得复杂，需要增加更多的语言和货币。还需要更加重视可用性，因为我们现在涵盖了更多的时区。基于超过 15 年的经验，我们非常有信心我们的 IBM Power Systems 服务器能够应对这一挑战。
事实证明，IBM Power 平台托管多个 SAP HANA 生产实例的能力，对于 CenturyLink 来说非常宝贵，使该公司能够保持较小的物理覆盖区，并避免不必要的成本。先进的 IBM PowerVM® 虚拟化，可根据需求变化将系统资源无缝分配和重新分配给不同的虚拟服务器，从而帮助确保始终实现最佳性能。由于只需在 Power Systems 服务器上启动另一组虚拟资源，即可轻松满足 SAP 环境中的新要求，CenturyLink 节省了迁移和集成项目的时间和金钱。
Connie Walden 总结道："有了 Power，我们不仅避免了部署额外硬件的成本和延迟，还避免了项目延迟和超支的隐性成本。对于涉及大型跨职能团队的大型 IT 项目来说，总周期的每一天增加，都意味着公司资源的巨大消耗。这还不利于企业从收购中快速创造价值。借助 IBM Power 作为 SAP HANA 平台，我们可以适应意外的发展或新的需求，并不断前进，为业务提供附加值。”
CenturyLink（链接位于 ibm.com 外部）是一家全球通信和 IT 服务公司，致力于将客户与数字世界的力量连接起来。CenturyLink 提供网络和数据系统管理、大数据分析、托管安全服务、托管、云和 IT 咨询服务。该公司通过强大的 265,000 路由英里的美国光纤网络和 360,000 路由英里的国际传输网络，提供宽带、语音、视频、高级数据和托管网络服务。
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