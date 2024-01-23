秘鲁的建筑业预计将迅猛发展，其市值将从 2018 年的 290 亿美元增至 2023 年的 370 亿美元（预测），而这主要得益于声势浩大的政府基础设施计划。在这一高速增长的市场中，顶尖水泥生产商 Cementos Pacasmayo 决定扩大其产品销售之外的其他业务，并开始提供建筑增值服务。

Cementos Pacasmayo 首席信息官 Luis Miguel Soto 对其战略转变进行了解释：“我们对自己在市场中的地位感到满意—我们是秘鲁北部的行业领导者。但我们也意识到，我们在未来最具前景的增长途径是成为一家建筑解决方案公司：Cementos Pacasmayo 可以提供全套服务，例如修建道路和桥梁以及各类其他混凝土施工工程，而不是通过我们的分销合作伙伴向建筑公司销售水泥。

“通过直接与最终用户开展合作，我们可以掌握建筑行业的脉搏并与客户建立深厚关系，这有助于我们了解市场并开展定制化生产，从而更好地满足用户需求。”

然而，这一全新商业模式不是向固定的分销伙伴群体进行销售，而是与数千个买家开展交易。

当公司开始实施这一新战略时，他们很快便发现其现有 ERP 系统和基础设施无法应对这种复杂性。例如，订单处理时间变慢，经常导致客户交货延迟且有可能损害与客户的关系。

此外，Cementos Pacasmayo 对维护库存（用于维护水泥制造设备的工具和仪器）的了解相对有限也是一大考虑因素。订购新零件可能非常耗时。如果公司必须从国外进口新零件或工具，有时则需数周甚至数月时间才能到货。

为了避免出现代价高昂的生产停机时间，员工经常会订购多余的设备，而这本身就是公司希望规避掉的不必要开支。

Luis Miguel Soto 评论道：“我们想为客户提供最好的产品和服务，同时提高自身的效率并削减成本。我们试图通过一种方法来解决我们的技术问题、提高制造效率并实现我们的增值服务战略。”