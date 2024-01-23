随着秘鲁建筑业的蓬勃发展，顶尖水泥生产商 Cementos Pacasmayo 希望为直销客户带来增值服务。借助 IBM Services®，该公司在本地和 IBM Cloud® 中部署了 SAP S/4HANA®，从而实现了卓越运营并获取相应洞察来协助推动战略转型以及开拓新市场。
秘鲁的建筑业预计将迅猛发展，其市值将从 2018 年的 290 亿美元增至 2023 年的 370 亿美元（预测），而这主要得益于声势浩大的政府基础设施计划。在这一高速增长的市场中，顶尖水泥生产商 Cementos Pacasmayo 决定扩大其产品销售之外的其他业务，并开始提供建筑增值服务。
Cementos Pacasmayo 首席信息官 Luis Miguel Soto 对其战略转变进行了解释：“我们对自己在市场中的地位感到满意—我们是秘鲁北部的行业领导者。但我们也意识到，我们在未来最具前景的增长途径是成为一家建筑解决方案公司：Cementos Pacasmayo 可以提供全套服务，例如修建道路和桥梁以及各类其他混凝土施工工程，而不是通过我们的分销合作伙伴向建筑公司销售水泥。
“通过直接与最终用户开展合作，我们可以掌握建筑行业的脉搏并与客户建立深厚关系，这有助于我们了解市场并开展定制化生产，从而更好地满足用户需求。”
然而，这一全新商业模式不是向固定的分销伙伴群体进行销售，而是与数千个买家开展交易。
当公司开始实施这一新战略时，他们很快便发现其现有 ERP 系统和基础设施无法应对这种复杂性。例如，订单处理时间变慢，经常导致客户交货延迟且有可能损害与客户的关系。
此外，Cementos Pacasmayo 对维护库存（用于维护水泥制造设备的工具和仪器）的了解相对有限也是一大考虑因素。订购新零件可能非常耗时。如果公司必须从国外进口新零件或工具，有时则需数周甚至数月时间才能到货。
为了避免出现代价高昂的生产停机时间，员工经常会订购多余的设备，而这本身就是公司希望规避掉的不必要开支。
Luis Miguel Soto 评论道：“我们想为客户提供最好的产品和服务，同时提高自身的效率并削减成本。我们试图通过一种方法来解决我们的技术问题、提高制造效率并实现我们的增值服务战略。”
作为 SAP ERP 解决方案的长期用户，Cementos Pacasmayo 选择迁移到全套 SAP S/4HANA 应用程序，其中包括财务、销售、控制、质量管理、材料管理、工厂维护和资金管理。
Luis Miguel Soto 回忆道：“对我们来说，部署 SAP S/4HANA 是合情合理的下一步操作，因为我们近期已将 SAP ERP 应用程序迁移到 SAP HANA® 数据库。内存数据库速度的提高给我们留下了深刻印象，我们相信 SAP S/4HANA 应用程序将为我们的运营提供出色性能和洞察力，从而方便我们管理与数千名客户的交易和关系。”
凭借久经考验的 SAP S/4HANA 专业知识以及成功的数字化转型工作履历，Cementos Pacasmayo 与 IBM Services 共同负责管理此次迁移。
该公司与 IBM 共同制定了迁移到 SAP HANA 技术的战略路线图：从迁移到由 SAP HANA 提供技术支持的 SAP Business Suite 开始，而后以完成 S/4HANA 项目自身来完结。
Luis Miguel Soto 评论道：“我们选择 IBM Services 是因为我们知道 IBM 能提供 SAP S/4HANA 迁移方面的丰富经验，而这种经验在南美洲非常稀缺。长期以来，Cementos Pacasmayo 一直与 IBM Services 保持高效且富有成效的合作伙伴关系，我们对对方的能力以及他们对我方业务的了解程度都很有信心。
“此外，我们知道 IBM Services 可以利用全球专业知识和资源来解决可能出现的任何问题。”
IBM Services 和 Cementos Pacasmayo 已完成 IBM SAP HANA 影响评估，该评估对迁移到 SAP S/4HANA 产生的业务影响进行了评估，同时制定了迁移、实施和转型路线图。该评估确定通过实施 SAP S/4HANA 便可实现速赢，从而有助于加快项目投资回报。
IBM Services 团队部署了 SAP S/4HANA Conversion Best Practice（转换最佳实践）等资产，该实践提供了转换流程的详细分步说明。
该团队还使用 SAP S/4HANA Conversion Process Flow（转换过程流）以及汲取的经验教训来优化财务和运营流程，并最大限度地提高效率。通过将这些步骤进行结合，在新系统上线之前便实现了四个转换周期，从而确保顺利过渡到 SAP S/4HANA 解决方案。
Luis Miguel Soto 补充道：“IBM HANA 影响评估绝对是成功的关键所在，而我也会向所有计划迁移到 SAP S/4HANA 的公司推荐该评估。
“IBM HANA 影响评估帮助我们确定了转型为 SAP S/4HANA 需投入最多工作的业务领域和流程，这为我们的迁移工作节省了大量时间和成本，也让我们少了很多焦虑。
“Cementos Pacasmayo 对 IBM Services 管理 SAP S/4HANA 转型项目的方式非常满意。
“我们已经与 IBM 团队建立了良好的合作伙伴关系，并且这一关系在该计划实施期间还在不断发展和深化。”
Cementos Pacasmayo 选择在 IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure 上托管其开发、测试和质量保证 SAP S/4HANA 实例，同时在本地服务器上部署 SAP S/4HANA 生产环境。
Luis Miguel Soto 对这一决定进行了解释：“IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure 的灵活性和成本效益给我们留下了深刻印象。我们希望在生产环境实现完全过渡之前掌握在新平台上运行各个系统的相关经验，我们对迄今所看到的成果感到非常满意。
“与作为我们云合作伙伴的 IBM 开展合作是很有意义的，因为 IBM Services 是我们的主要 IT 提供商，而加入 IBM Cloud 则确保我们能获取到整个 IT 领域的集成式功能。IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure 的灵活性令人印象深刻。随着我们的业务和客户群不断扩大，我们希望能相应地扩展我们的 SAP S/4HANA 环境以便进入新市场。同时，我们期待通过迁移我们的生产系统适时享受到 IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure 的所有优势。”
通过与 IBM Services 开展合作从而转型为 SAP S/4HANA，Cementos Pacasmayo 实现了敏捷性并掌握了运营洞察，从而为其以客户为中心的新业务模型搭建起坚实的框架。
例如，通过可靠和准时的配送来提高客户满意度对于 Cementos Pacasmayo 的新业务模式可谓至关重要，而基于 SAP S/4HANA 的加速销售和配送流程则可确保买家按时收到其订购的产品。
Luis Miguel Soto 继续说道：“有了满意的买家，我们就能建立起广泛的客户群，这样我们就能跟踪整个秘鲁北部建筑行业的采购趋势。
“凭借这一市场情报，我们就能预测未来需求并相应地调整生产，从而确保我们能为该行业提供适当的产品和服务来推动持续增长并巩固我们的市场领导地位。”
除加深客户关系之外，Cementos Pacasmayo 与 IBM Services 共同实施的 SAP S/4HANA 还为该公司提供了更高的数据可见性。
这一能力有利于推动实现效率提升、成本节约和卓越运营，而新的洞察则可促进进入新市场的战略转型。
Luis Miguel Soto 解释道：“利用 IBM Services 部署的 SAP S/4HANA，我们计划深入了解我们的供应链管理，以便能按时向各个团队交付关键的维护零件和工具。这有助于我们规避生产中断，消除与订购多余设备相关的成本，并履行我们对客户做出的交付承诺。”
此外，Cementos Pacasmayo 还提高了会计部门生成财务报表和运行分析的速度和便利性。这样一来，高管层便可清晰了解公司在任意特定时间点的财务状况，并可相应做出更灵活的决策，而这对公司当前所处的过渡时期至关重要。
Cementos Pacasmayo 目前正与 IBM Services 开展合作，以便将制造流程迁移到 SAP S/4HANA，此举可进一步提高运营的集成度和效率，并增强数据可见性。
今后，该公司还计划部署 SAP® Ariba® 以协助简化买方与采购流程。此外，Cementos Pacasmayo 还在评估在多个业务领域引入人工智能 (AI) 解决方案的机会，且正与 IBM Services 和 IBM Watson® 平台开展合作。
Luis Miguel Soto 总结道：“IBM Services 部署的 SAP S/4HANA 为 Cementos Pacasmayo 开辟了我们希望实现的战略发展路径。
“我们期待将 SAP S/4HANA 生产系统迁移到 IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure，并与 IBM Services 共同扩展和优化我们的部署，从而继续推动我们在秘鲁建筑行业的增长。”
Cementos Pacasmayo S.A.A（链接位于 ibm.com 之外）是一家水泥公司，其在秘鲁北部地区生产、分销和销售水泥及水泥相关材料与服务。该公司成立于 1949 年，总部位于秘鲁利马。Cementos Pacasmayo S.A.A 是 Inversiones ASPI SA 的子公司
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