Cementos Pacasmayo 选择在 IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure 上托管其开发、测试和质量保证 SAP S/4HANA 实例,同时在本地服务器上部署 SAP S/4HANA 生产环境。

Luis Miguel Soto 对这一决定进行了解释:“IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure 的灵活性和成本效益给我们留下了深刻印象。我们希望在生产环境实现完全过渡之前掌握在新平台上运行各个系统的相关经验,我们对迄今所看到的成果感到非常满意。

“与作为我们云合作伙伴的 IBM 开展合作是很有意义的,因为 IBM Services 是我们的主要 IT 提供商,而加入 IBM Cloud 则确保我们能获取到整个 IT 领域的集成式功能。IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure 的灵活性令人印象深刻。随着我们的业务和客户群不断扩大,我们希望能相应地扩展我们的 SAP S/4HANA 环境以便进入新市场。同时,我们期待通过迁移我们的生产系统适时享受到 IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure 的所有优势。”