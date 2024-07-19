社交市场营销和影响者市场营销可以产生巨大的效果，但成功的营销活动需要融合受众分析、引人入胜的内容和受众明确的付费媒体，每天可能要花费数千美元。凭借其 Cognitive Command Center，Buzz Radar 可以让客户即时了解消费者、影响者、品牌健康状况等，帮助他们优化营销活动，最大限度地提高投资回报率。
Buzz Radar 创建了一个名为 Cognitive Command Center 的平台，这是一个利用 IBM® Watson® 技术并在 IBM Cloud™ 中运行的数字营销监视、分析和可视化平台。
Buzz Radar 成立于 2012 年，其唯一的宗旨就是，帮助客户从社交媒体和付费媒体等数字平台上获得最佳投资回报。
首席执行官兼联合创始人 Patrick Charlton 表示：“以前我在一家市场营销公司工作，该公司是国际品牌社交媒体营销的先行者。对于每个客户来说，都是类似的工作内容：我们有一个由十几名分析师组成的团队，每周都在努力分析社交活动的投资回报率，并撰写详细的报告。但当我们向客户提供数据时，他们真的没有时间去研读除了执行摘要之外的更多内容。
“此外，节奏也不对，以社交为主导的活动发展速度快得令人难以置信，当我们公布研究结论时，往往已经错失良机。当您每天在一项活动上花费数千美元，但它并没有引起受众的完美共鸣时，您需要立即了解情况并能够进行调整。”
为了解决这些问题，Charlton 和他的团队决定利用 Twitter、Facebook、Google 和 Instagram 上有用的营销数据，建立一个实时智能平台的初始原型，这就是后来的 Cognitive Command Center。该平台立即为客户带来了巨大的价值，Charlton 也因此离开了前公司，成立了一家新的软件公司 Buzz Radar。
Charlton 回忆说：“像大多数初创公司一样，我们必须快速行动。”“第一年，我们快速搭建了一个平台。我们聘用了一些极具才华的工程师，并且赢得了足够多的大客户，为我们下一阶段的发展提供了资金，但我们知道，我们需要更多可扩展的技术，将我们从一家初创公司转变为一家企业洞察公司”。
在 Buzz Radar 成立的第二年，该团队开始与 IBM 合作。
“IBM 立即看到了我们所做工作的价值，并委托我们为他们的营销团队构建一些仪表板，”Charlton说。“巧合的是，IBM Cloud 也在同一时间推出了一些非常有趣的功能，因此我们开始考虑将一些基础架构迁移到这个云上。”
Buzz Radar 的工程团队发现，与现有的基础架构托管服务提供商相比，IBM Cloud 具有三大优势。
“首先，帮助客户对我们的数据和见解建立信任和安全一直是我们业务的核心，”Charlton 表示。“我们与大型国际品牌合作，需要他们非常信任我们，将他们的营销数据整合到我们的平台中，这些营销数据在商业上是非常敏感的信息。他们对我们的系统进行了各种安全分析和渗透测试，自从我们迁移到 IBM 后，我们总是出色地通过测试。IBM 在数据安全和恢复能力方面为我们提供支持，这对我们的可信性非常重要。
第二个优点是灵活性。“对于我们以前的提供商，我们每月支付固定数量实体服务器的费用，无论我们的应用程序需求如何，”Charlton 解释道。“但我们的业务具有很强的季节性：例如，在大型活动或营销活动期间，社交媒体的流量会激增。我们每小时将 50 多万个数据点输入服务器，并进行非常复杂的分析。IBM Cloud 让我们能够无缝扩展以满足需求，而无需多付一分钱。”
最后，Buzz Radar 依靠 IBM Cloud 提供对 IBM Watson 颠覆性认知技术的访问。
“从一开始，我们就可以看到 IBM Watson 将为我们提供一些突破性的技术，这些技术有令人赞叹的应用价值，”Charlton 说。“我们的客户对 Watson 超级计算机技术也非常感兴趣，但他们没有专业知识将这些技术集成到自己的系统中，因此我们看到了为他们充当桥梁的机会。”
如今，该公司使用 IBM Watson Natural Language Understanding 为 Twitter、Facebook 和其他社交媒体帖子提供灵活的多语言情感、意图和情绪分析。
“Watson 超级计算机的自然语言能力是顶级的，”Charlton 说。“我们的大多数竞争对手选择从开源软件构建自己的自然语言处理 [NLP] 分析引擎，但这只有在拥有大量风险投资资金的情况下才切实可行。轻触开关，Watson 超级计算机即可为我们提供强大的功能，要开发一个可以与其相媲美的平台，我们可能需要花费数年时间和数百万美元。
“此外，由于它是认知性的，因此该平台会不断变得更好。它已经能够理解实体，并且开始掌握基于类别的俚语甚至表情符号。我们不必耗费精力构建这些非常专业的工具，而是可以将一切都交给 Watson，并专注于让我们能够真正从更强大竞争对手中脱颖而出的领域，例如我们革命性的数据可视化引擎。”
该公司还使用 IBM Watson Personality Insights 帮助营销人员确定如何最好地理解受众的情绪，以及如何选择合适的影响者进行合作，这是一项至关重要的任务。与此同时，IBM Watson Assistant 帮助为 Tombot 认知助手提供支持，该助手充当人工智能驱动的数据分析师，回答营销人员的查询并提供即时报告、预测和警报。
“在过去的五年里，我们的基础架构取得了巨大而快速的进步，这在很大程度上要归功于 IBM 技术为我们提供的便捷性和开发速度，”Charlton 说道。“在 IBM 堆积上运行，我们可以在几周内将新功能插入我们的平台，而所需时间和成本相对于从头开始开发则是很少的一小部分。这意味着，尽管我们的预算要小得多，但我们的竞争力还是可以强于大型组织。”
Buzz Radar 的 Cognitive Command Center 提供即时数据洞察，彻底改变了客户使用结构化和非结构化营销数据的方式。用户可以创建自己的实时仪表板，提醒他们注意问题、机会和趋势，从 Command Center 直观的 Insights Platform 进行更深入的研究，或者使用 Tombot 以自然语言回答特定问题。
Heineken、WPP、Nokia Mobile 和 FX Network 等组织都是 Buzz Radar 平台的用户，该平台可以帮助他们的营销和传播团队回答关键问题，例如“社交媒体上的哪些话题目前正在影响我们的品牌健康？”、“我们的竞争对手在媒体上宣传的案例效果如何？”、“我们的在线受众会在哪里对我们的新付费媒体活动做出最佳反应？”以及“谁是这个话题的最大影响者，我们如何才能最有效地吸引他们？”。
Charlton 表示：“许多营销组织都有一系列不同且复杂的工具，可以在数据科研人员或分析师的大量支持下回答这些问题，但他们无法将所有内容整合在一起，并使大多数营销人员都能轻松使用。我们提供一个平台，帮助首席营销官参与更多对话，并将所有不同的营销团队围绕一个共同目标团结起来。
“此外，通过对投资回报提供即时的洞察分析，我们为客户提供了优化正在开展的营销活动所需的数据，从而为他们节省了数百万美元。”
举一个例子，Buzz Radar 最近与一位组织世界领先技术展会的客户合作。客户希望重塑品牌形象，并为其参展商（一些全球最大的电子公司）提供更多价值。
Buzz Radar 提供了一个 Cognitive Command Center 仪表板，可跟踪每个公司、产品类别和话题的社交媒体热度，并向参展商提供洞察力，帮助他们充分利用活动时间。这有助于将客户塑造为积极主动、技术先进和数据驱动的组织新形象。
从 Buzz Radar 自己的角度来看，IBM Cloud 和 Watson 平台是实现公司使命的关键推动者。
“我们最大的资产是我们的员工，只有吸引并留住世界一流的人才，我们才能取得成功，他们可以让我们的技术领先竞争对手一步，”Charlton 说。“IBM 平台消除了繁琐的 IT 维护，而这些维护可能需要我们两到三名开发人员全职工作。相反，他们可以将所有精力专注于工作中最有创造力的部分，因此，我们在五年多的时间里没有流失任何一个开发人员。这对我们的业务来说几乎是无法估量的好处。”
他最后总结道：“IBM Cloud 的学习曲线比一些更基本的云服务要陡一些，但其额外的灵活性和对 Watson 服务的访问是非常值得的。如果您想快速完成某件事，您可能会想试图查看其他产品，但如果您想变得智能并构建真正卓越的产品，IBM Cloud 是您的最佳选择。”
Buzz Radar（链接位于 ibm.com 以外）的Cognitive Command Center 帮助客户连接所有营销平台上的数据，并利用 IBM Watson 人工智能技术将营销数据转化为可行的见解。
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Cognitive Command Center 不是 IBM 的产品或服务。Cognitive Command Center 根据 Buzz Radar 的条款和条件（视情况而定）向用户出售或许可，这些条款和条件随产品或产品一起提供。Cognitive Command Center 的可用性以及任何和所有保证、服务和支持由 Buzz Radar 直接负责，并直接向用户提供。
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