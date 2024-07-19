在 Buzz Radar 成立的第二年，该团队开始与 IBM 合作。

“IBM 立即看到了我们所做工作的价值，并委托我们为他们的营销团队构建一些仪表板，”Charlton说。“巧合的是，IBM Cloud 也在同一时间推出了一些非常有趣的功能，因此我们开始考虑将一些基础架构迁移到这个云上。”

Buzz Radar 的工程团队发现，与现有的基础架构托管服务提供商相比，IBM Cloud 具有三大优势。

“首先，帮助客户对我们的数据和见解建立信任和安全一直是我们业务的核心，”Charlton 表示。“我们与大型国际品牌合作，需要他们非常信任我们，将他们的营销数据整合到我们的平台中，这些营销数据在商业上是非常敏感的信息。他们对我们的系统进行了各种安全分析和渗透测试，自从我们迁移到 IBM 后，我们总是出色地通过测试。IBM 在数据安全和恢复能力方面为我们提供支持，这对我们的可信性非常重要。

第二个优点是灵活性。“对于我们以前的提供商，我们每月支付固定数量实体服务器的费用，无论我们的应用程序需求如何，”Charlton 解释道。“但我们的业务具有很强的季节性：例如，在大型活动或营销活动期间，社交媒体的流量会激增。我们每小时将 50 多万个数据点输入服务器，并进行非常复杂的分析。IBM Cloud 让我们能够无缝扩展以满足需求，而无需多付一分钱。”

最后，Buzz Radar 依靠 IBM Cloud 提供对 IBM Watson 颠覆性认知技术的访问。

“从一开始，我们就可以看到 IBM Watson 将为我们提供一些突破性的技术，这些技术有令人赞叹的应用价值，”Charlton 说。“我们的客户对 Watson 超级计算机技术也非常感兴趣，但他们没有专业知识将这些技术集成到自己的系统中，因此我们看到了为他们充当桥梁的机会。”

如今，该公司使用 IBM Watson Natural Language Understanding 为 Twitter、Facebook 和其他社交媒体帖子提供灵活的多语言情感、意图和情绪分析。

“Watson 超级计算机的自然语言能力是顶级的，”Charlton 说。“我们的大多数竞争对手选择从开源软件构建自己的自然语言处理 [NLP] 分析引擎，但这只有在拥有大量风险投资资金的情况下才切实可行。轻触开关，Watson 超级计算机即可为我们提供强大的功能，要开发一个可以与其相媲美的平台，我们可能需要花费数年时间和数百万美元。

“此外，由于它是认知性的，因此该平台会不断变得更好。它已经能够理解实体，并且开始掌握基于类别的俚语甚至表情符号。我们不必耗费精力构建这些非常专业的工具，而是可以将一切都交给 Watson，并专注于让我们能够真正从更强大竞争对手中脱颖而出的领域，例如我们革命性的数据可视化引擎。”

该公司还使用 IBM Watson Personality Insights 帮助营销人员确定如何最好地理解受众的情绪，以及如何选择合适的影响者进行合作，这是一项至关重要的任务。与此同时，IBM Watson Assistant 帮助为 Tombot 认知助手提供支持，该助手充当人工智能驱动的数据分析师，回答营销人员的查询并提供即时报告、预测和警报。

“在过去的五年里，我们的基础架构取得了巨大而快速的进步，这在很大程度上要归功于 IBM 技术为我们提供的便捷性和开发速度，”Charlton 说道。“在 IBM 堆积上运行，我们可以在几周内将新功能插入我们的平台，而所需时间和成本相对于从头开始开发则是很少的一小部分。这意味着，尽管我们的预算要小得多，但我们的竞争力还是可以强于大型组织。”