原因在于，大型机非常适合大型银行执行的许多任务，例如确保信息安全、实时分析客户数据，以及高效且经济地处理大量交易。然而，为了使大型机兑现这些承诺，银行的技术团队需要专门的工具来进行应用程序开发和监控、数据库管理和基础设施管理。

澳大利亚联邦银行 (CBA) 旗下在澳大利亚西部运营的西澳银行就是这种情况。该银行在两个地点的 IBM z14® 大型机上运行核心银行应用程序，一个用于生产和开发，另一个用于灾难恢复 (DR)。直到最近，大型机团队还依赖两个第三方 ISV 提供的近十种用于 IBM z/OS® 操作系统的工具。然而，有几个问题导致这些供应商关系出现裂痕。

这些工具的功能是可以接受的，但在定价和许可协议方面存在问题。而且，供应商对根据西澳银行的需求调整其政策的请求没有回应。

西澳银行和 CBA 大型机服务执行经理 Scot Dixon 表示：“变革的主要驱动因素是财务因素，但也包括对供应商的不满。”“他们的定价非常激进，而且他们的许可协议也很严格。”