关于西澳银行

西澳银行 (链接位于 ibm.com 外部)成立于 1895 年,总部位于西澳大利亚州珀斯,主要为西澳大利亚州提供个人和企业银行服务。该银行拥有广泛的分行和业务中心网络,并提供 24 小时电话、互联网和移动渠道银行服务。西澳银行隶属于澳大利亚最大的零售银行——澳大利亚联邦银行 (CBA)。