为了在竞争激烈的 IT 服务市场中保持领先地位，Arvato Systems 必须在不增加成本的情况下不断增强其服务的性能和功能。借助最新一代 IBM® Db2® 解决方案，Arvato Systems 可以通过成本效益优势明显的一流数据库服务吸引并留住客户。
在日益数字化的世界中，数据已成为争夺竞争优势的最前沿和核心。若要保持领先地位，组织必须走得更远，而不仅仅是管理数据量，他们需要深入挖掘企业信息并根据其所蕴含的见解快速采取行动。
为了实现转型，许多公司求助于 Arvato Systems，这是一家全球 IT 专家，在为客户提供专业定制的解决方案和服务方面拥有数十年的经验。
Arvato Systems 的 SAP 管理顾问 Martin Heitkämper 阐述道：“我们可帮助客户释放企业数据的潜力，提供快速、可靠的分析和报告，帮助他们在竞争中保持领先地位。”
作为不断发展的 IT 服务市场的参与者，Arvato Systems 必须不断创新，才能在竞争中脱颖而出，并跟上不断变化的趋势和客户期望。
Martin Heitkämper 继续说道：“我们的客户不能停滞不前，我们也不能。他们一直在寻找运行速度更快、更具成本效益的方法，我们需要提供能够帮助他们实现这一目标的解决方案，否则我们就面临被其他提供商超越的风险。”
为了保持业务的前沿性，Arvato Systems 不断投资于领先的技术系统，包括公司使用了 30 多年的 IBM Db2。
Martin Heitkämper 解释道：“我们使用 Db2 的历史可以追溯到几十年前。IBM Db2 从未让我们失望，它提供的成本极具竞争力，具备出色的可靠性和出色的性能，这也是我们至今仍在使用的原因。”
Arvato Systems 的客户可依靠 Db2 来支持一系列关键任务工作负载，包括大量 SAP 环境。该公司最近升级到最新版本的 Db2，利用 Db2 pureScale® 和 IBM BLU Acceleration 等增强功能来提高可扩展性和性能。
“IBM 持续开发该平台，这有助于我们保持领先地位并利用最新的数据库技术，”Martin Heitkämper 评论道。“例如，借助 pureScale，我们可以根据客户需求的变化无缝增减容量。这样，即使在需求激增时，我们也能保证可预测的性能，并确保永远不会过度配置客户端环境，从而帮助降低成本。”
Arvato 的客户主要利用 BLU Acceleration 来支持 SAP Business Warehouse 和 SAP Solution Manager 环境，从而简化应用程序工作负载并加快数据访问速度。
Martin Heitkämper 补充道：“IBM BLU Acceleration 让我们能够以闪电般的速度处理数据，为客户的分析查询提供令人难以置信的快速回答。BLU Acceleration 针对 SAP 应用程序进行了优化，可以用更少的资源提供更高的性能，因此，在 Db2 上运行 SAP 的客户可以获得更多的投资收益。”
凭借最新版本的 Db2，Arvato Systems 也完全有能力帮助客户迁移到云端。Martin Heitkämper 表示：“越来越多的客户对云服务表现出兴趣，事实证明，Db2 在这方面极为有用。该平台跨越本地和云环境，因此客户可以轻松地将其应用程序和工作负载迁移到云端，无论他们想要获得混合云还是私有云的优势。”
利用 Db2 的领先性能，Arvato Systems 可以为客户提供所需的超快速、详细的见解，推动更明智的决策和更好地运营业务。
Martin Heitkämper 评论道：“许多迁移到最新版本 Db2 的客户都取得显著的性能提升。对于我们的其中一家客户（一家制造商），我们能够将一项查询的运行时间从 15 秒缩短到不到 1 秒，比以前快了 93%。对于他们的另一项查询，我们将处理时间从 19 秒缩短到 10 秒，提高了 47%。我们还有更多客户获得性能提升，即使在标准功能上也是如此。
“快速、彻底地分析大量数据的能力能够帮助决策者发现新趋势并更早抓住机遇，从而增强公司的竞争优势。”
此外，使用 Db2 这样稳健可靠的数据库平台，意味着客户可以依赖数据的高可用性。
“可靠性是 IBM Db2 的另一大优点，”Martin Heitkämper 指出。“我们的许多客户都依赖其数据库进行关键任务操作，哪怕宕机的时间再短，也无法承受数据库宕机的后果。借助 Db2，我们可以确保关键数据的持续可用性，而这是无法用价格衡量的。”
Arvato Systems 坚持不断创新和改进，可帮助客户充分利用其 IT 系统，帮助服务提供商在竞争激烈的行业中保持领先地位。
Martin Heitkämper 总结道：“在 IBM 的支持下，我们可以继续为客户提供顶尖功能，帮助他们更好地运营业务，从而帮助 Arvato Systems 在当今竞争异常激烈的 IT 服务市场中保持成功。”
全球 IT 专家 Arvato Systems（链接位于 ibm.com 外部）通过数字化转型为各大公司提供支持。该公司在超过 25 个地区拥有超过 3,000 名员工，拥有深厚的技术专业知识和行业知识，并且高度关注客户需求。Arvato Systems 秉持团队合作理念，开发创新的 IT 解决方案，将客户迁移到云端，集成数字流程并承担 IT 系统的运营和支持。
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美国出品，2017 年 9 月。
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Linux 是 Linus Torvalds 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。
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