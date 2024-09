全球 IT 专家 Arvato Systems(链接位于 ibm.com 外部)通过数字化转型为各大公司提供支持。该公司在超过 25 个地区拥有超过 3,000 名员工,拥有深厚的技术专业知识和行业知识,并且高度关注客户需求。Arvato Systems 秉持团队合作理念,开发创新的 IT 解决方案,将客户迁移到云端,集成数字流程并承担 IT 系统的运营和支持。