关于 Call for Code

Call for Code 项目为开发者、数据科学家和问题解决者提供了构建和贡献可持续开源技术项目的机会,以解决各种社会和人道主义问题。Call for Code 由 IBM 与 David Clark Cause 创始人共同创立,旨在帮助部署能够为最需要的社区带来明显影响的解决方案。

关于 The Weather Company

IBM 旗下的 The Weather Company 每天向全球数百万消费者和成千上万的营销人员及企业提供超过 250 亿次个性化且切实可行的预报。它通过业务解决方案事业部 The Weather Company 提供的 API 以及来自 The Weather Channel外部链接(ibm.com 外部链接)和 Weather Underground外部链接(ibm.com 外部链接)的数字产品来实现此目标。其产品包括全球下载量最大的天气应用程序、由 250,000 个私人气象站组成的网络、美国排名前 20 的网站、全球最大的物联网 (IoT) 数据平台之一以及行业领先的业务解决方案。