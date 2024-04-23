您所在地区的气候条件历来不利于小规模农业的发展。春天寒风凛冽，夏天炎热干燥，冬天异常寒冷。如果您提前仔细计划并努力工作，您就可以收获足够的食物来养活家人，然后在当地市场上出售剩余的农产品。

您热爱农业，了解自己的土地，知道如何合理耕作以确保作物高产。您依靠世代相传的知识并适应季节性天气条件。但是，气候危机正在给您和您的社区带来前所未有的考验。气温和降雨量变得更加极端和不可预测，害虫爆发和作物病害更加难以控制。您的作物年产量下降了。

您有一部老款手机，可以在社交媒体上与其他当地农民联系，讨论作物的成功和失败，但是在种植和收获时您根本没有时间。此外，您无法在任何地方以您的语言找到您的农场的任何长期天气预报。这使得很难向金融机构证明您可以随着时间的推移有效地管理作物。尽管蒙古政府已拨出绿色基金来帮助农民购买工具、种子和化肥，但银行在不了解您的信用风险的情况下无法帮助您获得贷款。

您的情况并不罕见。世界各地的农民，特别是新兴国家或地区的农民，自给农业和经济作物对生存至关重要，他们都面临着气候变化带来的类似挑战。