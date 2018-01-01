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参与世界上一些最大型技术项目，协调项目整体表现、工作范围、成本和交付成果，以确保所有项目团队的成功。

精选故事

了解您将从事的工作类型。
为加入IBM做好准备

请阅读来自世界各地经验丰富的专业人士的宝贵建议，他们成功地在 IBM 中探索自己的职业道路。

 认识 Keziah

Keziah 加入菲律宾 IBM 公司时还是个初出茅庐的应届毕业生，现在已成为一名项目管理负责人！

 实现敏捷运维的 11 种方法

我们会与您分享有关从事敏捷项目的种种经验，包括最容易出错的地方，以及能助您成功的窍门与技巧。
为什么选择 IBM

我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
科技对社会的影响

我们积极支持代码集结号 (Call for Code) 这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
通过多元化促进创新

我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
每天学习新技能

IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
秋天湖边的 IBM 员工
在IBM做项目管理
“IBM 让我可以与行业内不同背景的人建立联系，并且在热爱的领域有所作为。而这也正是我觉得 IBM 特别鼓舞人心的地方。”

Miriam, 项目经理

项目管理职位 深入了解我们的一些主要工作类别。 技术项目经理

领导团队运用正确的业务衡量标准向客户交付解决方案。

 最新岗位 项目经理

提供职能和管理方面的专业知识，管理项目，培养团队卓越的交付能力，培育人才和改进项目方法。

 最新岗位 敏捷专家

帮助团队学习 Scrum、极限编程 (XP)、看板和 SAFe 等方法，同时担任敏捷团队的服务型领导者和教练。

 最新岗位 风险经理

识别、量化并管理项目、客户或公司可能面临的各种风险。

 最新岗位 交付经理

密切与客户合作，了解客户需求，并在出现更加复杂情况时及时联系技术专家，协同确定解决方案。

 最新岗位 产品经理

领导数字产品的开发和策略，将业务目标与用户需求保持一致，并监督其实施。

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