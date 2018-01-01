参与世界上一些最大型技术项目，协调项目整体表现、工作范围、成本和交付成果，以确保所有项目团队的成功。
我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
我们积极支持代码集结号 (Call for Code) 这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
领导团队运用正确的业务衡量标准向客户交付解决方案。
提供职能和管理方面的专业知识，管理项目，培养团队卓越的交付能力，培育人才和改进项目方法。
帮助团队学习 Scrum、极限编程 (XP)、看板和 SAFe 等方法，同时担任敏捷团队的服务型领导者和教练。
识别、量化并管理项目、客户或公司可能面临的各种风险。
密切与客户合作，了解客户需求，并在出现更加复杂情况时及时联系技术专家，协同确定解决方案。
领导数字产品的开发和策略，将业务目标与用户需求保持一致，并监督其实施。