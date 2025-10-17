IBM tire parti du cloud hybride et des technologies d’IA émergentes dans les opérations, la chaîne d’approvisionnement, les produits et les services afin d’intégrer la durabilité et la valeur à long terme dans tout ce que nous faisons.
Chez IBM, l’engagement en faveur de l’environnement remonte aux années 1970, lorsque nous avons établi pour la première fois des objectifs formels en matière de conservation de l’énergie et de gestion des déchets.
Aujourd’hui, nous agissons en tant que « client zéro » dans cette mission, en tirant parti de nos propres technologies de cloud hybride et d’IA de pointe pour faire progresser les objectifs environnementaux d’IBM, renforcer l’efficacité de nos opérations et développer des innovations capables d’aider nos clients et nos communautés.
Chez IBM, nous fixons des objectifs de durabilité environnementale afin d’améliorer nos opérations :
Énergie et climat
Conservation et biodiversité
Prévention de la pollution et gestion des déchets
Aujourd’hui, nous avons atteint ou dépassé bon nombre des objectifs que nous étions fixés en 2021. Le résumé suivant fournit davantage de détails sur les 21 objectifs d’IBM en matière de durabilité environnementale.
Les 21 objectifs d’IBM en matière de durabilité environnementale