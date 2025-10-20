Système mondial de management environnemental 

IBM emploie une variété de moyens pour contrôler et évaluer l'application effective des exigences de son SME. En voici quelques exemples :

Programme d'auto-évaluation professionnelle

Chaque année, les sites et organisations de fabrication, de développement de matériel et de recherche de produits chimiques d’IBM, tels que les groupes de conception de produits matériels, les opérations immobilières, les centres de données, les achats, la logistique, les services de récupération d’actif et les services d’entreprise, réalisent une évaluation environnementale complète. Le programme d’auto-évaluation professionnelle consiste en une série de listes de contrôle environnementales spécifiques à IBM, utilisées pour permettre à l’entreprise d’évaluer sa performance environnementale globale de manière cohérente. Les listes de contrôle couvrent à la fois les sites de fabrication et de développement de matériel et les sites non industriels au niveau géographique, les groupes de produits et les activités de service.

Applications pour le reporting de données environnementales mondiales

IBM emploie différentes applications pour le reporting et le suivi des données environnementales à l'échelle mondiale, comme la IBM Envizi ESG Suite pour le suivi, l'analyse, la surveillance et la communication de ses données de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre.

Ces applications sont utilisées pour collecter des données environnementales mondiales qui sont utilisées dans les rapports environnementaux annuels d’IBM ainsi que dans les mises à jour périodiques sur les performances et les programmes destinées à la direction. Elles servent également à surveiller les performances environnementales et à identifier les domaines à améliorer.

Audits d’entreprise

IBM s’est dotée d’un programme d’audit environnemental qui est géré par l’entité des services d’assurance et de conseil d’entreprise (CAAS) de l’entreprise. Il s’agit d’un programme d’audit rigoureux, axé sur les risques, et qui fonctionne indépendamment du personnel du service de durabilité de l’entreprise. Selon une périodicité établie en fonction de critères de risque environnemental, certains sites ou processus environnementaux d’IBM font l’objet d’audits par le personnel de la CAAS.

Audits de surveillance ISO 14001 et 50001

Dans le cadre de la certification mondiale d’IBM à la norme ISO 14001, près de 10 sites ou entités enregistrées sont audités chaque année par un organisme certificateur ISO 14001 indépendant. Les audits de surveillance ISO 14001 permettent de vérifier la mise en œuvre du SME mondial d’IBM.

Le programme de gestion de l’énergie d’IBM fait partie intégrante de notre SME mondial. De ce fait, toute entité souhaitant obtenir la certification ISO 50001 doit avoir été certifiée dans le cadre de notre enregistrement mondial ISO 14001 avant de pouvoir être intégrée à notre enregistrement mondial ISO 50001.