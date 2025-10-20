Système mondial de management environnemental 

Afin d’identifier, de gérer efficacement et de minimiser l’impact potentiel des opérations d’IBM sur l’environnement, l’entreprise a mis en place, depuis des décennies, un système mondial de gestion environnementale (SME). Il couvre la conception de produits matériels, la fabrication, les centres de données, les opérations immobilières, l’approvisionnement, la logistique, les services de récupération d’actifs et les services aux entreprises. Le SME d’IBM est continuellement mis à jour pour refléter les interactions de l’entreprise avec les questions environnementales.
IBM fera preuve de leadership en matière environnementale dans toutes ses activités commerciales. IBM applique depuis longtemps des politiques d’entreprise visant à mettre à disposition un lieu de travail sûr et sain, à protéger l’environnement et à préserver les ressources naturelles et énergétiques, telles que formalisées respectivement en 1967, 1971 et 1974. Elles constituent le fondement des objectifs d’entreprise suivants :
La politique environnementale d’entreprise d’IBM fournit le cadre des exigences pour le système mondial de gestion environnementale (SME) de l’entreprise.
Le SME d’IBM est exécuté par des employés de toutes ses entreprises. Sa structure et ses programmes sont conçus pour intégrer les considérations environnementales dans l’ensemble des opérations de l’entreprise.
Sous la direction du directeur de la durabilité, le personnel des affaires environnementales d’IBM est responsable d’établir la stratégie mondiale des affaires environnementales de l’entreprise, les exigences relatives au SME et de surveiller sa mise en œuvre.
Les programmes environnementaux de l’entreprise sont mis en œuvre par des professionnels sur des sites de fabrication, de développement et de recherche à travers le monde. Au sein des unités opérationnelles, les dirigeants d’IBM sont responsables de la performance environnementale de leurs fonctions commerciales ou de leurs sites respectifs. Chaque employé est tenu de respecter la politique environnementale d’IBM et de signaler tout problème d’environnement, de santé ou de sécurité à la direction d’IBM. Les responsables sont tenus de prendre des mesures promptes lorsqu’ils sont confrontés à une violation potentielle de la politique ou des directives de l’entreprise. De plus, les règles de conduite professionnelle d’IBM, le code de conduite et d’éthique de l’entreprise pour tous les employés d’IBM, comprennent une section soulignant les responsabilités des employés en matière de protection de l’environnement.
Se fixer des objectifs environnementaux volontaires fait partie intégrante du SME d’IBM. La société s’est fixé divers objectifs environnementaux visant à aborder les aspects et les impacts environnementaux importants de ses activités, et à encourager l’amélioration constante de sa performance environnementale. Les objectifs d’IBM englobent l’énergie et le changement climatique, la conservation et la biodiversité, la prévention de la pollution et la gestion des déchets, la chaîne d’approvisionnement et la chaîne de valeur, et notre système mondial de management environnemental.
Une formation environnementale pertinente est essentielle au bon fonctionnement du SME. Tous les employés d’IBM dans le monde entier sont périodiquement tenus de lire et de certifier leur conformité aux règles de conduite professionnelle d’IBM. Ces règles englobent les domaines dans lesquels les employés ont une responsabilité envers l’entreprise, et elles incluent la sensibilisation et le respect de la politique environnementale d’IBM et d’autres prescriptions environnementales. La formation environnementale est adaptée aux responsabilités professionnelles des employés.
IBM emploie une variété de moyens pour contrôler et évaluer l'application effective des exigences de son SME. En voici quelques exemples :
Programme d'auto-évaluation professionnelle
Chaque année, les sites et organisations de fabrication, de développement de matériel et de recherche de produits chimiques d’IBM, tels que les groupes de conception de produits matériels, les opérations immobilières, les centres de données, les achats, la logistique, les services de récupération d’actif et les services d’entreprise, réalisent une évaluation environnementale complète. Le programme d’auto-évaluation professionnelle consiste en une série de listes de contrôle environnementales spécifiques à IBM, utilisées pour permettre à l’entreprise d’évaluer sa performance environnementale globale de manière cohérente. Les listes de contrôle couvrent à la fois les sites de fabrication et de développement de matériel et les sites non industriels au niveau géographique, les groupes de produits et les activités de service.
Applications pour le reporting de données environnementales mondiales
IBM emploie différentes applications pour le reporting et le suivi des données environnementales à l'échelle mondiale, comme la IBM Envizi ESG Suite pour le suivi, l'analyse, la surveillance et la communication de ses données de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre.
Ces applications sont utilisées pour collecter des données environnementales mondiales qui sont utilisées dans les rapports environnementaux annuels d’IBM ainsi que dans les mises à jour périodiques sur les performances et les programmes destinées à la direction. Elles servent également à surveiller les performances environnementales et à identifier les domaines à améliorer.
Audits d’entreprise
IBM s’est dotée d’un programme d’audit environnemental qui est géré par l’entité des services d’assurance et de conseil d’entreprise (CAAS) de l’entreprise. Il s’agit d’un programme d’audit rigoureux, axé sur les risques, et qui fonctionne indépendamment du personnel du service de durabilité de l’entreprise. Selon une périodicité établie en fonction de critères de risque environnemental, certains sites ou processus environnementaux d’IBM font l’objet d’audits par le personnel de la CAAS.
Audits de surveillance ISO 14001 et 50001
Dans le cadre de la certification mondiale d’IBM à la norme ISO 14001, près de 10 sites ou entités enregistrées sont audités chaque année par un organisme certificateur ISO 14001 indépendant. Les audits de surveillance ISO 14001 permettent de vérifier la mise en œuvre du SME mondial d’IBM.
Le programme de gestion de l’énergie d’IBM fait partie intégrante de notre SME mondial. De ce fait, toute entité souhaitant obtenir la certification ISO 50001 doit avoir été certifiée dans le cadre de notre enregistrement mondial ISO 14001 avant de pouvoir être intégrée à notre enregistrement mondial ISO 50001.