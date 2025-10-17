Réutilisation, recyclage et élimination des produits

Dans le cadre de ses activités de gestion de la fin de vie des produits (PELM), IBM a commencé à proposer des programmes de reprise des produits à ses clients basés en Europe en 1989 et a étendu et amélioré ces activités au fil des années. Aujourd’hui, le Global Asset Recovery Services (GARS) d’IBM est chargé de rediriger les actifs IBM d’occasion et en fin de location en externe, de réutiliser et de redéployer les actifs en interne et de fournir un processus respectueux de l’environnement pour l’élimination des équipements informatiques mis au rebut.

Lorsque les actifs ne peuvent pas être réutilisés directement, ils sont reconditionnés ou remis à neuf à l'aide de processus rigoureux et des normes de fabrication d'origine. Les actifs peuvent également être reconfigurés pour répondre aux exigences spécifiques du client. Les pièces sont récoltées pour être réutilisées ou vendues à l’extérieur. Ces pratiques prolongent la durée de vie des équipements informatiques et réduisent la nécessité de fabriquer de nouveaux produits. Une fois toutes les possibilités de réutilisation et de remise sur le marché épuisées, les composants restants sont envoyés pour récupération et recyclage des matériaux.

L’objectif d’IBM est de réutiliser ou de recycler les produits en fin de vie de telle sorte que la quantité de déchets envoyés par nos opérations aux décharges ou à l’incinération pour traitement ne dépasse pas 3 % en poids combiné de la quantité totale traitée.

En 2024, nous avons pris en charge près de 10 300 tonnes métriques de produits en fin de vie et de chutes de production provenant de plus de 68 pays. Sur ce total, 96 % (en masse) ont été revendus, réutilisés ou envoyés au recyclage, 3,2 % ont été acheminés vers des installations de valorisation énergétique et 0,7 % ont été envoyés en décharge ou incinérés pour leur mise au rebut finale. Cela inclut les produits en fin de vie générés par IBM et ses clients.

IBM a établi ses exigences à l’échelle de l’entreprise en matière d’évaluations environnementales des fournisseurs PELM de la société en 1991, dans le cadre d’une extension de notre programme d’évaluation environnementale des fournisseurs introduit en 1972. Nous évaluons ces fournisseurs avant de faire affaire avec eux, puis tous les trois ans.

Depuis le début de son reporting sur l’élimination des produits en 1995, IBM a traité 1,15 million de tonnes (2,53 milliards de livres) de produits et de déchets de produits dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur les exigences d’IBM pour les fournisseurs PELM, rendez-vous sur :