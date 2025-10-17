Énergie et climat

IBM a établi son programme mondial d’économie d’énergie en 1973 et a développé la méthodologie qui a mené à son premier objectif d’économie d’énergie en 1975. L’entreprise continue de se concentrer sur les moyens de réduire davantage sa consommation d’énergie.

Consommation d’énergie

En 2024, la consommation d’énergie totale des opérations mondiales d’IBM était d’environ 2 236 000 MWh, toutes catégories confondues, dont 83 % sous forme d’électricité. Cette consommation représente une réduction de 2 % par rapport à 2023 et a été due à efficacité opérationnelle accrue et à un engagement continu en faveur de la conservation énergétique. Bien que la consommation ait augmenté dans certaines de nos opérations en raison de l’augmentation des workloads associées au développement et à l’entraînement de nos modèles Granite, cette croissance a été compensée par la réduction d’autres opérations.

Projets d’économie d’énergie

En 2024, nous avons réalisé 544 projets d’économie d’énergie sur plus de 160 sites à l’échelle mondiale, ce qui a permis d’éviter une consommation d’énergie estimée à 98 000 MWh et 29 000 mtCO2e. À la fin de l’année 2024, nous avions réalisé 2 650 projets d’économie d’énergie depuis 2021, évitant ainsi une consommation d’énergie de 355 000 MWh et dépassant notre objectif d’économies pour 2025 un an plus tôt. Le principal facteur d’économies d’énergie a été la mise à niveau des équipements informatiques dans nos centres de données. Nous concentrons désormais nos efforts de conservation sur des initiatives qui éliminent directement les émissions de Scope 1, en accord avec notre objectif global de zéro émission nette d’ici 2030.

Efficacité énergétique du centre de données

Pour minimiser l’impact environnemental de nos centres de données, nous mettons en œuvre une approche multidimensionnelle axée sur l’efficacité énergétique :

Utilisation de l’espace : nous optimisons l’utilisation de l’espace au sein de nos installations existantes, en augmentant la densité des workloads et en réduisant ainsi la consommation d’énergie par unité de puissance de calcul.

Technologie : nous tirons parti de l’efficacité du matériel et du logiciel en investissant dans une infrastructure informatique économe en énergie.

Stratégie de location : nous privilégions la location de centres de données en colocation où de l’électricité renouvelable est disponible et avec une efficacité énergétique supérieure, équipés de systèmes de gestion du refroidissement et de l’alimentation avancés et à la pointe de la technologie.

Nous suivons la performance par rapport à notre objectif d’efficacité de refroidissement du centre de données en mesurant le coefficient d’efficacité énergétique (PUE) de nos centres de données. En 2024, nous avons dépassé notre objectif d’efficacité de refroidissement des centres de données pour 2025, avec un PUE moyen pondéré estimé de 1,41 et une amélioration de 25,5 % par rapport à notre année de référence (2019).