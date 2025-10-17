Nous pensons que la meilleure façon de prévenir la pollution est d'éviter la production de déchets à la source. Cette philosophie est à la base du programme de prévention de la pollution d’IBM depuis 1971. Pour les déchets produits, nous minimisons la pollution grâce à un programme complet et proactif de gestion des déchets qui prévoit la mise en œuvre des pratiques suivantes, par ordre de priorité : (1) réutilisation, (2) recyclage, (3) récupération (par exemple, la transformation en énergie), (4) autres traitements (par exemple, traitements aqueux et chimiques, incinération) et (5) l'élimination par voie terrestre.
En 1988, IBM a établi son premier objectif environnemental volontaire de recycler les flux de déchets non dangereux. Depuis, nous avons élargi notre objectif pour inclure les déchets chimiques non dangereux, les équipements informatiques en fin de vie provenant de nos propres opérations, les équipements appartenant à IBM restitués par les clients à la fin d’un contrat de location, et les déchets non dangereux générés par IBM sur les plus grands sites loués.
En 2021, IBM a mis à jour son objectif en matière de déchets non dangereux, visant à ce que 90 % ou plus (en masse) de l’ensemble de ses déchets non dangereux soient valorisés par réemploi, recyclage, compostage ou procédés de valorisation énergétique d’ici 2025, au lieu d’être mis en décharge ou incinérés, et à ce que la valorisation énergétique ne concerne pas plus de 10 % (en masse) de ces déchets valorisés. Cet objectif concerne les sites dont IBM est propriétaire et les sites loués d’une superficie égale ou supérieure à 9 290 mètres carrés dans le monde entier, tout en s’inscrivant dans la continuité des précédents engagements d’IBM en matière de gestion des déchets sur plusieurs décennies.
En 2024, les sites de reporting soumis à notre objectif ont produit environ 19 200 tonnes de déchets non dangereux dans le monde entier, soit une augmentation de 16 % par rapport à 2023. Cette augmentation est en grande partie due aux efforts continus pour consolider notre portefeuille immobilier. Nous avons détourné 94,4 % (en masse) de la mise en décharge ou de l’incinération, réalisant ainsi le premier volet de notre objectif. Du volume total détourné, 8,6 % (en masse) ont été dirigés vers des processus de valorisation énergétique, ce qui correspond à la deuxième partie de notre objectif.
Dans le cadre des efforts continus d’IBM pour préserver les ressources naturelles et réduire les déchets, l’entreprise s’est fixé pour objectif d’éliminer les articles en plastique non essentiels et à usage unique des opérations de cafétérias gérées par IBM à l’échelle mondiale d’ici 2025. À la fin de l’année 2024, nous avions retiré tous ces articles de 55 des 58 cafétérias gérées par IBM (y compris les snack-bars et autres services) dans 17 pays. Au-delà de notre objectif, nous nous sommes engagés avec notre principal fournisseur de services alimentaires à lancer des initiatives visant à encourager l’utilisation de tasses réutilisables dans les cafétérias que nous gérons.
Les opérations d’IBM génèrent de petites quantités de déchets dangereux. En 2024, IBM a généré près de 730 tonnes métriques de déchets dangereux, et 40,7 % de cette quantité (en masse) ont été acheminés vers des installations de recyclage.
Les rejets d’eau sont gérés au niveau local et les informations relatives aux rejets sont communiquées aux organismes de réglementation si nécessaire. En interne, IBM suit, signale et gère également les rejets d'eau totaux des sites IBM dans le monde entier qui disposent d'un permis réglementaire de rejet d'eaux usées. IBM mesure et gère les rejets d’eaux usées sur les sites IBM applicables afin de maintenir les conditions opérationnelles et le respect des permis de rejet. Le système mondial de gestion de l’environnement d’IBM définit des exigences de traitement applicables aux sites IBM où les installations sont directement rejetées dans les eaux réceptrices. Les sites IBM disposant d’usines de traitement des eaux usées industrielles ou sanitaires qui traitent des eaux usées industrielles ou sanitaires doivent respecter les exigences de l’entreprise IBM, où qu’ils se trouvent.
Les émissions atmosphériques associées aux opérations d’IBM restent relativement faibles et sont principalement associées à la combustion de gaz naturel pour le chauffage des locaux et de carburant diesel pour la production d’électricité de secours en cas de besoin. En outre, il y a une quantité limitée d’émissions fugitives de produits chimiques provenant des processus de recherche et de développement. Dans le cadre de son système mondial de gestion de l’environnement, IBM définit et met en œuvre des exigences telles que la limitation de la teneur en soufre des combustibles et l’utilisation de chaudières à haut rendement afin de minimiser ses émissions atmosphériques.
L'utilisation de substances appauvrissant la couche d'ozone est interdite chez IBM pour le développement de matériel et les processus et produits de fabrication depuis des décennies, comme suit :