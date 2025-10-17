Prévention de la pollution

En 1988, IBM a établi son premier objectif environnemental volontaire de recycler les flux de déchets non dangereux. Depuis, nous avons élargi notre objectif pour inclure les déchets chimiques non dangereux, les équipements informatiques en fin de vie provenant de nos propres opérations, les équipements appartenant à IBM restitués par les clients à la fin d’un contrat de location, et les déchets non dangereux générés par IBM sur les plus grands sites loués.

En 2021, IBM a mis à jour son objectif en matière de déchets non dangereux, visant à ce que 90 % ou plus (en masse) de l’ensemble de ses déchets non dangereux soient valorisés par réemploi, recyclage, compostage ou procédés de valorisation énergétique d’ici 2025, au lieu d’être mis en décharge ou incinérés, et à ce que la valorisation énergétique ne concerne pas plus de 10 % (en masse) de ces déchets valorisés. Cet objectif concerne les sites dont IBM est propriétaire et les sites loués d’une superficie égale ou supérieure à 9 290 mètres carrés dans le monde entier, tout en s’inscrivant dans la continuité des précédents engagements d’IBM en matière de gestion des déchets sur plusieurs décennies.

En 2024, les sites de reporting soumis à notre objectif ont produit environ 19 200 tonnes de déchets non dangereux dans le monde entier, soit une augmentation de 16 % par rapport à 2023. Cette augmentation est en grande partie due aux efforts continus pour consolider notre portefeuille immobilier. Nous avons détourné 94,4 % (en masse) de la mise en décharge ou de l’incinération, réalisant ainsi le premier volet de notre objectif. Du volume total détourné, 8,6 % (en masse) ont été dirigés vers des processus de valorisation énergétique, ce qui correspond à la deuxième partie de notre objectif.