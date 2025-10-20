IBM aspire à œuvrer pour un monde meilleur.
Chez IBM, nous unissons nos talents, notre technologie et notre communauté de partenaires et de leaders pour apporter des changements positifs. Notre engagement en faveur de l’innovation et de la collaboration nous permet de relever des défis urgents et d’améliorer la vie des communautés à travers le monde.
Nous investissons dans l’avenir du travail avec une approche holistique qui favorise l’accès à l’éducation et à la formation.
En tant qu’entreprise technologique, IBM joue un rôle essentiel en permettant aux organisations de concrétiser leurs ambitions.
Les collaborateurs d’IBM sont encouragés à prendre des initiatives significatives, en consacrant leurs compétences et leur temps à apporter des changements positifs dans le monde entier.
Chez IBM, nous encourageons une culture d’inclusion et de collaboration où chaque IBMer peut avoir un impact positif en étant authentique au travail.
IBM continue de prendre des mesures intentionnelles pour obtenir des résultats concrets en matière de responsabilité environnementale.
IBM fait progresser l’IA responsable grâce à une approche multidisciplinaire et multidimensionnelle qui intègre l’éthique dans la technologie.
Il a créé REX (acronyme de « Rescue & Exploration »), un robot autonome à quatre pattes basé sur IBM watsonx.
Il œuvre à la mise en place de solutions fondées sur les données pour améliorer les interventions dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures des économies en développement.
Élevée dans la conviction qu’elle pouvait contribuer à rendre le monde meilleur, Kim concrétise cette conviction en s’engageant dans des activités bénévoles au sein de sa communauté.
IBM a été classée parmi les entreprises les plus dignes de confiance d’Amérique par Newsweek
IBM a été classée parmi les entreprises les plus fiables d’Amérique par Newsweek
IBM a reçu le prix du leadership organisationnel décerné par le Climate Registry
Forbes a classé IBM parmi les 100 meilleures entreprises américaines pour sa position en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de transition vers une économie sobre en carbone d’ici 2050
IBM a été reconnu comme l’un des meilleurs employeurs pour les nouveaux diplômés par Forbes, renforçant notre engagement à investir dans des programmes d’apprentissage et de nouveaux employés
IBM a été récompensée par Ethisphere pour le lien créé entre bonnes pratiques éthiques et performance financière
IBM a reçu le prix Golden Peacock 2024 pour la durabilité décerné par l’Institute of Directors, en Inde
IBM a été récompensée par Hunt Scanlon Media pour l’attention porté à ses employés
IBM a reçu le prix Gold de l’International Green Apple Environment Award dans la catégorie Beautiful Buildings 2023, pour le Thomas J. Watson Research Center de Yorktown Heights, dans l’État de New York.
IBM figure parmi les 10 entreprises les plus performantes en matière d’environnement, allant au-delà des divulgations et actions environnementales standard, et tirant parti de nos modèles commerciaux uniques pour avoir un impact
IBM a reçu le prix SEAL du produit durable lors des SEAL Business Sustainability Awards 2023 pour son IBM z16.