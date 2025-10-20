Impact IBM

IBM aspire à œuvrer pour un monde meilleur.

Plusieurs personnes traversant la rue

Une entreprise dédiée à faire une différence dans le monde

Chez IBM, nous unissons nos talents, notre technologie et notre communauté de partenaires et de leaders pour apporter des changements positifs. Notre engagement en faveur de l’innovation et de la collaboration nous permet de relever des défis urgents et d’améliorer la vie des communautés à travers le monde.
Nos domaines d’intervention
Formation et compétences

Nous investissons dans l’avenir du travail avec une approche holistique qui favorise l’accès à l’éducation et à la formation.

 Découvrir la formation et les compétences
Innovation sociale

En tant qu’entreprise technologique, IBM joue un rôle essentiel en permettant aux organisations de concrétiser leurs ambitions.

 Découvrir l’innovation sociale
Dons et bénévolat

Les collaborateurs d’IBM sont encouragés à prendre des initiatives significatives, en consacrant leurs compétences et leur temps à apporter des changements positifs dans le monde entier.

 Découvrir les dons et le bénévolat
Inclusion@IBM

Chez IBM, nous encourageons une culture d’inclusion et de collaboration où chaque IBMer peut avoir un impact positif en étant authentique au travail. 
Environnement

IBM continue de prendre des mesures intentionnelles pour obtenir des résultats concrets en matière de responsabilité environnementale.

 Découvrir l’environnement
IA responsable

IBM fait progresser l’IA responsable grâce à une approche multidisciplinaire et multidimensionnelle qui intègre l’éthique dans la technologie.

 Découvrir l’IA responsable
Témoignage d’impact
Portrait de Gian-Luca Fenocchi
Gian-Luca Fenocchi

Il a créé REX (acronyme de « Rescue & Exploration »), un robot autonome à quatre pattes basé sur IBM watsonx.

 Lire le témoignage de Gian-Luca
Portrait d’Alexandros Korkovelos
Alexandros Korkovelos

Il œuvre à la mise en place de solutions fondées sur les données pour améliorer les interventions dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures des économies en développement.

 Lire le témoignage d’Alexandros
Portrait de Kim Cook-Boyd
Kim Cook-Boyd

Élevée dans la conviction qu’elle pouvait contribuer à rendre le monde meilleur, Kim concrétise cette conviction en s’engageant dans des activités bénévoles au sein de sa communauté.

 Lire le témoignage de Kim

Prix

Entreprises les plus dignes de confiance d’Amérique 2025

IBM a été classée parmi les entreprises les plus dignes de confiance d’Amérique par Newsweek
Entreprises les plus fiables d’Amérique 2025

IBM a été classée parmi les entreprises les plus fiables d’Amérique par Newsweek 
Leadership organisationnel 2025

IBM a reçu le prix du leadership organisationnel décerné par le Climate Registry
Leaders zéro émission nette 2024

Forbes a classé IBM parmi les 100 meilleures entreprises américaines pour sa position en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de transition vers une économie sobre en carbone d’ici 2050 
Les employeurs de choix pour les nouveaux diplômés 2024

IBM a été reconnu comme l’un des meilleurs employeurs pour les nouveaux diplômés par Forbes, renforçant notre engagement à investir dans des programmes d’apprentissage et de nouveaux employés
Entreprises les plus éthiques au monde en 2024

IBM a été récompensée par Ethisphere pour le lien créé entre bonnes pratiques éthiques et performance financière 
Prix Golden Peacock 2024

IBM a reçu le prix Golden Peacock 2024 pour la durabilité décerné par l’Institute of Directors, en Inde
Leaders climatiques 2024

USA Today a récompensé IBM pour la réduction de son empreinte carbone
Prix de l’excellence culturelle 2023

IBM a été récompensée par Hunt Scanlon Media pour l’attention porté à ses employés
Beautiful Buildings 2023

IBM a reçu le prix Gold de l’International Green Apple Environment Award dans la catégorie Beautiful Buildings 2023, pour le Thomas J. Watson Research Center de Yorktown Heights, dans l’État de New York.
Meilleures entreprises pour l’environnement en 2023

IBM figure parmi les 10 entreprises les plus performantes en matière d’environnement, allant au-delà des divulgations et actions environnementales standard, et tirant parti de nos modèles commerciaux uniques pour avoir un impact  
Prix SEAL du produit durable 2023

IBM a reçu le prix SEAL du produit durable lors des SEAL Business Sustainability Awards 2023 pour son IBM z16.

Prix de la durabilité 2023 de l’Indice du commerce latin des Amériques

IBM a été désignée comme l’une des cinq entreprises les plus durables d’Amérique latine en 2023