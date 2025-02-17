à Londres (Angleterre)
Chez IBM, ce que vous faites est d’une grande importance, et c’est particulièrement vrai pour les apprenants IBM SkillsBuild. IBM s’engage à former 30 millions de personnes d’ici 2030.
Avec un père ingénieur en électricité, Gian-Luca Fenocchi a été dès son plus jeune âge exposé à la technologie. Il s’est rapidement intéressé à l’ingénierie et s’émerveillait souvent devant les projets de son père. « En grandissant, j’ai toujours été en contact avec l’électronique, et je crois que je parvenais à deviner ce que mon père avait en tête », se souvient M. Fenocchi. « Pendant que j’étais à la maison, je pouvais voir certains projets sur lesquels mon père travaillait. Il m’expliquait les choses, et cela me passionnait. »
Suivant les pas de son père, M. Fenocchi a suivi ses études en génie électrique à l’Imperial College de Londres. Au cours de ses quatre années passés à l’université, il a développé un intérêt particulier pour les logiciels et la robotique. Pour sa troisième année, il a participé à un projet de conseil avec IBM, au cours duquel il a découvert le programme IBM SkillsBuild et a suivi des cours comme Design Thinking et IBM® watsonx Machine Learning Essentials.
Dans le cadre de ce projet, M. Fenocchi était chargé de créer un animal de compagnie robotisé spécialement conçu pour introduire l’intelligence artificielle dans un segment de population âgée sous une forme rassurante (un chien). Pour faciliter l’interaction entre le robot et ses utilisateurs, M. Fenocchi a intégré IBM watsonx Assistant dans la conception, qui permet aux utilisateurs de communiquer efficacement avec lui. Cette fonctionnalité donne la possibilité aux personnes âgées de se renseigner sur divers sujets, d’écouter de la musique ou les actualités. M. Fenocchi dit que la découverte d’IBM SkillsBuild l’a aidé à innover au cours de ce processus en favorisant la pensée créative tout en apprenant à tirer parti des données.
Gian-Luca Fenocchi
Si nous parvenons à développer un robot qui assiste les équipes de secours sur le terrain, nous pourrons sauver des vies. ”
Une fois ce projet mené à bien, M. Fenocchi a été encore plus intrigué par l’idée de fusionner la robotique et les technologies d’IA. Sur les journaux télévisés quotidiens, il a vu des exemples de catastrophes et a noté que les premiers intervenants utilisaient toutes les technologies disponibles. Mais il savait qu’il était possible de faire plus. « Si nous parvenons à développer un robot qui assiste les équipes de secours sur le terrain, nous pourrons sauver des vies », a-t-il pensé. Motivé par cette idée, il a contacté IBM et a présenté son projet.
M. Fenocchi avait pour objectif de développer un robot plus avancé, ce qui impliquait de repenser le modèle précédent conçu comme un animal de compagnie. Reconnaissant que le recours à la robotique et à l’IA dans les opérations de reprise après sinistre était coûteux, il a décelé une opportunité majeure sur le marché pour des solutions plus rentables. « Les pièces de rechange coûteuses ont considérablement augmenté les dépenses de maintenance des robots », explique-t-il. M. Fenocchi a ensuite proposé un robot conçu pour la réponse aux catastrophes, mais beaucoup moins coûteux, le but étant de le rendre plus largement accessible.
Ce projet a obligé M. Fenocchi et ses collègues à aborder de nombreux aspects allant de la conception matérielle au développement logiciel. Le robot dispose de composants imprimés en 3D qui permettent une production sur site pour des réparations et des remplacements rapides. Les difficultés de conception comprenaient notamment la sélection des matériaux, la modularité pour faciliter les échanges de pièces et le développement d’algorithmes pour une locomotion indépendante. M. Fenocchi a également intégré plusieurs capteurs dans la structure compacte et résistante aux intempéries pour assurer une navigation autonome.
Gian-Luca Fenocchi
La capacité d’IBM watsonx à extraire dynamiquement des informations critiques des conversations lui a permis de poser des questions moins nombreuses, mais plus pertinentes, ce qui était important pour le contexte de réponse aux sinistres de REX. Celui-ci combine la flexibilité de l’IA avancée avec la possibilité de définir des flux et des contraintes de conversation précis. ”
L’expérience de M. Fenocchi avec le chien robot et REX a été inestimable pour lancer sa carrière : il est aujourd’hui ingénieur logiciel dans le domaine de la robotique. « Dans mon poste actuel, je vois, en combinant la robotique et l’IA, un potentiel encore plus inexploité. Cette intersection des deux domaines a le potentiel de révolutionner la réponse aux sinistres en proposant des solutions plus intelligentes, plus rapides et plus efficaces dans les situations critiques. »
M. Fenocchi et ses collègues ont présenté REX lors de la conférence IBM TechXchange en octobre dernier à Las Vegas, aux côtés d’étudiants d’autres établissements d’enseignement partenaires d’IBM.
En référence aux compétences qui l’ont le plus aidé lors du développement de ces projets, il déclare : « Les compétences en programmation et en intégration de systèmes ont été très facilement transférables et très utiles dans mon travail, mais apprendre à planifier des projets, à fixer des délais clairs et à atteindre des jalons a été tout aussi important ». Pour les étudiants qui pourraient être intéressés par l’IA et la robotique, il conseille : « Avoir quelques connaissances basiques dans des domaines tels que la conception ou la programmation peut être utile, mais ce n’est pas essentiel. De nombreuses compétences peuvent être développées en cours de route grâce à des ressources accessibles comme IBM SkillsBuild, qui prend en charge la formation à n’importe quel stade. »
Le parcours de M. Fenocchi démontre que nourrir la curiosité dès le plus jeune âge et lui permettre d’accéder à des possibilités d’apprentissage peut donner naissance à la prochaine génération d’innovateurs. L’IA et les ressources de formation étant de plus en plus accessibles, les possibilités pour les jeunes de développer des solutions efficaces qui aident les gens sont plus grandes que jamais.