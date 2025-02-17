Avec un père ingénieur en électricité, Gian-Luca Fenocchi a été dès son plus jeune âge exposé à la technologie. Il s’est rapidement intéressé à l’ingénierie et s’émerveillait souvent devant les projets de son père. « En grandissant, j’ai toujours été en contact avec l’électronique, et je crois que je parvenais à deviner ce que mon père avait en tête », se souvient M. Fenocchi. « Pendant que j’étais à la maison, je pouvais voir certains projets sur lesquels mon père travaillait. Il m’expliquait les choses, et cela me passionnait. »

Suivant les pas de son père, M. Fenocchi a suivi ses études en génie électrique à l’Imperial College de Londres. Au cours de ses quatre années passés à l’université, il a développé un intérêt particulier pour les logiciels et la robotique. Pour sa troisième année, il a participé à un projet de conseil avec IBM, au cours duquel il a découvert le programme IBM SkillsBuild et a suivi des cours comme Design Thinking et IBM® watsonx Machine Learning Essentials.

Dans le cadre de ce projet, M. Fenocchi était chargé de créer un animal de compagnie robotisé spécialement conçu pour introduire l’intelligence artificielle dans un segment de population âgée sous une forme rassurante (un chien). Pour faciliter l’interaction entre le robot et ses utilisateurs, M. Fenocchi a intégré IBM watsonx Assistant dans la conception, qui permet aux utilisateurs de communiquer efficacement avec lui. Cette fonctionnalité donne la possibilité aux personnes âgées de se renseigner sur divers sujets, d’écouter de la musique ou les actualités. M. Fenocchi dit que la découverte d’IBM SkillsBuild l’a aidé à innover au cours de ce processus en favorisant la pensée créative tout en apprenant à tirer parti des données.