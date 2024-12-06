Ayant compris l’importance du bénévolat pour construire un monde meilleur, Kim Cook-Boyd y consacre de nombreuses heures, tant au sein d’IBM qu’en dehors.

« Ma mère a cultivé en moi un esprit de générosité, ce qui m’a incité à m’engager dans le service aux autres », explique Mme Cook-Boyd. « En nous faisant participer à des travaux d’intérêt général dans la ville de New York dès notre plus jeune âge, elle nous a inculqué la valeur de la générosité. Ce socle a alimenté ma passion pour l’engagement communautaire, le développement professionnel et d’autres initiatives innovantes, moteurs de mon désir de contribuer à un meilleur avenir. »

En tant que responsable d’une équipe mondiale qui fournit des opérations d’IA et des solutions d’automatisation aux clients pour IBM Expert Labs Software, Mme Cook-Boyd ne chôme pas. Outre les exigences du travail, Mme Cook-Boyd fait du bénévolat auprès d’un grand nombre d’organisations à l’intérieur et à l’extérieur d’IBM dans la banlieue d’Atlanta.

Lorsque Mme Cook-Boyd a quitté le Bronx (NY) pour la Géorgie, elle a fait du bénévolat à la Kincaid Elementary School au début des années 1990. « J’ai commencé à y aller et à faire du mentorat pour les étudiants. Nous étions en tête à tête, et nous parlions de toutes sortes de choses », se souvient Mme Cook-Boyd. « Il y avait une fille, une élève de CE1, et j’ai commencé à lui parler. Elle m’a expliqué certaines des difficultés qu’elle avait à la maison. »

La jeune fille avait un frère qui se débattait avec des problèmes d’addiction, et elle a confié à Mme Cook-Boyd qu’elle se sentait souvent oubliée dans la famille.