Chez IBM, ce que vous faites a une grande importance. Qu’il s’agisse de faire du bénévolat dans la formation, de compétences pour l’avenir ou de l’innovation sociale, les employés d’IBM, où qu’ils soient, contribuent à rendre le monde meilleur.
Ayant compris l’importance du bénévolat pour construire un monde meilleur, Kim Cook-Boyd y consacre de nombreuses heures, tant au sein d’IBM qu’en dehors.
« Ma mère a cultivé en moi un esprit de générosité, ce qui m’a incité à m’engager dans le service aux autres », explique Mme Cook-Boyd. « En nous faisant participer à des travaux d’intérêt général dans la ville de New York dès notre plus jeune âge, elle nous a inculqué la valeur de la générosité. Ce socle a alimenté ma passion pour l’engagement communautaire, le développement professionnel et d’autres initiatives innovantes, moteurs de mon désir de contribuer à un meilleur avenir. »
En tant que responsable d’une équipe mondiale qui fournit des opérations d’IA et des solutions d’automatisation aux clients pour IBM Expert Labs Software, Mme Cook-Boyd ne chôme pas. Outre les exigences du travail, Mme Cook-Boyd fait du bénévolat auprès d’un grand nombre d’organisations à l’intérieur et à l’extérieur d’IBM dans la banlieue d’Atlanta.
Lorsque Mme Cook-Boyd a quitté le Bronx (NY) pour la Géorgie, elle a fait du bénévolat à la Kincaid Elementary School au début des années 1990. « J’ai commencé à y aller et à faire du mentorat pour les étudiants. Nous étions en tête à tête, et nous parlions de toutes sortes de choses », se souvient Mme Cook-Boyd. « Il y avait une fille, une élève de CE1, et j’ai commencé à lui parler. Elle m’a expliqué certaines des difficultés qu’elle avait à la maison. »
La jeune fille avait un frère qui se débattait avec des problèmes d’addiction, et elle a confié à Mme Cook-Boyd qu’elle se sentait souvent oubliée dans la famille.
Kim Cook-Boyd
« Bien sûr, j’ai fait part au conseiller de ce que cette fille vivait, et j’ai veillé à ne jamais manquer une séance de mentorat », explique Mme Cook-Boyd. Nous menions des projets, et j’essayais d’encourager son côté créatif et innovant. Elle était jeune et ne parvenait pas vraiment exprimer ce qu’elle ressentait. Pour moi, il s’agissait avant tout de lui donner une voix. »
Mme Cook-Boyd affirme que dans des expériences de ce type, la présence d’un adulte peut vraiment faire une différence dans la vie d’un enfant. En 1995, elle a accepté un nouveau poste qui consistait à coordonner les activités STEM à l’école (qu’elle occupe encore aujourd’hui), en plus d’être membre du conseil de direction. Son engagement de longue date auprès de l'école lui a valu l’affection de nombreux étudiants.
« Il y a environ huit ans, je faisais une journée de conseil sur les carrières pour Kincaid, et il y avait, assise à côté de moi, une jeune femme médecin », explique Mme Cook-Boyd. « Et elle a dit : « Je me souviens de vous. Vous nous emmeniez, les élèves de CM2 dans les locaux d’IBM pour organiser la journée de conseil sur les carrières, et nous suivions un membre de l’équipe dirigeante. »
« Tout le monde, des vice-présidents aux assistants administratifs, s’est porté volontaire pour participer à ces activités », se souvient Mme Cook-Boyd. Je prenais leurs titres, puis je publiais des offres d’emploi pour les étudiants, et ces élèves de CM2 « postulaient » pour les emplois qui les intéressaient le plus. Ils s’habillaient de façon professionnelle et envoyaient un CV, et le conseiller scolaire les associait à l’un des bénévoles qu’ils devaient accompagner toute la journée. Je plastifiais de petits badges pour eux. »
Kim Cook-Boyd
Ce médecin m’a expliqué ce que cette journée avait représenté pour elle, ce qu’elle avait ressenti à cet endroit, en étant à un poste de travail et en voyant ce que font les gens dans la vraie vie. Elle m’a confié que cela l’avait aidé lorsqu’elle avait postulé pour un emploi plus tard dans sa vie. J’étais surprise d’avoir eu un tel impact sur une vie, et cela m’a beaucoup inspiré. ”
Au sein d’IBM, Mme Cook-Boyd dirige IBM Spirit. Elle se concentre sur l’engagement des employés de Géorgie, où elle organise des événements de réseautage pour les employés d’IBM, en veillant notamment au bon déroulement des événements et à ce que les préoccupations des employés soient entendues.
Mme Cook-Boyd encourage tous ceux qui sont attirés par le volontariat à se lancer.
« Le sentiment indescriptible de constater un impact positif, même mineur, est la véritable récompense du don », déclare-t-elle. « Les sourires, les étreintes et la reconnaissance exprimée me donnent la force de poursuivre mon engagement dans les services à la communauté. »