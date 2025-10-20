IBM Impact Accelerator

Fournir aux organisations à but non lucratif et aux agences publiques la technologie IBM et des solutions d’IA pour soutenir les communautés à travers le monde
Un ingénieur interagit avec un écran tactile, symbolisant le lien avec les innovations et technologies futures. Boston, le 21 mai : scènes de l’événement IBM Think 2024, le mardi 21 mai 2024, au BCEC de Boston. (Photo de Landon Nordeman)
Notre initiative


IBM Impact Accelerator est un programme d’innovation sociale qui soutient les communautés confrontées à des difficultés environnementales et économiques à travers le monde, au moyen de technologies telles que l’IA et d’un écosystème d’experts.

À ce jour, le programme IBM Impact Accelerator a soutenu 20 projets mondiaux répartis en quatre cohortes actives axées sur l’agriculture durable, l’énergie propre, la gestion de l’eau et les villes résilientes.


Nos atouts :

  • Une envergure mondiale, un impact local

  • Un programme se déroulant sur deux ans

  • Aucuns frais pour les participants

  • Une attention particulière portée aux communautés

Agriculture durable

Énergie propre

Gestion de l'eau

Villes résilientes

Nos solutions

Foire aux questions

Chez IBM, nous pensons que la science, la technologie et l’innovation peuvent contribuer à résoudre les problèmes environnementaux tout en aidant les communautés à répondre aux besoins sociétaux.

Le programme IBM Impact Accelerator a apporté son soutien à 20 projets, chacun mené par une organisation à but non lucratif ou une gouvernementale différente, répartis en quatre groupes : agriculture durable, énergie propre, gestion de l’eau et villes résilientes.

IBM sélectionne chaque année cinq organisations, qui forment une cohorte, afin de se concentrer sur un domaine particulier lié à l’innovation sociale, en accord avec les objectifs de développement durable des Nations unies. Le processus de sélection comprend un appel d’offres public ouvert à toute organisation à but non lucratif ou gouvernementale. Les propositions sont examinées et évaluées en matière de faisabilité et d’impact, et approuvées par le biais des processus de conformité standard d’IBM. Le processus de sélection inclura les contributions des experts d’IBM dans des disciplines telles qu’IBM Consulting, la recherche, les logiciels, les services de développement durable et la responsabilité sociale des entreprises. Les critères de sélection tiendront compte, entre autres, du niveau de soutien apporté par les candidats aux communautés, de la faisabilité et de la durabilité des solutions technologiques proposées, ainsi que de la transparence des candidats en matière de mesure et de reporting.

IBM collabore avec des organisations pour concevoir, développer et déployer une solution technique bénéficiant directement aux communautés. Tout au long du processus, IBM offre un accès à des plateformes telles que IBM watsonx, IBM Granite, IBM Cloud, IBM Environmental Intelligence Suite et les technologies open source Red Hat, ainsi qu’un mentorat technique pour développer des capacités à long terme. Les organisations sélectionnées pour participer devront signer un accord de subvention IBM régissant l’accès aux technologies, services et ressources d’IBM.

Le programme IBM Impact Accelerator est ouvert aux organisations à but non lucratif et gouvernementales du monde entier.

IBM prévoit de sélectionner cinq organisations pour ce programme chaque année.