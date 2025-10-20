Fournir aux organisations à but non lucratif et aux agences publiques la technologie IBM et des solutions d’IA pour soutenir les communautés à travers le monde
IBM Impact Accelerator est un programme d’innovation sociale qui soutient les communautés confrontées à des difficultés environnementales et économiques à travers le monde, au moyen de technologies telles que l’IA et d’un écosystème d’experts.
À ce jour, le programme IBM Impact Accelerator a soutenu 20 projets mondiaux répartis en quatre cohortes actives axées sur l’agriculture durable, l’énergie propre, la gestion de l’eau et les villes résilientes.
Nos atouts :
Fournir des outils et des informations aux petits exploitants agricoles du monde entier.
Solution : application Deltares Aquality
Lieu du projet : Pays-Bas
Deltares, une organisation de recherche à but non lucratif basée aux Pays-Bas, a fait équipe avec IBM pour améliorer et étendre la portée de son application Deltares Aquality afin de trouver une solution technologique qui aide les agriculteurs à surveiller les niveaux de nitrate et à obtenir un aperçu des pertes de nutriments et de la qualité de l’eau à l’échelle locale.
Solution : OpenHarvest
Lieu du projet : Malawi
IBM et l’organisation à but non lucratif Heifer International ont collaboré pour développer OpenHarvest, une application mobile qui élargit l’accès aux données agricoles visuelles, fournit des recommandations spécialisées (par SMS) aux agriculteurs du Malawi, grâce à l’IA et à la modélisation climatique, et permet une meilleure gestion des exploitations agricoles et des champs.
Solution : YvY
Lieu du projet : Amérique latine
Plan21 et IBM, en collaboration avec des développeurs de l’Institut de technologie du Costa Rica (TEC), ont contribué au développement d’une application mobile, YvY, qui offre aux agriculteurs une formation technique leur permettant d’exploiter les données météorologiques, agronomiques et les calculs d’empreinte carbone qui facilitent la gestion de la production et permettent de mieux s’adapter au stress environnemental.
Solution : CRM Connect
Lieu du projet : Inde
IBM et le Nature Conservancy Centre India ont développé une plateforme d’information publique appelée CRM Connect, un tableau de bord et un portail web. Elle vise à promouvoir les pratiques agricoles régénératrices en Inde, afin de favoriser la durabilité de l’agriculture et de réduire l’impact du stress environnemental sur les communautés.
Solutions : Liquid Prep, Soil & Water Assessment Tool (“SWAT”) VEXA
Lieu du project : États-Unis
IBM et Texas A&M AgriLife ont collaboré pour promouvoir l’agriculture durable grâce à des solutions telles que Liquid Prep, qui aide les agriculteurs à optimiser leur consommation d’eau, et SWAT VEXA, un assistant virtuel interactif basé sur l’IA générative qui fournit des informations sur les sols et l’eau. Ces solutions visent à soutenir les agriculteurs, les gestionnaires de l’eau et des terres, ainsi que les communautés des régions agricoles et urbaines des États-Unis.
Faciliter l’accès à l’électricité, l’utilisation des énergies renouvelables et à transition énergétique.
Solution : Green Taqa
Lieu du projet : Égypte
IBM et Environment Without Borders Foundation (EWBF) ont créé Green Taqa, un écosystème de plateforme innovant conçu pour élargir l’accès aux ressources et aux fournisseurs d’énergie propre pour les communautés de toute l’Égypte.
En savoir plus
Solutions : Open Building Insights et Modeling Urban Growth
Lieu du projet : Kenya et Inde
IBM et Sustainable Energy for All (SEforAll) ont travaillé ensemble sur deux projets, Open Building Insights et Modeling Urban Growth, pour permettre aux décideurs politiques d’identifier les besoins en énergie et en infrastructures des communautés dans les régions en développement.
Solutions : prévisions d’accès à l’électricité (Electricity Access Forecasting) (modèle d’IA) et indice d’équité en matière d’énergie propre (Clean Energy Equity Index) (modèle géospatial statistique)
Lieu du projet : Sud global (Afrique, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient)
Pour soutenir la prise de décision fondée sur les données en vue d’une transition énergétique juste, IBM et le PNUD ont lancé de nouveaux modèles interactifs pour analyser des questions énergétiques complexes.
Net Zero Atlantic a collaboré avec IBM pour créer un outil numérique interactif qui affichera de manière géospatiale les impacts environnementaux et socio-économiques des futurs systèmes énergétiques possibles pour la Nouvelle-Écosse. L’objectif final est de permettre aux communautés autochtones de tirer parti de capacités de modélisation avancées pour éclairer leur contribution à la planification énergétique et au développement.
La municipalité de Miyakojima a collaboré avec IBM pour soutenir l’élaboration d’une stratégie en matière d’énergies renouvelables, notamment un micro-réseau sur l’île de Miyakojima, une communauté isolée confrontée à de graves problèmes environnementaux dus aux typhons au Japon, dans le but d’aider ses habitants, qui dépendent d’un environnement local propre pour le tourisme et l’agriculture.
Au service des communautés confrontées à la pénurie d'eau et au stress de l'eau propre.
Solution : My FarmWell
Lieu du projet : région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA)
IBM et l’université de Sharjah ont mis au point My FarmWell, une application mobile conçue pour relever les défis liés à la pénurie d’eau et promouvoir une agriculture durable. L’application intègre IBM Cloud et des données régionales spécifiques sur l’eau et le climat afin de fournir aux agriculteurs des informations pertinentes et actualisées au niveau de leur exploitation.
IBM et l’University of Chicago Trust à Bangalore vont agréger les informations sur la qualité de l’eau en Inde, créer et déployer des outils conçus pour démocratiser l’accès à ces informations et contribuer à améliorer la gestion des ressources en eau pour les principales organisations gouvernementales et à but non lucratif.
IBM et l’université de l’Illinois collaborent à la création d’un modèle d’inondation alimenté par l’IA. Exploitant les technologies IBM telles que watsonx.ai et IBM Cloud, l’objectif est d’améliorer les prévisions de précipitations et d’inondations dans les Appalaches aux États-Unis.
IBM et l’Instituto Yarandu créeront une plateforme cloud pour la planification des infrastructures sanitaires au Brésil, en collaboration avec les fournisseurs de services publics locaux et les autorités publiques.
IBM et la Water Corporation travailleront à l’amélioration des données et de l’IA, grâce à des tableaux de bord et des rapports, en mettant l’accent sur les initiatives des communautés aborigènes en matière de qualité de l’eau.
Apporter des solutions technologiques pour améliorer la résilience des villes.
IBM et C40 Cities, un réseau mondial regroupant près de 100 maires des plus grandes villes du monde, collaborent pour créer une solution alimentée par l’IA et fondée sur les données afin d’aider les villes à analyser les risques potentiels liés à la chaleur extrême et à l’effet d’îlot de chaleur urbain. Cette nouvelle solution vise à permettre aux villes d’élaborer des stratégies d’adaptation afin d’atténuer les risques pour la santé de la population et les contraintes économiques, tout en renforçant les efforts nationaux en matière de résilience.
Grâce à un accord avec le Programme alimentaire mondial des États-Unis, IBM collabore avec le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) afin d’améliorer l’outil géospatial « GeoTar » du PAM grâce à des capacités avancées en matière d’IA et de données. GeoTar crée des cartes de vulnérabilité, contribuant ainsi à améliorer les décisions opérationnelles telles que le ciblage et la hiérarchisation des priorités. Les nouvelles fonctionnalités aideront les bureaux nationaux du PAM qui luttent contre la faim dans le monde et améliorent la sécurité alimentaire, laquelle peut être affectée par des catastrophes environnementales telles que les sécheresses, les inondations ou les glissements de terrain.
IBM et Mass General Brigham, un système de santé universitaire intégré à but non lucratif, travaillent ensemble pour développer un outil d’IA destiné aux systèmes de santé et aux centres de santé communautaires confrontés à des chaleurs extrêmes. Cet outil permettra de prévoir les épisodes de chaleur extrême à l’échelle hyperlocale, d’identifier les patients à risque et d’émettre des alertes fiables et automatisées lorsqu’une vague de chaleur est imminente. La nouvelle solution informera les patients des ressources à leur disposition, tout en aidant les cliniciens à prendre des mesures préventives par le dépistage des facteurs de risque chez les patients et l’intervention en conséquence.
IBM et le centre Janaagraha pour la citoyenneté et la démocratie collaborent à la création d’une plateforme de données urbaines et d’analyse. En consolidant les données au niveau des villes, la plateforme sera conçue pour permettre une prise de décision fondée sur les données afin que les pouvoirs publics indiens puissent intervenir en connaissance de cause. L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des populations urbaines, par exemple en améliorant la prestation de services et en favorisant un développement urbain durable.
IBM et Kota Kita, une organisation à but non lucratif qui promeut des villes durables, socialement justes, équitables et démocratiques, travaillent ensemble pour développer de nouveaux modèles d’IA afin d’identifier et de répondre aux besoins des citoyens de Samarinda (Indonésie) exposés au stress environnemental. Les modèles seront conçus pour tenir compte des vulnérabilités matérielles, telles que les catastrophes naturelles, et des variables économiques et sociales, telles que la croissance démographique et l’accès à l’eau potable.
Chez IBM, nous pensons que la science, la technologie et l’innovation peuvent contribuer à résoudre les problèmes environnementaux tout en aidant les communautés à répondre aux besoins sociétaux.
Des solutions innovantes et technologiques ont le potentiel de faire progresser les objectifs de développement durable des Nations Unies de près de 66 % actuellement à près de 90 %, comblant ainsi le déficit de financement annuel de 14 à 17 000 milliards de dollars américains.
En réunissant des experts et des technologies, IBM a cherché à trouver un moyen de développer et d’accélérer les solutions qui soutiennent les communautés.
Le programme IBM Impact Accelerator a apporté son soutien à 20 projets, chacun mené par une organisation à but non lucratif ou une gouvernementale différente, répartis en quatre groupes : agriculture durable, énergie propre, gestion de l’eau et villes résilientes.
IBM sélectionne chaque année cinq organisations, qui forment une cohorte, afin de se concentrer sur un domaine particulier lié à l’innovation sociale, en accord avec les objectifs de développement durable des Nations unies. Le processus de sélection comprend un appel d’offres public ouvert à toute organisation à but non lucratif ou gouvernementale. Les propositions sont examinées et évaluées en matière de faisabilité et d’impact, et approuvées par le biais des processus de conformité standard d’IBM. Le processus de sélection inclura les contributions des experts d’IBM dans des disciplines telles qu’IBM Consulting, la recherche, les logiciels, les services de développement durable et la responsabilité sociale des entreprises. Les critères de sélection tiendront compte, entre autres, du niveau de soutien apporté par les candidats aux communautés, de la faisabilité et de la durabilité des solutions technologiques proposées, ainsi que de la transparence des candidats en matière de mesure et de reporting.
IBM collabore avec des organisations pour concevoir, développer et déployer une solution technique bénéficiant directement aux communautés. Tout au long du processus, IBM offre un accès à des plateformes telles que IBM watsonx, IBM Granite, IBM Cloud, IBM Environmental Intelligence Suite et les technologies open source Red Hat, ainsi qu’un mentorat technique pour développer des capacités à long terme. Les organisations sélectionnées pour participer devront signer un accord de subvention IBM régissant l’accès aux technologies, services et ressources d’IBM.
Le programme IBM Impact Accelerator est ouvert aux organisations à but non lucratif et gouvernementales du monde entier.
IBM prévoit de sélectionner cinq organisations pour ce programme chaque année.