Programmes

IBM s’engage depuis longtemps en faveur de la responsabilité sociale des entreprises, avec pour objectif commun de créer un monde meilleur pour ses membres et les communautés mondiales.
Nous collaborons avec des organisations à but non lucratif, des universités et des entités gouvernementales afin de renforcer notre impact, de développer nos initiatives et de créer un changement durable et significatif.
IBM investit dans l’avenir du travail et adopte une approche stratégique pour élargir l’accès à la technologie et à l’enseignement de l’IA, créant ainsi un vivier de talents.
En réunissant des experts et des technologies, nous visons à améliorer les conditions de vie et les opportunités économiques dans le monde entier, créant ainsi un impact durable et évolutif.
Le soutien aux communautés locales à travers le monde est au cœur de notre travail et constitue le fondement de notre engagement.
Former 30 millions de personnes d’ici 2030 et former 2 millions d’apprenants à l’IA d’ici 2026
Fournir jusqu’à 75 millions de dollars en espèces et en nature sous forme de dons de technologies et de services d’ici 2028
Atteindre l’objectif de 4 millions d’heures de bénévolat d’ici la fin 2025
S’engager dans des initiatives axées sur des objectifs en lien avec l’éducation, les compétences et l’innovation sociale
Donner aux apprenants et aux éducateurs les compétences et les qualifications en IA nécessaires pour l’avenir du travail
Soutenir les communautés du monde entier grâce à l’IA et à la collaboration d’experts
Donner aux organisations à but non lucratif les moyens de transformer leurs opérations et d’amplifier leur impact grâce à la puissance de l’IA