Programmes

Impact dans la pratique

IBM s’engage depuis longtemps en faveur de la responsabilité sociale des entreprises, avec pour objectif commun de créer un monde meilleur pour ses membres et les communautés mondiales.

Un salon de bureau contemporain où des personnes sont assises sur des meubles aux couleurs vives. Le décor comprend de grandes fenêtres avec vue sur la ville, des plantes d’intérieur et un mélange de tons rouges et neutres. Deux personnes discutent tandis qu’une autre travaille seule à l’arrière-plan.

Impact social 

Nous collaborons avec des organisations à but non lucratif, des universités et des entités gouvernementales afin de renforcer notre impact, de développer nos initiatives et de créer un changement durable et significatif.
Notre objectif
Formateur écrivant sur un tableau blanc
Formation et compétences

IBM investit dans l’avenir du travail et adopte une approche stratégique pour élargir l’accès à la technologie et à l’enseignement de l’IA, créant ainsi un vivier de talents.
Enseignant et élève travaillant sur un projet de robotique
Innovation sociale

En réunissant des experts et des technologies, nous visons à améliorer les conditions de vie et les opportunités économiques dans le monde entier, créant ainsi un impact durable et évolutif.
Bénévole pliant des couvertures données
Dons et bénévolat

Le soutien aux communautés locales à travers le monde est au cœur de notre travail et constitue le fondement de notre engagement.
Nos objectifs 30 M

Former 30 millions de personnes d’ici 2030 et former 2 millions d’apprenants à l’IA d’ici 2026

 75 M

Fournir jusqu’à 75 millions de dollars en espèces et en nature sous forme de dons de technologies et de services d’ici 2028

 4M

Atteindre l’objectif de 4 millions d’heures de bénévolat d’ici la fin 2025

Témoignage d’impact

Chez IBM, notre engagement à créer un monde meilleur est le moteur de notre culture et du dévouement de nos membres et de nos communautés.

Voir l’impact des initiatives RSE en pratique

Programmes

Groupe de personnes participant à une présentation
Nos programmes de bénévolat

S’engager dans des initiatives axées sur des objectifs en lien avec l’éducation, les compétences et l’innovation sociale

Deux étudiants travaillant ensemble sur un projet
IBM SkillsBuild

Donner aux apprenants et aux éducateurs les compétences et les qualifications en IA nécessaires pour l’avenir du travail

Développeur menant un exercice de codage
IBM Impact Accelerator

Soutenir les communautés du monde entier grâce à l’IA et à la collaboration d’experts

Groupe de personnes participant à une présentation devant un tableau blanc
IBM AI for Impact

Donner aux organisations à but non lucratif les moyens de transformer leurs opérations et d’amplifier leur impact grâce à la puissance de l’IA

Newsroom

Doter la nouvelle génération de développeurs dans les universités de compétences en IA
Innovation sociale alimentée par l’IA pour rendre les villes plus résilientes
IBM s’engage à former 2 millions de personnes à l’IA d’ici fin 2026
SEforALL et IBM lancent de nouvelles solutions d’IA pour l’énergie et le développement urbain