SEforALL/UNOPS, Royaume-Uni
Chez IBM, ce que vous faites a une grande importance, et c’est particulièrement vrai pour nos participants à l’IBM Impact Accelerator. IBM fournit aux organisations à but non lucratif et aux agences gouvernementales la technologie IBM et les solutions d’IA pour soutenir les communautés du monde entier.
Selon l’Agence internationale de l’énergie, 645 millions de personnes devraient rester sans accès à l’électricité en 2030, dont 85 %, soit environ 545 millions, en Afrique subsaharienne. Dans ce contexte, Alexandros Korkovelos dirige des projets transformateurs qui intègrent la technologie et la durabilité pour établir une cartographie des communautés et soutenir la planification urbaine, le but étant de fournir des solutions énergétiques propres aux communautés qui manquent d’énergie pour répondre aux besoins quotidiens des ménages et aux installations essentielles.
Le parcours de M. Korkovelos a commencé en Grèce, où ses études en ingénierie mécanique l’ont amené à se concentrer sur le développement durable. Un moment charnière est survenu au cours d’un programme d’échange à l’étranger. Tout en acquérant une expérience dans un environnement industriel, il a pris conscience de défis environnementaux plus larges à travers le monde. Cette expérience l’a incité à poursuivre une carrière axée sur l’énergie durable.
Plus tard, M. Korkovelos a obtenu une maîtrise en énergie durable en Espagne et en Suède, où il a découvert les systèmes d’information géographique (SIG) et la modélisation énergétique. « J’ai été passionné par l’utilisation de l’imagerie satellite pour identifier les ressources et soutenir l’élaboration de politiques », explique M. Korkovelos. Cette passion l’a finalement mené à un doctorat en analyse spatiale et en modélisation énergétique, ce qui lui a permis d’acquérir des outils pour mener à bien des changements à fort impact.
L’organisation Sustainable Energy for All (SEforALL) a été créée pour faire progresser l’objectif de développement durable 7 des Nations Unies (ODD7) : assurer un accès universel à une énergie moderne, fiable et durable d’ici 2030. En tant qu’organisation d’envergure mondiale, SEforALL s’associe aux gouvernements et aux parties prenantes pour lutter contre la pauvreté énergétique et accélérer les progrès.
L’une des initiatives clés de cette mission est l’outil Open Building Insights (OBI), développé en collaboration avec IBM et d’autres entreprises. OBI utilise des modèles dérivés de l’IA et des données géospatiales pour créer des cartes interactives qui visualisent l’emplacement des bâtiments, la consommation d’énergie et les lacunes en matière d’infrastructure. OBI est disponible gratuitement pour le public et couvre tout le Kenya et certaines parties de l’Inde.
Le travail de M. Korkovelos avec SEforALL s’est centré sur le soutien d’institutions partenaires avec la mise en œuvre d’OBI dans le comté de Makueni, au Kenya, dans le cadre de la cohorte « énergie propre » d’IBM Impact Accelerator. En combinant les données critiques pour obtenir des informations exploitables, l’initiative permet aux décideurs politiques de créer des plans visant à lutter efficacement contre les disparités énergétiques. Les mesures mises en place devraient apporter un avantage à environ 1 139 000 de citoyens d’ici 2030.
« L’idée est de démocratiser les informations relatives aux bâtiments dans les zones où les besoins en énergie et en infrastructures sont élevés », explique M. Korkovelos. « Nous classons les bâtiments (résidentiels ou non-résidentiels) en ajoutant des attributs structurels issus des données géospatiales et en estimant le type d’accès à l’électricité dont ils bénéficient. »
À propos de son parcours, M. Korkovelos nous explique : « L’un des plus grands défis est de s’assurer que la technologie répond aux besoins de la communauté. Nous ne voulons pas forcer l’adoption de la technologie ; nous souhaitons nous caler sur les besoins de la communauté. » La réussite de tels projets repose sur la consultation attentive des parties prenantes, leur engagement et leur adaptabilité.
Les obstacles techniques, comme le traitement des données à grande échelle, la combinaison des données en libre accès dans des échantillons d’entraînement appropriés et la combinaison et l’ajustement de modèles de machine learning à l’échelle nationale, exigent également des solutions innovantes. M. Korkovelos reconnaît l’expertise d’IBM dans le développement de modèles d’IA et la fourniture de puissance de calcul comme essentielle à la mise à l’échelle d’OBI. « Ce support nous permet de faire passer l’outil du niveau local à une application nationale », dit-il. La nature d’OBI amplifie sa portée. M. Korkovelos ajoute : « Les outils et les modèles que nous développons sont accessibles au public, transparents et faciles à utiliser pour tout le monde. Cette transparence permet aux parties prenantes locales de pérenniser les solutions que nous développons. »
Pour M. Korkovelos, l’aspect le plus gratifiant de son travail est l’impact visible. « Cette technologie offre aux décideurs et aux professionnels de l’énergie une précision dont ils n’ont jamais bénéficié auparavant, du moins dans le domaine public », déclare-t-il. « Ils peuvent identifier exactement les ressources nécessaires pour prendre des décisions éclairées et atteindre leurs objectifs de développement. »
Pour ceux qui aspirent à faire une différence en combinant les domaines de la durabilité et de la technologie, M. Korkovelos donne ce conseil : « N’ayez pas peur de vous engager. Il y a beaucoup à apprendre, mais cela en vaut la peine. »
Il vous encourage également à commencer de façon modeste et à vous concentrer sur l’impact concret. « Voir que les familles ont accès à l’électricité pour leurs besoins quotidiens me rappelle pourquoi ce travail est important », dit-il. « C’est incroyable de voir des changements positifs dans leur vie. »
À l’avenir, M. Korkovelos espère étendre des outils tels qu’OBI à d’autres régions et les intégrer dans la planification des gouvernements. « Si nous pouvions intégrer ces outils dans les opérations quotidiennes à l’échelle mondiale, ce serait un grand pas en avant », ajoute-t-il.
Grâce à son travail avec SEforALL, M. Korkovelos démontre comment l’innovation et la détermination peuvent transformer des vies. Ses efforts au Kenya et en Inde prouvent le potentiel de la technologie pour relever les défis de l’accès à l’énergie et inspirer d’autres personnes à contribuer à un avenir plus brillant et plus durable.
L’histoire de M. Korkovelos nous rappelle que même les objectifs les plus ambitieux sont réalisables lorsqu’ils sont motivés par un objectif concret, en combinant passion, technologie et collaboration.