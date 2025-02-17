Selon l’Agence internationale de l’énergie, 645 millions de personnes devraient rester sans accès à l’électricité en 2030, dont 85 %, soit environ 545 millions, en Afrique subsaharienne. Dans ce contexte, Alexandros Korkovelos dirige des projets transformateurs qui intègrent la technologie et la durabilité pour établir une cartographie des communautés et soutenir la planification urbaine, le but étant de fournir des solutions énergétiques propres aux communautés qui manquent d’énergie pour répondre aux besoins quotidiens des ménages et aux installations essentielles.

Le parcours de M. Korkovelos a commencé en Grèce, où ses études en ingénierie mécanique l’ont amené à se concentrer sur le développement durable. Un moment charnière est survenu au cours d’un programme d’échange à l’étranger. Tout en acquérant une expérience dans un environnement industriel, il a pris conscience de défis environnementaux plus larges à travers le monde. Cette expérience l’a incité à poursuivre une carrière axée sur l’énergie durable.

Plus tard, M. Korkovelos a obtenu une maîtrise en énergie durable en Espagne et en Suède, où il a découvert les systèmes d’information géographique (SIG) et la modélisation énergétique. « J’ai été passionné par l’utilisation de l’imagerie satellite pour identifier les ressources et soutenir l’élaboration de politiques », explique M. Korkovelos. Cette passion l’a finalement mené à un doctorat en analyse spatiale et en modélisation énergétique, ce qui lui a permis d’acquérir des outils pour mener à bien des changements à fort impact.

L’organisation Sustainable Energy for All (SEforALL) a été créée pour faire progresser l’objectif de développement durable 7 des Nations Unies (ODD7) : assurer un accès universel à une énergie moderne, fiable et durable d’ici 2030. En tant qu’organisation d’envergure mondiale, SEforALL s’associe aux gouvernements et aux parties prenantes pour lutter contre la pauvreté énergétique et accélérer les progrès.

L’une des initiatives clés de cette mission est l’outil Open Building Insights (OBI), développé en collaboration avec IBM et d’autres entreprises. OBI utilise des modèles dérivés de l’IA et des données géospatiales pour créer des cartes interactives qui visualisent l’emplacement des bâtiments, la consommation d’énergie et les lacunes en matière d’infrastructure. OBI est disponible gratuitement pour le public et couvre tout le Kenya et certaines parties de l’Inde.