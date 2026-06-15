Tracez votre propre voie comme un IBMer.
Découvrez toutes les façons dont vous pouvez mettre vos compétences au service de l’innovation, générer un impact concret et contribuer à construire un monde meilleur.
Rejoignez-nous en tant qu’expert en IA et watsonx et travaillez sur des projets passionnants, en co-créant l’avenir de l’IA d’entreprise. Façonnez la manière dont les entreprises développent, gouvernent et font évoluer l’IA dans des environnements de cloud hybride.
Aidez les entreprises à accélérer leur parcours vers le multicloud en combinant le portefeuille flexible du cloud hybride de Red Hat avec notre technologie et l’écosystème ouvert de partenaires stratégiques.
Aidez les entreprises à accélérer leur transition vers le multicloud hybride et l’IA en combinant le portefeuille flexible de solutions de cloud hybride de Red Hat avec notre technologie et notre écosystème ouvert de partenaires stratégiques.
Aidez à transformer les données de nos clients en valeur tangible en analysant les informations, en communiquant les résultats et en construisant des fondations de données fiables qui permettent l’adoption responsable de l’IA dans des environnements de cloud hybride.
Participez à la conception des produits et des pages web phares d’IBM en faisant équipe avec des concepteurs et des développeurs afin d’allier l’art, la technologie et des capacités d’IA intégrées de manière réfléchie.
Du marketing aux RH, de la finance à l’approvisionnement : développez votre carrière en aidant des milliers d’IBMers. Soutenez l’adoption d’outils pilotés par l’IA qui rendent nos opérations internes plus intelligentes et efficaces.
Travaillez avec un large éventail de technologies et de compétences, des réseaux et de l’administration des systèmes à l’automatisation et à l’intégration de l’IA. Aidez vos clients à mettre en place une infrastructure de cloud hybride résiliente qui alimente leurs workloads les plus critiques.
Stimulez l’innovation chez IBM en concevant des produits qui transforment les secteurs aux quatre coins du monde. Collaborez avec des équipes interfonctionnelles pour fournir des solutions alimentées par l’IA conçues pour les environnements cloud hybrides et pensées pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients.
Coordonnez les projets techniques de manière agile et guidez les clients, les partenaires et les IBMers qui lancent des sprints et mènent des projets jusqu’à la ligne d’arrivée. Menez des initiatives qui intègrent l’IA, l’automatisation et les technologies de cloud hybride dans les solutions clients.
Considérez le monde comme votre laboratoire et repoussez les limites de la science, de la technologie et des affaires pour bâtir un monde meilleur. Intéressez-vous aux avancées en matière d’IA, de cloud hybride et d’informatique quantique, ainsi qu’aux technologies émergentes qui façonnent l’avenir.
En tant qu’expert technique, vous tirerez parti de vos connaissances pour construire et renforcer les relations clients, associer des solutions matérielles et logicielles afin d’apporter une réelle valeur et préparer les clients à une adoption réussie du cloud hybride et de l’IA.
Au sein de cette équipe composée de résolveurs de problèmes, vous surveillerez, piraterez et utiliserez une approche systémique pour détecter les risques avant tout le monde afin de protéger un monde basé sur le cloud en période d’incertitude. Aidez à sécuriser les environnements cloud hybrides et à protéger les systèmes d’IA.
Utilisez vos compétences en codage agile, en logiciel open source et en cloud computing IBM pour travailler sur des projets ayant un impact significatif. Développez un logiciel qui tire parti de l’automatisation, de l’IA et des architectures cloud hybrides pour relever des défis mondiaux.
De l’analyse prédictive à l’automatisation intelligente, nos technologies d’IA aident nos clients à innover, à se développer et à accélérer leur transformation en toute confiance.
IBM Cloud vous permet de concevoir une infrastructure évolutive à coût maîtrisé, de déployer rapidement de nouvelles applications et d’adapter vos charges de travail à la demande, le tout sur une plateforme sécurisée.
Les solutions de sécurité d’IBM protègent les entreprises grâce à la détection avancée des menaces, à des approches de sécurité Zero Trust et à des analyses pilotées par l’IA. Protégez vos données, vos applications et vos infrastructures dans un environnement numérique en constante évolution.
IBM Consulting associe une expertise reconnue à la puissance de la technologie. En tant que seul cabinet de conseil mondial intégré à un grand leader technologique, nous accompagnons nos clients dans la résolution de leurs enjeux les plus stratégiques grâce à l’IA avancée, à la science des données et à une approche centrée sur l’impact.
Chez IBM, vous n’avez pas besoin de changer d’entreprise pour vous réinventer.
Nous aspirons à avoir un impact durable et positif sur le monde, sur l’environnement et sur les communautés au sein desquelles nous travaillons et vivons.
Nous nous sommes engagés à former 30 millions de personnes dans le monde d’ici 2030. Chez IBM, les collaborateurs consacrent également au moins 40 heures par an à leur développement personnel grâce à nos programmes de formation. Découvrez les cours IBM SkillsBuild ci-dessous et développez vos compétences comme les IBMers.
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