Histoires en vedette En savoir plus sur le type de travail que vous ferez. Qu’est-ce que watsonx ? Écoutez Ian parler de watsonx et expliquer comment il aidera tous les types de créateurs d’IA à innover et à se développer. En savoir plus sur l’IA générative L’IA générative fait référence à de profonds modèles de formation qui peuvent générer du texte, des images et d’autres contenus de qualité basés sur les données sur lesquelles ils ont été entraînés. Apprenez-en plus sur notre blog ! Quatre stratégies pour développer l’IA Lisez notre blog et découvrez comment développer l’IA avec une base de données solide.

Pourquoi choisir IBM ? Nous aspirons à avoir un impact durable et positif sur le monde en matière d’éthique des affaires, d’environnement, ainsi que sur les communautés au sein desquelles nous travaillons et vivons. La technologie au service du social Nous soutenons activement les initiatives telles que "Call for Code" qui permettent aux communautés dans le besoin d’accéder à la technologie. En travaillant avec des partenaires tels que les Nations Unies et la Fondation Linux en projets open source, nous sommes en mesure de lutter contre le racisme systémique, d’améliorer l’accès à l’eau potable et de soutenir bien d’autres causes. Stimuler l’innovation grâce à la diversité Nous donnons à nos IBMers les moyens d’adopter un comportement qui favorise une culture d’inclusion et d’appartenance consciente, où l’innovation peut prospérer. Nous nous engageons a promouvoir, à faire progresser et à célébrer la pluralité de pensée de tous nos employés, et ce, quel que soit leur parcours de vie. Acquérir de nouvelles compétences tous les jours Non seulement IBM a promis de former 30 millions de personnes dans le monde d’ici 2030, mais nos employés se sont également engagés à suivre un minimum de 40 heures d’apprentissage personnel, chaque année, via nos programmes de compétences.

En tant que spécialiste technique de l’IA, j’ai développé des solutions d’IA traditionnelles pour des clients. Maintenant, avec les modèles de base, je constate que nous pouvons élaborer de meilleures solutions plus rapidement et plus facilement. Par exemple, avant, il fallait créer des robots de façon manuelle pour répondre à chaque question individuellement. Maintenant, je peux simplement procéder à l’intégration avec watsonx en quelques clics et j’ai terminé ! Voilà pourquoi j’aime watsonx. Il me fait économiser du temps et des efforts. J’ai hâte de découvrir d’autres façons de l'utiliser. Marie Spécialiste technique en IA