Nous soutenons activement les initiatives telles que "Call for Code" qui permettent aux communautés dans le besoin d’accéder à la technologie. En travaillant avec des partenaires tels que les Nations Unies et la Fondation Linux en projets open source, nous sommes en mesure de lutter contre le racisme systémique, d’améliorer l’accès à l’eau potable et de soutenir bien d’autres causes.