O que são incorporações de palavras?

O desenvolvimento de incorporação para representar texto desempenhou um papel fundamental para o avanço das aplicações de processamento de linguagem natural (PLN) e aprendizado de máquina (ML). As incorporações de palavras tornaram-se parte essencial das tarefas de classificação de texto, análise de sentimentos, tradução automática e muito mais.

Os métodos tradicionais de representar palavras de maneira que máquinas possam entender, como codificação one-hot, representam cada palavra como um vetor esparsa com uma dimensão igual ao tamanho do vocabulário. Aqui, apenas um elemento do vetor é "hot" (definido como 1) para indicar a presença daquela palavra. Embora simples, essa abordagem sofre com a maldição da dimensionalidade, falta de informações semânticas e não captura relações entre palavras.

As incorporações de palavras, por outro lado, são vetores densos com valores contínuos que são treinados usando técnicas de aprendizado de máquina, geralmente baseadas em redes neurais. A ideia é aprender representações que codifiquem significados semânticos e relações entre palavras. As incorporações de palavras são treinadas expondo um modelo a uma grande quantidade de dados de texto e ajustando as representações vetoriais com base no contexto em que as palavras aparecem.

Um método popular para treinar incorporações de palavras é o Word2Vec, que usa uma rede neural para prever as palavras ao redor de uma palavra-alvo em um dado contexto. Outra abordagem amplamente utilizada é o GloVe (Global Vectors for Word Representation), que aproveita estatísticas globais para criar incorporações.

A incorporação de palavras provaram ser inestimáveis para tarefas de PLN, pois permitem que algoritmos de aprendizado de máquina compreendam e processem as relações semânticas entre palavras de uma maneira mais matizada em comparação com métodos tradicionais.