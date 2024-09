O que é PyTorch?

O PyTorch pode ser instalado e executado em diversas configurações em sistemas locais e plataformas em nuvem.

A execução local do PyTorch requer a instalação do Python, usando o gerenciador de pacotes Anaconda, o Homebrew (link externo ao site ibm.com) ou o site do Python (link externo ao site ibm.com).

O PyTorch pode ser instalado localmente via Anaconda (link externo ao site ibm.com) usando o comando conda install pytorch torchvision -c pytorch, ou via pip (link externo ao site ibm.com) usando o comando pip3 install torch torchvision. O Anaconda é recomendado, pois oferece todas as dependências do PyTorch (inclusive o Python) em uma instalação isolada.2

O PyTorch também pode ser executado em plataformas de nuvem, incluindo Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure.

É recomendado (mas não necessário) trabalhar com GPUs NVIDIA para aproveitar o suporte do PyTorch para CUDA (Compute Unified Device Architecture), que oferece um desempenho e treinamento consideravelmente mais rápidos do que o que o obtido com CPUs.