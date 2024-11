A integração com tarefas de raciocínio simbólico e tarefas de raciocínio lógico melhorou a capacidade dos modelos de ideias abstrato e dedução, marcando um salto significativo no enfrentamento dos desafios baseados em lógica com CoT.7

Por exemplo, o raciocínio simbólico é a resolução de equações matemáticas, como 2 + 3 = 5. Nesse caso, o problema é dividido em suas partes constituintes (adição e números), e o modelo deduz a resposta correta com base em seu conhecimento aprendido e regras de inferência. O raciocínio lógico, por outro lado, envolve tirar conclusões de instalações ou suposições, como "Todos os pássaros podem voar, e um pinguim é um pássaro". Então, o modelo determinaria se um pinguim pode voar com base nas informações apresentadas. A integração do prompt da CoT com tarefas de raciocínio simbólico e raciocínio lógico permitiu que os LLMs demonstrassem recursos aprimorados de ideias abstrato e dedução, capacitando-os a lidar com problemas mais complexos e diversos.