O que é treinamento e desenvolvimento?

Os programas de treinamento podem ser criados de forma independente ou com um sistema de administração de aprendizado, com o objetivo de desenvolvimento de longo prazo dos funcionários. Práticas comuns de treinamento incluem orientações, palestras em sala de aula, estudos de casos, dramatizações, simulações e treinamento baseado em computador, incluindo e-learning.

Às vezes, a função de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DRH) de uma organização conduz a maior parte dos esforços de treinamento e desenvolvimento de funcionários. Esses esforços são divididos em dois tipos de programas:

Treinamento e desenvolvimento de funcionários

Uma ferramenta estratégica para melhorar os resultados de negócios por meio da implementação de programas educacionais internos que promovem o crescimento e a retenção de funcionários.

Treinamento e desenvolvimento de gestão

A prática de transformar funcionários em gestores e gestores em líderes eficazes por meio do aprimoramento contínuo de certos conhecimentos, competências e habilidades.