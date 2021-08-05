O que é treinamento e desenvolvimento?

Os programas de treinamento e desenvolvimento geralmente envolvem atividades educacionais que aprimoram o conhecimento do funcionário e instilam maior motivação para melhorar o desempenho no trabalho. Essas iniciativas ajudam os funcionários a aprender e adquirir novos conjuntos de habilidades e a obter o conhecimento profissional necessário para progredir em suas carreiras.
Os programas de treinamento podem ser criados de forma independente ou com um sistema de administração de aprendizado, com o objetivo de desenvolvimento de longo prazo dos funcionários. Práticas comuns de treinamento incluem orientações, palestras em sala de aula, estudos de casos, dramatizações, simulações e treinamento baseado em computador, incluindo e-learning.
Às vezes, a função de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DRH) de uma organização conduz a maior parte dos esforços de treinamento e desenvolvimento de funcionários. Esses esforços são divididos em dois tipos de programas:
Treinamento e desenvolvimento de funcionários
Uma ferramenta estratégica para melhorar os resultados de negócios por meio da implementação de programas educacionais internos que promovem o crescimento e a retenção de funcionários.
Treinamento e desenvolvimento de gestão
A prática de transformar funcionários em gestores e gestores em líderes eficazes por meio do aprimoramento contínuo de certos conhecimentos, competências e habilidades.
As empresas bem-sucedidas entendem que é mais benéfico e econômico desenvolver seus funcionários existentes em vez de procurar novos talentos.
Os dez principais benefícios dos programas de treinamento e desenvolvimento de funcionários incluem:
O mercado corporativo está mudando rapidamente, e as empresas devem ser flexíveis e se adaptar facilmente às mudanças. A tecnologia é um dos principais motivadores dessa rápida mudança, com automação e inteligência artificial (IA) na vanguarda.
Aqui estão quatro tendências importantes que afetam a forma como as organizações devem repensar o treinamento e o desenvolvimento.
As corporações de hoje descobriram que não se trata mais apenas do que os funcionários precisam saber, mas também quando, onde e como a experiência de desenvolvimento permite o desempenho. Com os avanços na tecnologia móvel, as empresas estão recorrendo mais a forças de trabalho móveis. O treinamento está migrando para dispositivos móveis, onde os aplicativos fornecem informações e recomendações “just-in-time” para profissionais de todos os setores.
Os sistemas de IA podem processar informações não estruturadas de forma semelhante aos humanos. Esses sistemas entendem os padrões de linguagem e os inputs sensoriais, incluindo texto, imagens e sinais auditivos. Os softwares baseados em IA podem personalizar a forma como o conteúdo de treinamento é entregue a um aluno com base em seu estilo de aprendizado, sugerir conteúdo com base no desempenho anterior dele e prever quais informações são mais importantes para ele aprender em seguida.
O aprendizado ágil é um processo que incentiva os funcionários a aprender na prática e a fazer ajustes com frequência, inspirando mudanças organizacionais e conquistando a adesão. Por exemplo, a IBM lançou o IBM® Garage, uma ferramenta para executar, escalar e gerenciar as várias iniciativas de transformação de uma organização. Empresas como a Ford Motor Company e a Travelport estão usando o IBM Garage em todo o mundo para criar culturas de colaboração aberta e aprendizado contínuo.
Embora o ensino à distância exista há muito tempo, a pandemia da COVID-19 ressaltou a necessidade de as empresas terem um gerenciamento resiliente, flexível e móvel da força de trabalho. As organizações aprenderam que as forças de trabalho remotas precisam ser produtivas, engajadas e trabalhar continuamente para aprender e melhorar.
Pesquisas do setor e artigos recentes sugerem que treinamentos corporativos excessivos podem ser ineficazes. Isso porque a maior parte do treinamento não é totalmente retida pelos aprendizes. As empresas devem construir uma cultura de aprendizado autodirigido e automotivado contínuo, com programas de ensino a distância focados e treinamento móvel “just-in-time”.
As organizações também devem repensar a estrutura mais ampla de quais habilidades serão necessárias no futuro próximo. Um estudo recente da IBM (PDF) prevê que mais de 120 milhões de trabalhadores nas doze maiores economias do mundo podem precisar ser treinados novamente nos próximos três anos por causa da automação possibilitada pela IA.
Vários insights do estudo incluem:
O estudo conclui que a contratação e a formação tradicionais já não são tão eficazes e que diferentes estratégias e táticas podem ter um forte impacto no preenchimento da lacuna de habilidades. Entre as várias estratégias e táticas, temos:
