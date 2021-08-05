O que é treinamento e desenvolvimento?

O que é treinamento e desenvolvimento?

Os programas de treinamento e desenvolvimento geralmente envolvem atividades educacionais que aprimoram o conhecimento do funcionário e instilam maior motivação para melhorar o desempenho no trabalho. Essas iniciativas ajudam os funcionários a aprender e adquirir novos conjuntos de habilidades e a obter o conhecimento profissional necessário para progredir em suas carreiras.

Tipos de treinamento e desenvolvimento

Os programas de treinamento podem ser criados de forma independente ou com um sistema de administração de aprendizado, com o objetivo de desenvolvimento de longo prazo dos funcionários. Práticas comuns de treinamento incluem orientações, palestras em sala de aula, estudos de casos, dramatizações, simulações e treinamento baseado em computador, incluindo e-learning.

Às vezes, a função de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DRH) de uma organização conduz a maior parte dos esforços de treinamento e desenvolvimento de funcionários. Esses esforços são divididos em dois tipos de programas:

Treinamento e desenvolvimento de funcionários
Uma ferramenta estratégica para melhorar os resultados de negócios por meio da implementação de programas educacionais internos que promovem o crescimento e a retenção de funcionários.

Treinamento e desenvolvimento de gestão
A prática de transformar funcionários em gestores e gestores em líderes eficazes por meio do aprimoramento contínuo de certos conhecimentos, competências e habilidades.

Por que o treinamento e o desenvolvimento são importantes?

As empresas bem-sucedidas entendem que é mais benéfico e econômico desenvolver seus funcionários existentes em vez de procurar novos talentos.

Os dez principais benefícios dos programas de treinamento e desenvolvimento de funcionários incluem:

  • Aumento da produtividade: quando os funcionários se mantêm atualizados com os novos procedimentos e tecnologias, eles podem aumentar sua produção como um todo.

  • Microgerenciamento reduzido: quando os trabalhadores se sentem capacitados para realizar uma tarefa, normalmente precisam de menos supervisão e trabalham de forma mais independente.1

  • Treinamento de futuros líderes: as organizações devem ter um pipeline sólido de líderes potenciais bem treinados e inovadores para crescer e se adaptar ao longo do tempo.

  • Maior satisfação e retenção no trabalho: funcionários bem treinados ganham confiança em suas habilidades, levando a uma maior satisfação no trabalho, uma redução no absenteísmo e retenção geral dos funcionários.

  • Atração de funcionários altamente qualificados: os melhores novatos são atraídos por empresas com uma trajetória de carreira identificável com base em treinamento e desenvolvimento sistemáticos.

  • Maior uniformidade: um treinamento bem organizado permite que as tarefas sejam executadas uniformemente, resultando em um controle de qualidade rigoroso no qual os usuários finais podem confiar.

  • Maior camaradagem: o treinamento e o desenvolvimento ajudam a criar um senso de trabalho em equipe e colaboração.

  • Segurança reforçada: o treinamento e o desenvolvimento contínuos ajudam a garantir que os funcionários tenham o conhecimento e as habilidades para realizar uma tarefa com segurança.

  • Capacidade de treinamento cruzado: fornecer treinamento consistente cria uma equipe informada, onde os funcionários podem ajudar no treinamento ou auxiliar uns aos outros conforme a necessidade.

  • Inovação adicional: funcionários treinados de forma consistente podem ajudar a desenvolver novas estratégias e produtos, contribuindo para os resultados da empresa e para o sucesso contínuo.

Tendências atuais em treinamento e desenvolvimento

O mercado corporativo está mudando rapidamente, e as empresas devem ser flexíveis e se adaptar facilmente às mudanças. A tecnologia é um dos principais motivadores dessa rápida mudança, com automação e inteligência artificial (IA) na vanguarda.

Aqui estão quatro tendências importantes que afetam a forma como as organizações devem repensar o treinamento e o desenvolvimento.

Treinamento móvel remoto

As corporações de hoje descobriram que não se trata mais apenas do que os funcionários precisam saber, mas também quando, onde e como a experiência de desenvolvimento permite o desempenho. Com os avanços na tecnologia móvel, as empresas estão recorrendo mais a forças de trabalho móveis. O treinamento está migrando para dispositivos móveis, onde os aplicativos fornecem informações e recomendações “just-in-time” para profissionais de todos os setores.

Treinamento em IA

Os sistemas de IA podem processar informações não estruturadas de forma semelhante aos humanos. Esses sistemas entendem os padrões de linguagem e os inputs sensoriais, incluindo texto, imagens e sinais auditivos. Os softwares baseados em IA podem personalizar a forma como o conteúdo de treinamento é entregue a um aluno com base em seu estilo de aprendizado, sugerir conteúdo com base no desempenho anterior dele e prever quais informações são mais importantes para ele aprender em seguida.

Aprendizado ágil

O aprendizado ágil é um processo que incentiva os funcionários a aprender na prática e a fazer ajustes com frequência, inspirando mudanças organizacionais e conquistando a adesão. Por exemplo, a IBM lançou o IBM® Garage, uma ferramenta para executar, escalar e gerenciar as várias iniciativas de transformação de uma organização. Empresas como a Ford Motor Company e a Travelport estão usando o IBM Garage em todo o mundo para criar culturas de colaboração aberta e aprendizado contínuo. 

Modelos de aprendizado flexível remoto

Embora o ensino à distância exista há muito tempo, a pandemia da COVID-19 ressaltou a necessidade de as empresas terem um gerenciamento resiliente, flexível e móvel da força de trabalho. As organizações aprenderam que as forças de trabalho remotas precisam ser produtivas, engajadas e trabalhar continuamente para aprender e melhorar.

Desafios de treinamento e desenvolvimento

Pesquisas do setor e artigos recentes sugerem que treinamentos corporativos excessivos podem ser ineficazes. Isso porque a maior parte do treinamento não é totalmente retida pelos aprendizes. As empresas devem construir uma cultura de aprendizado autodirigido e automotivado contínuo, com programas de ensino a distância focados e treinamento móvel “just-in-time”.

As organizações também devem repensar a estrutura mais ampla de quais habilidades serão necessárias no futuro próximo. Um estudo recente da IBM (PDF) prevê que mais de 120 milhões de trabalhadores nas doze maiores economias do mundo podem precisar ser treinados novamente nos próximos três anos por causa da automação possibilitada pela IA.

Vários insights do estudo incluem:

  • Humanos qualificados impulsionam a economia global: as habilidades digitais continuam sendo vitais, mas as habilidades interpessoais se tornaram mais importantes.

  • A disponibilidade e a qualidade das habilidades estão em risco: a vida útil das habilidades continua diminuindo, enquanto o tempo necessário para suprir suas lacunas aumentou, forçando as organizações a encontrar maneiras de se manterem atualizadas.

  • A automação inteligente é um divisor de águas econômico: milhões de profissionais provavelmente precisarão de reciclagem e de aprendizado de novas habilidades, e a maioria das empresas e países estão mal preparados para a tarefa.

  • As culturas organizacionais estão mudando: a era digital introduziu a necessidade de um novo modelo de negócios, novas formas de trabalhar e uma cultura flexível que promova o desenvolvimento de novas habilidades críticas.

O estudo conclui que a contratação e a formação tradicionais já não são tão eficazes e que diferentes estratégias e táticas podem ter um forte impacto no preenchimento da lacuna de habilidades. Entre as várias estratégias e táticas, temos:

  • Personalize: adapte as habilidades de carreira e a experiência de desenvolvimento de aprendizado exclusivamente aos objetivos e interesses dos seus funcionários.

  • Aumente a transparência: coloque as habilidades no centro da estratégia de treinamento e busque uma visibilidade profunda sobre a posição delas em toda a organização.

  • Olhe para dentro e para fora: adote uma arquitetura de tecnologia aberta e um conjunto de parceiros capazes de aproveitar os avanços mais recentes.
